Joris Voorn: World domination was nooit het doel

Joris Voorn behoort al jaren tot de crème de la crème binnen de internationale dancescène en is misschien wel de grootste techno-dj die wij in Nederland hebben. De 41-jarige dj heeft deze zomer een eigen stage op het bekendste festival ter wereld: Tomorrowland. En daarmee is hij als Nederlandse dj de eerste Nederlander op het festival met een eigen technostage.

Doe je goed, als eerste Nederlandse techno-dj een compleet eigen stage op Tomorrowland. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

Ik draai al een tijdje mee en heb denk ik in totaal al zo’n twaalf keer op Tomorrowland gedraaid, maar een eigen stage op het festival is wel een ander verhaal. Twee jaar geleden ben ik begonnen met mijn eigen concept, Spectrum. Het was de bedoeling om dat concept wereldwijd op de kaart te zetten door op verschillende plekken feesten te geven. Vorig jaar begonnen we op Awakenings, maar mijn management en agency zijn altijd in gesprek met partijen. Zo is het idee geopperd om het op Tomorrowland ook neer te zetten. Wie de eerste stap gezet heeft weet ik niet precies, maar als beide partijen er zin in hebben dan is de deal snel gemaakt.

Je hebt al zo vaak eigen avonden gehad, is het dan nog wel vet voor jou?

Natuurlijk! Ik ben met Spectrum begonnen omdat ik het wereldwijd op de kaart wilde zetten, dan is Tomorrowland absoluut een hele mooie, volgende stap. We proberen het langzaam op te bouwen en niet meteen de hele zomer vol te stouwen met Spectrum-avonden. Het moet nog speciaal zijn. Dan heb je aan Tomorrowland wel een goede natuurlijk: een professionele partner die heel erg inspeelt op de visuele kanten van het geheel. En atmosfeer en beleving is bij Spectrum een heel belangrijk onderdeel. Al vind ik dit nog best spannend hoor: we hebben tot nu toe voor Spectrum alles ’s nachts gedaan, dan heb je een totaal andere beleving dan overdag met een festival. Maar we zijn vol in overleg en ik weet zeker dat er iets moois uitkomt.

Qua line-up ben je behoorlijk gevarieerd. Hoe zou je de stijl van Spectrum omschrijven?

Eigenlijk is het hele ding dat ik bij Spectrum niet in hokjes wil denken. Het is een tegenbeweging, waarbij de muren om die hokjes heen wegvallen en stijlen lekker door elkaar gemixt worden. Dat is veel belangrijker. Ik wil een muzikale reis van zo’n dertien uur lang creëren waarin lekker veel diversiteit te horen is. Daarom is de line-up zo gevarieerd en hebben de artiesten wat langer de tijd om hun geluid ten gehore te brengen.

Die artiesten, hoe kies je die eigenlijk?

Dat is nog zo’n proces waar ik samen met mijn management uit kom. Met veel artiesten die draaien op Spectrum ben ik persoonlijk ook bevriend. Zoals Patrice Bäumel, waar ik jarenlang mee heb samengewerkt en die recent als een speer gaat. Naar een club om dj’s te horen? Dat doe ik niet meer hoor. De laatste keer dat ik ben ‘uit geweest’ is denk ik zo’n twee jaar geleden.

Hoe ziet het dagelijks leven van Joris Voorn er dan uit?

Soms sta ik vijf keer per week in een club of op een festival. Doordeweeks ben ik meer in de studio te vinden. Remixen maken, nieuwe muziek uitzoeken en kopen, ik werk aan mijn radioshow... Vaak luister ik tijdens het vliegen goed naar wat ik allemaal heb. En de laatste tijd probeer ik ook iets meer te relaxen. Als je altijd maar ‘aan’ moet staan, gaat het een keertje verkeerd. In de ochtenden probeer ik dus altijd even tijd voor mezelf te maken. Dan ga ik bijvoorbeeld skateboarden in het zonnetje. En ik ben recentelijk pianolessen gaan volgen, al heeft dat natuurlijk ook weer met muziek te maken…

Meer relaxen, lag er een burn-out op de loer?

Dat heb ik zelf gelukkig nooit gehad, maar ik merk wel dat je soms in zo’n flow komt van altijd maar doorgaan. Als je daar te lang in zit en geen stap terug neemt, verlies je een beetje je relatie met de werkelijkheid. Elke avond weinig slapen, een bepaald soort mensen om je heen hebben en alleen maar op feestjes zijn is niet goed voor een mens. En ja, het gebeurt ook wel eens dat ik van tevoren geen zin heb in een optreden. Als iedereen op vrijdagmiddag het terras op duikt en ik moet weer een vliegtuig in, voelt dat niet altijd ideaal. Maar op het moment dat iedereen in pak naar kantoor fietst begint mijn weekend weer. Zo heeft alles zijn voor- en nadelen.

Joris Voorn. / Jos Kottmann

Is dat ook de reden dat je zo’n grootheid in onze scene bent, omdat je je verder ‘koest’ houdt?

Hoe dat komt weet ik niet, maar ik denk niet dat het daaraan ligt. Ik denk eerder dat het komt omdat ik als een van de weinige Nederlandse dj’s iets meer diversiteit durf te tonen. Nederland heeft veel betere feesten dan bijvoorbeeld Duitsland, maar Nederlandse dj’s blijven wel heel dichtbij wat ze altijd al deden, wat onze collega-dj’s doen en wat onze vrienden cool vinden. Dat kan heel beperkend zijn. Als je groter wilt groeien moet je diversiteit kunnen en durven tonen. Ik ben divers. Dat is overigens geen commercieel plan ofzo, dat is hoe ik zelf ben. Ik zou het doodsaai vinden om altijd maar hetzelfde te doen.

En is het doel dan om nog groter te groeien?

Die groei tot nu toe is heel organisch gegaan. Wél gaan we met Spectrum verder de wereld in, maar ook binnen Nederland blijven we toffe dingen doen. Amerika is zeker een land waar ik mij meer op wil focussen; daar kom ik heel vaak, maar er zit nog meer in. Zo komt er in september een hele Spectrum-tour in dat land. Maar world domination? Dat is nooit mijn doel geweest. Als ik maar met muziek bezig kan blijven, dat is het belangrijkste.