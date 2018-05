Magie van Mysteryland!

ID&T’s Mysteryland barst dit jaar zowel op 25 als 26 augustus los in Haarlemmermeer, en voor de campinggasten begint het de 24e al, op de camping. Met ruim 300 artiesten, 17 stages en ontelbaar veel verrassingen, is het een jaarlijks hoogtepunt voor zowel prille als ervaren liefhebbers. Hij noemt het de moeder der festivals, zij hoopt dat er Mojito’s zijn. Sietse gaat al vanaf het begin en voor Jara wordt het een firsttimer!

Da Mouth

De eerste keer herinnert hij zich niet meer zo goed. Niet omdat hij helemaal naar de haaien was, ,,maar het is al weer even geleden, snap je?!” Maar hij was erbij, die allereerste in 1993. Mysteryland 1996 herinnert Sietse van Daalen (43) zich nog als de dag van gisteren. Of nacht, want waar het nu een dagfestival is, was het toen een nachtelijk feest. Sietse, ook wel bekend als ‘s lands bekendste hardcore MC Da Mouth of Madness, trad die editie op, samen met dj Uzi. ,,Het was toen nog gabber wat de klok sloeg. We stonden op een buitenpodium en gaven met onze stevige muziek wat tegenwicht aan de happy hardcore die toen populair was.” Op een gegeven moment ging een van de twee draaitafels kapot, wat inhield dat de plaat telkens moest worden omgedraaid, waardoor een oorverdovende stilte viel. Maar Da Mouth zou Da Mouth niet zijn, als hij niet wist hoe die op te vullen...

Sietse aka Da Mouth of Madness

'Always hardcore'

,,Ik ging lekker zingen en binnen de kortste keren zong het hele publiek van zo’n 15.000 man uit volle borst mee.” Nog nooit klonk Always Hardcorezo prachtig als die ene keer en hij krijgt weer kippenvel als hij eraan denkt. Hij had geen stem meer over toen de zon opkwam. „Ik was toen nog iets minder geoefend.” De saamhorigheid van een van die eerste Mysterylands vergeet hij nooit meer. Begin 2000 maakte hardcore plaats voor andere stromingen, al was er officieus nog altijd een kleine stage, maar in 2012 was er eenmalig een groot Thunderdome-podium, daar bovenop die berg.

Kippenvel

Weer kippenvel. „Het regende als een malle, maar de hele toko stond vol en iedereen zong weer die twee mooie woorden mee.” 2017 was het jaar dat de Thunderdome-stage opnieuw zijn intrede deed en Sietse was er natuurlijk bij, als liefhebber en als MC. Dit jaar zijn de stage en hij er ook weer en daenthousiaste Mouthnodigt iedereen uit. ,,Kom even gedag zeggen, ik durf te wedden dat je niet meer weggaat!” De magie van Mysteryland? ,,Het biedt een platform voor iedereen, van goa tot urban en techno, voor elk wat wils, de bezoeker staat hier echt centraal.” „De moeder der festivals”, zo besluit hij, ,,waar de saamhorigheid nog altijd van afspat.”

Je komt er de leukste supermannen tegen

Jara Jane's eerste keer!

Het wordt de eerste Mysteryland voor Jara Jane Luneberg (24) uit Ridderkerk. Wat een geluksvogel, want de meeste eerste keren zijn gewoon altijd het lekkerst. Eerder ging ze al een keer naar Flying Dutch (‘maar dat was bij lange na niet zo groot als Mysteryland’) en naar Amsterdam Music Festival. Dit jaar wordt dus haar Mysteryland-debuut en ze staat te trappelen. „Ik heb zoveel goeie verhalen gehoord!” Zo weet Jara nu al dat het heel groot is -zet die stappenteller maar aan-, dat je op de heuvels kunt uitkijken over het terrein -zet je camera maar aan- en dat het jaarlijkse vuurwerk als klap op de vuurpijl komt. ,,En de sfeer schijnt ook echt supergoed te zijn.”

Jara en vriend Lesley met haar lievelingsdj Armin, op wie ze nogal lekker stofzuigt

Vier ML-musketiers

Samen met vriend Lesley en hun vrienden Deboyah en Bert gaat ze op pad en dat het een mooie festivaldag wordt, dat kan bijna niet anders. ,,We zijn alle vier gek op feesten en nu maar hopen dat de zon schijnt, want dat maakt het allemaal nog net wat leuker.” Eerst wilde Jara, die in de kinderopvang werkt, wachten tot het vakantiegeld kwam, maar toch besloten ze het kaartje al eerder te kopen. Een heel goede beslissing: ,,Diezelfde avond was de zaterdag ineens uitverkocht.” Behalve de zon om nóg meer te stralen, hoopt ze op een goed gemixte Mojito, en anders Jillz. „Géén wijn”, lacht ze, ,,de meeste festivalwijn is niet echt goed te drinken en ik heb geen zin in een kloppend hoofd de day after!” Als vier Mysteryland-musketiers gaan ze het festival onveilig maken en ze zijn die dag vooral bij de trance-stage te vinden, verwacht ze. ,,Ik houd heel erg van Armin en hij komt ook, dus dat wordt sowieso lekker dansen. Ik zet hem ook altijd op als ik aan het stofzuigen ben, het geeft gewoon zo veel energie.”