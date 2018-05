Jezelf klaarstomen voor de zomer? Dat gevoel kent Suzanne Brummel niet: „Als je vaste gewoontes inpast in je dagelijkse leven zit je lekkerder in je vel en hoef je echt niet alle zeilen bij te zetten als de zomer er weer aankomt.”

Klaarstomen?

Suzanne Brummel (24) sport al haar hele leven. „Poeh, het is moeilijk om mij te vragen hoe je je lijf klaarstoomt voor de zomer”, lacht de oud Nederlandse zwemkampioene open water. „Ik sport omdat ik er ontspannen van word en energie van krijg. Ik sport voor mezelf, niet om er een bepaald lichaam van te krijgen. Klaarstomen voor de zomer… Wat is dat? Moet je dan ineens een paar kilo lichter zijn? Er strakker uitzien? Ik kan me daar niet echt een voorstelling bij maken. Iedereen moet doen wat hij of zij prettig vindt. Ik vind het prettig om te sporten. Vroeger toen ik nog professioneel zwom trainde ik vier uur per dag, nu twee uur.”

Keihard

Toen Brummel het niet lukte om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, koos ze ervoor te stoppen met professioneel zwemmen. „Topsport is keihard”, glimlacht ze. „Als het aan mij had gelegen was ik doorgegaan tot Tokio, maar over twee jaar ben ik al 26 jaar. Als je rond je 20e nog niet het niveau hebt bereikt om mee te kunnen naar de Spelen dan houdt het eigenlijk op. Er staat alweer een nieuwe generatie met talenten klaar die langer mee kunnen en meer progressie kunnen maken. Stel dat ik de richttijden uiteindelijk wel zou hebben gehaald voor Tokio dan was ik waarschijnlijk te oud geweest. Wanneer de bond had kunnen kiezen tussen mij of een jong aanstormend talent van 20 dan is de keuze snel gemaakt.”

Eerlijk

Nu is ze een fulltime blogger. Brummel wordt door tienduizenden mensen gevolgd op haar social mediakanalen, zoals @suzannebrummel op Instagram. Haar posts waarin ze vertelt over haar sportieve leventje worden graag gelezen. „Ik ben een sportieve motivator op social media. Mijn volgers en de merken die mij benaderen waarderen mijn eerlijkheid. Vroeger voelde ik me nog weleens bezwaard als ik een mindere review schreef. Je krijgt toch leuke dingen opgestuurd die je mag houden. Past het dan wel om kritiek te hebben? Ik vond dat moeilijk. Ik laat de labels er dan ook altijd opzitten en stuur het product terug als het me niet bevalt. Veel merken waarderen dat wel en zijn blij met de feedback. ‘Post het maar gewoon’ krijg ik dan te horen.”

Eerste paar

In haar blogs steekt ze ook haar voorliefde voor sneakers niet onder stoelen of banken. „Ik ben een echt sneakermeisje. Ik heb nog steeds mijn eerste paar sneakers die ik op mijn dertiende van mijn eigen geld heb gekocht: paarse Converse Chucky’s. Het zijn de enige hoge sneakers die ik heb, haha.”

Want als het op sneakers aankomt heeft Brummel een paar regels. „Ik ben maar 1.60 meter. Als ik dan hoge sneakers aantrek die mijn enkels bedekken, lijken mijn benen korter. Ik hou dan ook voor sneakers met met plateauzolen. Hierdoor lijk ik wat langer. Verder moeten sneakers sportief zijn. Jij denkt dat ze dat allemaal zijn? Nee joh, sommigen zien er echt truttig uit. Je zult er versteld van staan hoeveel sneakers er zijn met lusjes, strikjes, borduurseltjes en kleuren die ik persoonlijk niet zo mooi vind.”

Wit

Brummel heeft een voorliefde voor witte sneakers. „Ik weet niet hoeveel sneakers ik precies in totaal heb, ik schat 60, maar van mijn witte weet ik het wel. Ik heb er precies 25”, lacht ze. „Toevallig weet ik dat exact, omdat ik onlangs thuiskwam met weer een wit paar. Tot groot onbegrip van mijn vriend. ‘Oh my god, alwéér witte sneakers?!’, riep hij. „Toen ik zei dat dit wel meeviel heb ik ze geteld en hem uitgelegd wat de verschillen waren. De ene heeft een grove zool en is van stof, de ander is van leer. Dan heb je nog bepaalde stiksels, een bolle of puntige uitloop. Kortom, er zit best wel verschil in.”

Sneakers moeten naast sportief en laag ook basic zijn vindt Brummel. „Met laag bedoel ik dus dat ze niet over mijn enkels moeten komen, maar ze moeten wel hoog zijn qua zool. De meeste sneakers die ik heb zijn wit, de rest is zwart, grijs, beige of marineblauw. De verdeling tussen casual en sneakers die ik gebruik voor sporten is fiftyfifty. Ik ben niet van een speciaal merk, alleen met hardlopen. Dat gaat het beste op Asics of Saucony.”

Beweeg

Iedere ochtend gaat Brummel zwemmen, hardlopen of duikt ze de sportschool in. „Ik wil niemand iets opdringen” zegt ze als we weer op het ‘klaarstomen op de zomer’ uitkomen. „Je moet doen waar je je prettig bij voelt. Veel mensen gaan bijvoorbeeld hardlopen, omdat ze dat veel om zich heen zien. Maar als jij je daar niet prettig bij voelt, dan ga je toch niet hardlopen? Dan zoek je iets anders. Zet de wekker een uurtje vroeger en ga naar de sportschool, trek een baantje of stap op de fiets. En als je geen tijd hebt om een leuke sport te zoeken? Dan kun je het bewegen makkelijk inpassen in je dagelijkse leven. Waarom moet je op de bank bijkletsen met vrienden? Dat kan toch ook tijdens een wandeling? Eens in de zoveel tijd denk ik ‘goh, die en die heb ik al een tijdje niet meer gesproken’. Dan neem ik mijn telefoon mee, ga de deur uit en maak een wandeling tijdens het bellen. Of ga eens met je fiets naar het werk. Als je dit soort vaste gewoontes inpast in je dagelijkse leven zit je lekkerder in je vel en hoef je echt niet alle zeilen bij te zetten als de zomer er weer aankomt.”