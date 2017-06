Fotograaf laat de schoonheid van insecten zien

Insecten worden meestal gezien als kleine vieze beestjes. Toch lukte het de Italiaanse fotograaf Françesco Bagnato om de schoonheid van de kleine onderkruipsels te laten zien met een prachtige macrofotografie serie.

Voor de fotoserie Entomology portretteerde hij tientallen kleurrijke insecten op een zwarte achtergrond. De Italiaan brengt al sinds zijn jeugd uren door in de natuur en was op jonge leeftijd al gefascineerd door de schoonheid van bijvoorbeeld vuurvliegjes. Hij is gek van insecten omdat ze zo veelzijdig zijn. ,,Ze hebben verschillende kleuren, ze kunnen vaak zwemmen én vliegen tegelijk. Het metamorfose effect van insecten vind ik een van de meest bijzondere dingen die er bestaan."

Verzameling



De fotograaf was het liefst de hele wereld afgereisd om alle bijzondere insecten een voor een op de foto te zetten, maar dat zou een dure trip worden. Françesco heeft contact opgenomen met verschillende insectenverzamelaars om zo alle beestjes bij elkaar te krijgen.

Zelfstandig leren fotograferen

Françesco leerde zichzelf fotograferen. Tijdens de fotoshoot was het vooral improviseren. ,,Ik gebruikte lege doorzichtige flessen voor beter licht en van stapels boeken maakte ik een statief."