Tom Walker: Live mag het niet klinken als op de cd

Interview met Tom Walker, man van 35 festivals deze zomer. Eén ervan is Pinkpop.

Liefst 43 miljoen keer is Tom Walker’s prachtige Leave a Light on gezien op YouTube. Aan de bezoekers van Pinkpopzondag belooft de Brit desondanks een rockende gitaarshow, verklapt hij aan Metro. ’Ik heb er een hekel aan als een band live hetzelfde klinkt als op de cd.’

Je komt nu uit Duitsland, was in de UK, gaat nog naar Italië en de USA. Is het al zover dat je aan je manager moet vragen in welk land je bent?

Haha! Laatst reden van Zwitserland naar Duitsland, dacht ik, en toen bleek bij het tankstation dat we in Frankrijk waren. Ik snapte echt even niet meer in welk land we waren! Dus ja, dat is dus gebeurd. We hebben het heel druk, maar ook heel erg leuk. Al vind ik als typische Brit altijd wel weer iets om over te klagen, maar dat moet ik niet doen. Het is fantastisch.

Hoe zorg je ervoor dat je alles onthoudt?

Dat doe ik niet. Ik vergeet zoveel. Het is niet te geloven hoeveel mensen ik ontmoet. Ik kan onmogelijk iedereen onthouden. Ik ben dus ook gestopt met zeggen ‘leuk je ontmoeten’ en begonnen met ‘leuk je te zien’, omdat ik gewoon niet meer weet of ik iemand al ontmoet heb of niet. Klinkt slechter dan het is, ik wil gewoon niemand beledigen. Van iedereen een foto maken gaat ook niet, ik ontmoet wel duizend mensen in een jaar.

Je hebt 150 shows en 35 festivals dit jaar. Wat vind je het leukst aan touren?

Dat het elke avond anders is. Waar ik ook het podium op stap, ik vind het heerlijk om te spelen. Al ben ik ook heel kritisch op mezelf en vind ik iedere avond wel iets dat de volgende avond beter moet. Het reizen is wel gek. Ik zie echt alleen maar zalen, bars en hotels. (wijst door het raam van de kamer in de IJ-toren in Amsterdam) Daarom ben ik ook blij dat dit interview hier is, dan zie ik tenminste nog wat van de stad, haha!

Ik las dat je wel van een biertje houdt, maar hoe rock ’n roll is het artiestenleven als je het zo druk hebt?

Het kan zo rock ’n roll zijn als je zelf wilt. Ik drink in elk geval niet voor een show, het is gewoon niet goed voor mij stem. Dus dat doen we niet meer. In het eerst jaar werd ik nog weleens dronken na een optreden, maar ook dat doe ik niet meer. Alcohol tast je immuunsysteem aan, je wordt ziek, moet optredens afzeggen en dat is gewoon geen goed idee. Dus helaas is het volle rocksterrenleven niet mogelijk. Misschien was het anders als ik de gitarist was!

Hoe is je leven veranderd in de afgelopen twee jaar?

Veel fans en mijn vriendin zijn nog hetzelfde. We zijn vijf jaar samen nu. Ik ben druk met touren, zij met haar master. Kijk, natuurlijk is het is vervelend dat ik vaak weg ben, maar het voordeel is weer dat we echt nooit ruzie maken. Als we samen zijn proberen we er echt het beste van te maken. We gaan ook altijd wat leuks doen, een soort date zoals in het begin.

Op zondag 17 juni sta je op Pinkpop. Zijn jouw festivaloptredens anders dan de ‘gewone’?

Niet echt, maar we spelen in elk geval alle liedjes die mensen zouden kunnen kennen omdat je op een festival ook een hoop nieuwe mensen hoopt te bereiken. Het is wel echt anders dan de cd, maar dat wil ik ook graag. Ik heb er zelf een hekel aan als ik bij en band ga kijken en het is exact hetzelfde als de cd. Live zijn wij dan ook een lekker rockende gitaarband.

Hoe zou je eigen ideale line-up eruitzien?

Foo Fighter s, AC/DC en Muse. Dat zijn echt de drie beste bands die ik ooit heb gezien. Ik geef dit antwoord snel, maar ik vind dit niet moeilijk. Oh, staan de Foo Fighters ook op Pinkpop? Ik wil heel graag dat ik ze kan zien, want ik heb ze gemist op Glastonbury! So, fingers crossed.

Tom Walker staat op zondag 17 juni tussen 13.50 en 14.35 uur op Stage 4 van Pinkpop.

