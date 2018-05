Tabitha is niet merkvast

De meeste van jullie kennen Tabitha waarschijnlijk van de hit ‘Is dit over’ met Ronnie Flex. Op YouTube is de video inmiddels tien miljoen keer bekeken. Lang dacht de singer/songwriter dat ze haar geluk in Amerika zou vinden, maar daar is ze op terug gekomen. „Ik voelde me niet thuis in de States. Daar beseft ik eigenlijk dat ik een nuchtere Hollander ben. Nee, het was geen teleurstelling. Ik ben dankbaar dat ik die les heb ondervonden. Ik hecht heel veel waarde aan familie en het land waar ik vandaan kom. You don’t know what you got, until it’s gone’. Mensen begrijpen niet dat ik de kans om in Amerika door te breken heb laten schieten. Maar als mij dat niet gelukkig maakt, waarom zou ik dat dan doen? Ik ben dicht bij mezelf gebleven en kijk nu eens wat er allemaal op mijn pad is gekomen.”

Eigen keuzes

Het is Tabitha in een notendop. Een sterke, jonge vrouw die haar eigen keuzes maakt op allerlei vlakken: muzikaal, maatschappelijk en hoe ze zich kleedt. „Mijn voorkeur gaat uit naar ‘comfy kleding’ met een goede sneaker eronder. Ik heb er aardig wat. Wel beneden de 100 paar hoor. Ik denk een stuk of 40. De meeste zijn zwart of wit, lekker basic en ze passen eigenlijk bij elk outfit. Het liefst heb ik lage sneakers. Die zijn moderner, ik hoef geen enkellaarsjes, haha.”

Sneakers moeten vooral lekker zitten vindt ze. „Daarna komt pas het uiterlijk. Ik moet erop lopen. De zool is erg belangrijk voor mij, anders krijg ik last van mijn rug. Qua matchen ben ik ook niet erg extreem. Het moet gewoon goed voelen. Ik ben niet merkvast, sneakers met een elastische stof vind ik het fijnst. Het lijkt dan alsof ik op sloffen loop.”

Druk

De keuze hoe je er wilt zien moet je zelf maken vindt Tabitha. „Dat probeer ik uit te dragen, maar ik heb dat ook moeten leren. Het is heerlijk om nu te ervaren dat die druk is weg gevallen. In Amerika is die nóg groter. Dat had een aardig impact op me, een van de redenen dat ik me daar niet echt gelukkig voelde. Het wordt altijd benadrukt dat je er goed uit moet zien. Dat gevoel is alleen maar sterker geworden door de opkomst van social media. Maar het is niet erg als je geen make-up op hebt. Je moet jezelf lekker voelen. Daarom is er bij het artwork van ‘Gevonden in Verdwalen’ expres niet geëdit of gefotoshopt. Dit om het zo puur mogelijk te houden en zodat mensen kunnen zien hoe ik eruitzie in het echt. Het is allemaal niet ‘picture perfect’ en dat wil ik ook benadrukken. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit make-up draag. Als ik in een bui ben waarbij ik me op wil maken, dan doe ik dat. Maar ik doe dat dan omdat ik dat wil en niet omdat dit door anderen verwacht wordt. Uiterlijk hoort bij mensen. Maar je moet wel leren wie je bent, wat je hebt en daarmee blij zijn. Er is maar een versie van jou op deze wereld. Dat is toch speciaal? Waarom moet dat dan aangepast worden?”

Challenge

Die zoektocht naar haarzelf resulteerde zowaar in een eigen foundation ‘Mooi zoals je bent’. „Het begon allemaal met een challenge. Ik postte een foto van mijzelf op social media zonder make-up. Dat resulteerde in een fotodag waar iedereen zich liet fotograferen zoals je bent. Het ging dus niet over dat je op de foto moest zonder make-up, maar op de manier waarop jij je het prettigst voelt, wie je echt bent en niet dat je een beeld nastreeft op wat je op Instagram of videoclips ziet. Ik daagde iedereen uit om terug te gaan naar de basics.”

De respons overtrof haar stoutste verwachtingen. „Er kwamen zo’n tweehonderd mensen naar de studio. Ik wist wel dat het nodig was, maar ik wist niet dat er zo’n grote behoefte aan was. Het leek wel of er een soort van opluchting loskwam. Vervolgens ben ik dat nog meer gaan voeden. Mijn zus werkt in een jeugdgevangenis, heeft een pedagogische achtergrond. We hebben onze krachten gebundeld. ‘Mooi zoals je bent’ is namelijk ontzettend breed. Het is niet alleen voor meisjes, maar ook voor mannen, alleenstaande ouders, noem maar op.”

Langs de scholen

Met ‘Mooi zoals je bent’ wil Tabitha de scholen langs. „Ik vind dat er niet genoeg aandacht is voor kinderen wat betrekking heeft tot hun zelfbeeld, thuissituatie en persoonlijke ontwikkeling. Het is voornamelijk boeken pakken en leren over van alles en nog wat. Met mijn foundation wil ik daar wat aan doen. Denk aan trainingen voor zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Mijn zus en een collega van haar hebben een pedagogische achtergrond. De bedoeling is dat ‘Mooi zoals je bent’ een platform op zichzelf wordt, dat het concept de artiest overstijgt.”

Stempel

Daarom ziet Tabitha zichzelf ook niet als urban-act of zangeres. „Singer/songwriter komt op het gebied van muziek het meest in de richting als je er toch een stempel op wil drukken. Als je goed liedjes kunt schrijven heb je een langere houdbaarheidsdatum dan als artiest. Ik zie me niet als 65-jarige op het podium staan, maar op die leeftijd nog wel liedjes maken. Je bijdrage aan de muziek is op die manier ook groter. Je bent dan niet alleen voor jezelf bezig, maar ook voor andere mensen.”

Die veelzijdigheid is dit najaar ook te horen op haar tweede EP. „Deze gaat meer de popkant op. Mijn eerste twee tracks waren wat zwaarder. ‘Jou en Mij’ is een empowermenttrack, net zoals ‘Steel jij de Show’. Het is tijd voor wat luchtigers. Mijn nieuwste song ‘Bambam’ is dan ook meer een partytrack. Ik hou ervan om meerdere kanten van mij te laten zien en te horen.” Tot dusverre slaagt Tabitha daar goed in.

Een akoestisch optreden van Tabitha bijwonen? Houd haar social media en de website mooizoalsjebent.org. in de gaten!