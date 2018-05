Opblaasbaar geluk en ontelbare confettisnippers

Achter de geliefde feesten van elrow schuilt een hecht familiebedrijf, waarin alle mannen Juan heten, iedereen van opblaasbeesten houdt en ‘fun’ het sleutelwoord is. Op 8 september strijkt elrow Town neer op de NDSM, het allereerste festival van de Spanjaarden in Nederland.

Uitbundig

Als je thuiskomt van een feest van elrow, hoogstwaarschijnlijk met nog steeds een dikke lach op je gezicht en wat doordenderende baslijnen in je oor, dan is de kans groot dat je ook nog wat verdwaalde confetti in je onderbroek vindt. Want spuiten met confettikanons, daar zijn ze goed in bij elrow, de Spaanse feestorganisatie die wereldwijd bekendstaat om zijn uitbundige feesten, waarbij niet alleen lekkere elektronische muziek, maar vooral ook entertainment en ‘heel veel fun’ als rode draad door de middag/avond/nacht/ochtend lopen. En alles wat je maar kunt bedenken in opblaasvorm, van Iberische hammen tot megajoints en flamingo’s, en alles ertussenin.

Familia Arnau

Waar elke week nieuwe feestjes in het uitgaansleven oppoppen met als afzender jonge organisaties die het vaak niet lang volhouden, daar gaat elrow, dat je zonder hoofdletter schrijft, al even mee. Een understatement, want de organisatie erachter is al anderhalve eeuw lang een echt familiebedrijf dat het feesten organiseren generatie op generatie -intussen is de zevende net geboren- doorgeeft. Met verve, want de feesten zijn anno 2018 populairder dan ooit en feestgangers blijven terugkomen, als ze eenmaal de gekleurde snippers in het haar hebben gehad. Afzender: familia Arnau. Tijdens een van hun feesten in Barcelona afgelopen maand, vertellen vader Juan en zoon Juan in een kantoortje, op nog geen tien danspassen van het feest over de geschiedenis, die te veelomvattend is om het in een verhaal te beschrijven, maar zich perfect zou lenen voor elrow, la pelicula.

Deel van La Familia

Fraga

Het begon in elk geval allemaal in een Spaans plattelandsdorpje met de optimistische naam Fraga. Hier werd in 1845 Josepet geboren. Ondanks dat zijn voorvaderen allemaal boer waren, had hij een andere droom en in 1870 opende hij zijn eigen café. Al gauw werd het de hotspot van die tijd, want behalve cervezaen vino, serveerde hij ook entertainment en zocht hij allerlei variété om de gasten te vermaken. Juans overgrootvader Juan Arnau Irbaz transformeerde het in 1942 tot Club Florida 135, de eerste club van Spanje en Europa en nog altijd een goedlopende club, waar zowel een bioscoop als café en dikke ravezaal in zit en Juan, die al meer dan 300 uitgaansspots heeft aangetikt, vindt Florida 135 nog altijd ‘de meest indrukwekkende’. Deze overgrootvader was gek op techno, een muziekstroming die zijn kleinzoon introduceerde en hij werd liefkozend de techno-opa van Spanje genoemd, vertelt zijn achterkleinzoon niet zonder trots, ,,iedereen wilde altijd met hem op de foto.”

Raven doet leven

Raven doet leven, blijkt wel als je vader Juan (61) met z’n jongensachtige lach ziet. Samen met zijn vrouw bezocht hij in de jaren tachtig en negentig raves over de hele wereld en legde er contacten en sloot vriendschappen die nog tot op de dag van vandaag duren. Zo draaiden technohelden Ben Sims en Carl Cox als eerbetoon toen techno-opa overleed in 2012.

Zondagochtend

Begin deze eeuw zocht hij jarenlang naar de perfecte locatie voor een nieuwe club en vond hem op veertien kilometer van Barcelona. Row14 heette het nieuwe kindje van de Arnaus en het feest kon nu écht beginnen. Maar het succes bleef uit en ze gingen bijna failliet: ,,De markt leek verzadigd, mensen wilden geen geld meer betalen voor het zoveelste technofeest.” Vader, zoon en dochter Cruz staken de hoofden bij elkaar en op een goeie nacht was daar het eurekamoment, of momento de elrow, want zo luidde vanaf toen hun naam: we gaan feesten geven op de zondagochtend! Niet voor de ‘fucked up afterparty people’, maar juist voor de uitgeslapen mensen, met de funfactor als leidraad. En zo geschiedde.

Ibiza en de rest van de wereld

Zoals het vaker gaat met mooie dingen, verspreidde het vrolijke vuurtje zich en een paar jaar later gaven ze feesten op Ibiza en weer niet heel veel later begonnen ze met de elrow-tour door heel Europa, Amerika en Zuid-Amerika. ,,We gebruiken het geld dat we verdienen telkens voor nieuwe investeringen om ons merk nog beter en leuker te maken.” Iedereen in de familie, zowel die met bloedband als de andere medewerkers -,,iedereen is lid van onze familie”- is een echte pleaser waarbij de gasten voorop staan. ,,Het gaat ons niet om dikke winst, maar om het mensen naar de zin te maken.” Waarom ze goed zijn in wat ze doen, is waarschijnlijk omdat dit het enige is wat ze kunnen, knipoogt jonge Juan. ,,We hebben verder geen hobby’s, we houden niet van voetbal of Formule 1, we praten altijd alleen maar over hoe we de feesten nog vetter kunnen maken.”

Doos van Confetti

Eigen warehouse

Jaarlijkse kosten van de versieringen: 1,7 miljoen. Mucho dinero, beaamt de elrow-telg. ,,Maar we onderscheiden ons zo wel van andere feesten.” Waar ze vroeger nog de toys en opblaasbeesten in ‘van die Chinese winkeltjes’ kochten, werkt nu zo’n 35 man in hun warehouse in Barcelona om de meest originele decoraties te maken en per feest loopt een voltallige Deco Crew rond met een uiterst belangrijke taak: de confettikanons bijvullen en besturen en ervoor zorgen dat de opblaasbare Iberische hammen goed blijven hangen.

He has one job...

Vamos!

Vamos a la fiesta? roepen beide Juans na ruim een uur. Nu we er toch zijn. Waar je op veel feesten voornamelijk mensen in ‘ravebaar zwart’ gekleed ziet, is dat hier helemaal anders en is roze/rood/paars de voerkleur. Danseressen met extreem goede achterkanten vermaken het publiek, dat al door het dolle heen is door de opzwepende beats van de dj’s en behalve veel plastic beesten ook menig opblaaslip en -borst, waar de kleurplaten en hipstermannen gretig naar kijken en een verhitte versierpoging op ondernemen, dat hier betekent: zo soepel mogelijk dansen.

Caliente...

Is het nou een acteur of gewoon een enthousiaste bezoeker?, vraag je jezelf meermaals af wanneer een bont verklede boy met plastic knuppel breed grijnzend een vrouw in flamencojurkje al dansend in een hoek drijft, waarna ze samen een manzanilla-shotje (het elrow-drankje) adten. Si, elrow is muy caliente en komt op 8 september naar het Barcelona van Nederland. Vamos a la fiesta, Amsterdam!