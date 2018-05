De sneaker als pronkstuk in je interieur

Ze heeft meer dan 38 duizend volgers op Instagram, 200 paar sneakers in de kast en tonnen ambitie. ‘Girl on Kicks’ en online creative Sanne Poeze deelt op haar blog de nieuwste trends op sneakergebied en laat zien hoe je ze kunt combineren. Maar daarnaast heeft ze nog een missie: „Ik wil opstaan als de vrouwelijke stem in de sneakerwereld.”

Dat is namelijk hard nodig, vindt Sanne, die zichzelf geen feminist noemt. „Ik pleit meer voor gelijkheid dan voor feminisme. Er wordt nu zoveel over ‘girlpower’ gepraat, in plaats daarvan moeten we het juist op gelijkheid gooien.” De hashtag #GirlOnKicks, inmiddels 53 duizend keer gebruikt, is inmiddels uitgegroeid tot een kleine community.

Girl on Kicks

De 29-jarige Sanne begon drieënhalf jaar geleden met Girl on Kicks. „Op veel fashion blogs die ik volgde zag ik te weinig sneakers en streetwear voor vrouwen. Wat er wel was, vond ik veel te girly. Zelf ben ik dat niet en heel veel andere meiden zijn dat ook niet.” Daar wilde Sanne, die destijds een fulltime baan in de retail had, verandering in brengen. „In mijn baan miste ik creativiteit en ik ben opgeleid als grafisch vormgever, dus wilde ik kijken of ik van mijn passie voor sneakers en streetwear mijn beroep kon maken. Op Instagram begon ik steeds meer te delen en ik merkte al best snel dat mensen het leuk vonden. Zo is het een beetje begonnen.”

Inmiddels is Girl on Kicks uitgegroeid tot een succesvolle blog met dito social media kanalen. „Ik wil heel graag de Girl on Kicks-saus over andere merken gieten en meer opstaan als ‘the female voice’ in sneakers.” De markt voor sneakers voor vrouwen is momenteel heel erg groeiende. Steeds meer merken releasen hun sneakers ook in kleinere damesmaten. Maar vrouwen met schoenmaat 36 vangen nog te vaak bot. Sanne: „Dat kan in deze tijd echt niet meer.”

Vrouwen in de spotlights

Welke merken het wel begrepen hebben? “Degene die daar echt mee begon is toch wel Puma. Door Rihanna aan de haak te slaan, zijn ze zich heel erg gaan focussen op de vrouwenmarkt. Ik heb zelfs het idee dat ze zich daar meer op richten dan op de herenmarkt. Adidas heeft natuurlijk al jaren een goedlopende samenwerking met Stella McCartney en ook Nike is lekker bezig. Niet alleen met het uitbreiden van de maten. Zo hebben ze een team van veertien vrouwelijke designers aangesteld voor het creëren van 'The 1 reimagined' collectie.

De vrouwen die belangrijk zijn in de sneakerwereld moeten meer in de spotlights gezet worden. Sanne: „Google je op de top 10 footwear-designers, dan zie je daar geen vrouwen tussen staan. Terwijl er echt wel dames zijn die hun stempel hebben gedrukt op bepaalde sneakers. Wist je bijvoorbeeld dat het brein achter de zelfstrikkende sneakers Nike MAG en HyperAdapt een vrouw is? Tiffany Beers. Ik vind dat dat soort dingen echt meer gepusht mogen worden.”

Rolmodellen

Voorbeelden heeft Sanne niet echt, ze doet het liefst haar eigen ding. „Mensen vragen mij weleens wie ik als mijn concurrenten beschouw, maar zo zie ik dat niet. Ik denk dat je samen sowieso veel meer voor elkaar kunt boksen. In je eentje ben je creatief, maar met zijn tweeën kom je nog veel verder.” En als ze toch iemand moet noemen? „Aleali May. Ik vind haar heel tof, niet alleen om haar amazing stijl, maar ook omdat zij een eigen Jordan 1 heeft ontworpen die in zowel dames- als herenmaten is uitgekomen. En dat is best uniek.”

Sanne is met een paar honderd sneakers in de kast absoluut een verzamelaar te noemen, maar ze koopt alleen schoenen die ze daadwerkelijk kan dragen. „Op mijn wishlist staan veel oude Air Max-collabs, maar die moeten dan ook nog wel draagbaar zijn.” En wat is de favoriete sneaker in haar collectie? „Ik heb altijd een paar tijdelijke toppers die ik non-stop draag, maar de Jordan 1 en de Air Max 1 zijn wel mijn all-time favorites.”