Festivaleten: Veganistisch en 'Instagrammable'

Ooit waren we tevreden met een biertje en een bakje patat. Tegenwoordig kunnen we door de eettentjes het festivalterrein bijna niet meer zien. Wat schaft de pot deze zomer?

Met jarenlange ervaring in het samenstellen van de catering op verschillende toonaangevende festivals, weet Hans Kuipers van Mojo het zeker: De tijd van kleffe kadetjes met goedkope hamburgers is voorbij. Diverse collega’s in de dynamische wereld van food en beverage delen zijn voorspelling. Deze zomer - en ook daarna - kunnen we een verantwoord en nog uitgebreider menu op de festivals verwachten.

Lowlands

Al jarenlang is Kuipers de man achter het eten en drinken op onder meer Lowlands, Down the Rabbit Hole en het North Sea Jazz Festival. De samenstelling van het aanbod luistert nauw, vertelt hij. ,,We maken vooraf altijd een uitgebreide profielschets van de bezoekers. We brengen factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en inkomen in kaart. Op basis daarvan en van onze ervaring stellen we het assortiment samen.’’ Deze profielschets zorgt er voor dat we op North Sea Jazz Festival bijvoorbeeld oesters en een luxe wijnbar zien en dat we op een hardrockfestival uitgebreide bierbarren tegenkomen.

Veganistisch eten is booming. Foto: Mojo

Eten en drinken is belangrijker dan ooit in de festivalbranche. ,,Ik kan me mijn eerste keer Pinkpop in 1974 nog herinneren. Je was blij als je een biertje had en sprak van geluk als er ergens een patatje te verkrijgen was. Tegenwoordig is dat natuurlijk heel anders’’, vertelt Kuipers. ,,Echt lekker eten en een divers aanbod is belangrijker dan ooit.’’

Fastfood

Ook foodtrendonderzoeker Femke Mosch deelt die opvatting. ,,Een festival bezoeken alleen voor de band? Die tijd is al lang voorbij. Nog steeds vind je fastfood op festivals, maar dan bestaande uit veel betere ingrediënten. Dan hebben we het over écht goede burgers en ambachtelijke frietjes. En daar betaal je ook voor, hè? Vroeger kostte een maaltijd misschien 3 euro, nu tel je er makkelijk 10 euro voor neer.’’

Het hele plaatje moet kloppen, weet ook Pim Zuethoff, directeur van Loc7000; een evenementenbureau dat deze zomer onder meer de catering faciliteert voor Mysteryland, Concert at Sea en The Flying Dutch. ,,Het is echt een essentieel onderdeel geworden. Een onderdeel waar bezoekers ook steeds kritischer naar kijken.’’

Verantwoord

Want het festivalpubliek eet meer en meer verantwoord. ,,Met name de laatste drie jaar is de veganistische leefstijl gegroeid. Vroeger werden veganisten gezien als een enge sekte, tegenwoordig zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat het niet goed gaat met het milieu en dat we ons gedrag moeten aanpassen’’, verklaart Kuipers. Foodtrendonderzoeker Mosch vult aan: ,,Het is ook helemaal geen straf om vegetarisch of veganistisch te eten. Dit soort maaltijden zijn tegenwoordig ontzettend goed bereid.’’

Het wordt steeds belangrijker dat eten er goed 'instagrammable' uit ziet. Foto: Mojo

En over verantwoord gedrag gesproken – wie nog vasthoudt aan de traditionele burger en bier, ga even zitten, neem een slok water en houd je hart vast – we gaan massaal aan de alcoholvrije drankjes op festivals. Gaat dat nou niet een beetje ver? ,,Alcoholvrij drinken is nu ontzettend hip. Mensen willen niet meer de hele dag bier drinken. Je raakt er vol van en hebt geen zin in die kater. Vergeet niet dat we tegenwoordig soms wel twee keer per maand een festival bezoeken. Steeds meer mensen stoppen met roken. Ik verwacht eigenlijk dat, als we kijken naar de randstad, alcohol de volgende in dat rijtje wordt’’, voorspelt Mosch.

Wasabimayonaise

Ook Zuethoff, directeur van Loc7000, bevestigt die trend. Daarnaast verwacht hij een mooi aanbod van bijzondere sauzen. ,,Denk aan wasabimayonaise of andere bijzondere toppings. Ook biologisch ijs wordt dit jaar gewild, linea recta van de boerderij.’’ ,,En waterijsjes’’, vult Mosch aan. ,,Maar dan wel ‘next level’ met een originele toevoeging zoals gin & tonic.’’ Maar wat je ook serveert, de presentatie van eten en drinken is tegenwoordig van onschatbare waarde. Mosch: ,,Het moet ‘Instagrammable’ zijn. Bezoekers kopen tegenwoordig echt op beeld. Presentatie kan je product maken of breken.’’