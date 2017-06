Guus Meeuwis vult vijftigste stadion

Zaterdag speelt Guus Meeuwis zijn vijftigste stadionconcert. Een bijzondere prestatie, want geen enkele Nederlandse soloartiest heeft dit tot nu toe bereikt.

Metro sprak de zanger voor zijn concertreeks die op donderdag begon, en vroeg naar zijn vijftigste, de shows en waarom jij erbij moet zijn. Over dat laatste was hij trouwens duidelijk: „Je moet eens in je leven bij Groots geweest zijn, omdat dit een van de leukste feesten is die worden gegeven in het land.”