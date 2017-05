Brit wil sneller en hoger vliegen dan snelste vogel

De Britse Fraser Corsan wil met zijn sprong iets doen wat nog nooit eerder is gedaan. De wingsuit stuntman wil met twee sprongen vier nieuwe wereld records verbreken.

Hij wil uit een vliegtuig springen zo’n 12.192 m boven de grond. Het huidige record staat op: 11.2776 m. Wingsuit is een sport waarbij je met behulp van een speciale overall door de lucht vliegt in een zogenaamde wingsuit.

Met zijn sprong wil hij sneller vliegen dan een slechtvalk, een van de snelste vogels ter wereld. Er gaat veel voorbereiding aan vooraf, zo moet Fraser zich goed kleden tegen de kou. Het kan wel -50 graden zijn daar hoog in de lucht.

Lees ook: Stuntman doet backflip over rijdende racewagen

Zijn sprongen staan gepland voor 22 en 29 mei, ook heeft hij 1,2 miljoen pond opgehaald voor een goed doel.