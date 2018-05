Dit zijn de 8 grootste festivalergernissen

Of je nou van festival naar festival hopt of je garderobe simpelweg klaar wil stomen voor tropische temperaturen – de zomer is hét perfecte moment om jezelf eens in een opvallende outfit of twee te hijsen. Metro serveert tien toptrends waarmee je gegarandeerd concert-ready bent. Gaat je Instagramfeed blij van worden.

Los met die heupjes

De fanny pack, belt bag of (gewoon lekker op z’n Nederlands) ouderwetsche heuptas steelt dit seizoen onverwacht de show. We noemen het onverwacht omdat-ie tot een jaar geleden puur voorbehouden was aan een stevige wandeltocht, maar nu in allerlei vormen en maten op de markt verschijnt. Stiekem best aangenaam, want hoe graag we het gezamenlijk ook willen ontkennen: af en toe is het echt dondersfijn om enigszins praktisch aangekleed te zijn op een festival. Je draagt dit handige ding dan ook schuin over de torso of rondom je heupen, in stof of in leer: hij is sowieso handsfree, en dat is hoe dan ook precies wat je wil.

In bloei

Kijk, je kán deze zomer best weer afzakken naar een festival met een bloemenkroon op het bolletje, maar dat is inmiddels alweer zo veelvuldig verschenen dat een mens behoefte heeft aan meer. Flora en fauna mag namelijk óók dit seizoen weer prominent aanwezig zijn aan ieders festivallichaam, maar verschijnt eerder op een broek, lieflijk jurkje of kanten top. Net zo beeldig, iets minder uitgekauwd.

Tot grote hoogtes: de platformschoen

Begon vorige zomer al, maar de opmars is nog steeds geen halt toegeroepen. Lekker retro, fijn om op te lopen, plus: verkrijgbaar in honderden prints en hoogtes. Kortom: zowel groovy als praktisch en daarmee de festivalschoen van je dromen.

Matchy-matchy

Of je ooit écht fout kan gaan met een matchende set? Wij denken van niet. De meeste grote sites hebben inmiddels zelfs het kopje ‘co-ord’ aan hun collectie toegevoegd, waardoor je naar hartenlust tops en broeken of rokjes kan bestellen die precíes bij elkaar passen. Wanneer je zo’n outfit in de pocket hebt ben je eigenlijk al klaar: kek zonnebrilletje erbij en je kan geheel in stijl de hort op. Gemak dient de mens.

Regenboogproof

Kleur is, eh, altijd al wel een dingetje geweest op festivals. We hebben het in dit geval echter niet over neonkleurige tops en fel beschilderde gezichten: ook geinig, maar dit seizoen kan de wat genuanceerde festivalganger ook aan zijn of haar trekken komen. We noemen een flared pants in regenboogstreep of top waarbij colourblocking vakkundig is toegepast: geef je iedereen gegarandeerd het nakijken mee.

Kat uit de boom kijken

Het lijkt onwaarschijnlijk dat je deze trend gemist hebt, want opeens loopt iedereen met een brilletje in cat-eye model óf een montuur dat nog smaller en kleiner is. Not your average sunglasses dus, maar daarom juist zo geschikt voor een festivaldagje. Her en der worden deze knakkers online ‘ugly sunglasses’ genoemd, maar dat is juist de grap van mode: soms zijn dingen zó gek of ‘lelijk’ dat het juist interessant wordt.

Ruitjes

Wees niet bang: stipjes kunnen ook nog steeds. Maar ruitjes, voornamelijk de zogenaamde ‘gingham’-print (ga maar googlen) doet het erg goed deze zomer. Verwerkt in een haarbandje is het een beetje Brigitte Bardot, verwerkt in een broek eerder (wederom) retro. De schappen liggen er vol mee, dus de keuze is reuze.

Wikkel die top

Voelt aan als een normale top, oogt een stuk creatiever: de gemiddelde wikkeltop is namelijk een waar kunstwerkje. In het spierwit perfect voor een zwoele zomeravond, maar ook voor een fijne festivaldag (combineer ‘m dan bijvoorbeeld met zo’n regenboog-of ruitjesbroek).

Gemma Glitter

Kunnen we kort of lang over zijn, maar is al-tijd gezellig. Op je gezicht, broek, tas, shirt… Maak het zo gek als je wil: het is jouw feestje.

Bodysuit

Heeft af en toe wat weg van een badpak, is het niet, maar de bodysuit accentueert hoe dan ook de goede delen van het lichaam. Daarnaast hoef je niet bang te zijn dat-ie tijdens het dansen schalks omhoogschuift, aangezien er een broekje aan vast zit. In de categorie: festivalhacks die we het liefst nóg vaker zien, want hoe dansbaarder, hoe beter.