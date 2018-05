8 x de vetste festivals in het buitenland

Het beste van de zomer? Zon, vakantie en festivals! Nog geen plannen deze zomer? Ga dan naar een festival in het buitenland. We hebben de acht leukste internationale festivals voor je op een rij gezet!

Lollapalooza Berlin - Berlijn

Lollapalooza is van oorsprong een Amerikaans festival en werd in 1991 bedacht. Sinds 2015 is Lollapalooza overgewaaid naar Berlijn. Het tweedaagse festival wordt gekenmerkt door de diversiteit van acts. Zo staan The Weekend, London Grammar, Scooter, Liam Gallagher, Kygo, Ben Howard en Jorja Smith op het programma. Naast muziek is er ook genoeg aandacht voor dans, workshops en comedy. Omdat het festival maar twee dagen duurt is het perfect te combineren met een tripje naar Berlijn. 8 & 9 september, Berlijn, Duitsland.

Boom Festival - Portugal

Boom festival wordt gehouden in een natuurgebied in Portugal, op een paar kilometer van de Spaanse grens in het plaatse Idanha a Nova. Wij adviseren je om een (goedkoop) ticket naar Lissabon te boeken en vanaf daar gaan er pendelbussen. Het eigenzinnige festival wordt om de twee jaar gehouden tijdens volle maan en is gewijd aan cultuur, natuur, kunst en natuurlijk muziek. De organisatie heeft een ecologisch doel en werkt aan duurzame projecten. Top-40 artiesten zul je niet vinden op Boom festival. De eerste jaren stond Boom festival vooral bekend om de psytrance, maar de laatste jaren zijn er verschillende muziekgenres te vinden van wereldmuziek tot aan diverse soorten elektronische muziek. 22-29 juli Idanha a Nova, Portugal

London Grammar staat dit jaar op veel grote Europese festivals. Foto: ANP

Neversea festival

Roemenië staat misschien niet direct bovenaan je reislijstje, zonde want het is een heel mooi land. En Roemenië wordt steeds populairder bij internationale dj’s. Het festival wordt gehouden op het ‘Neversea’ strand in Constanta beach (sowieso al een bezoek waard). De Line Up is zeker de moeite waard om een aantal vakantiedagen voor op te nemen, want onder andere The Script, Steve Aoki, Armin van Buuren, Yellow Claw, Nina Kraviz en John Newman komen langs voor een optreden. 5-8 juli, Neversea Beach, Roemenië.

Neversea festival in Roemenië Foto: Calin Ilea

GEM Fest - Georgië

Grote kans dat jij na het zien van Wie is de Mol? ook naar Georgië wilt. Mocht je ook nog van house en techno houden, dan is GEM festival in Anaklia de plek waar je deze zomer moet zijn. Het festival vindt plaats in Anaklia, een klein plaatsje aan de Zwarte Zee in Georgië. Vorig jaar konden festivalgangers een hele maand (!) feesten, dit jaar heeft de organisatie de duur van het festival ingekort naar 4 dagen. Maar er zijn wel stages te vinden waar 24 uur lang muziek gedraaid wordt. Je moet wel een beetje moeite doen om er te komen, maar wij adviseren je om een ticket te boeken naar Kutaisi of Tbilisi, vanaf daar gaan er speciale partybussen. GEM festival. 9-12 augustus, Anaklia, Georgië

Sziget Festival

Sziget Festival in Boedapest is in Nederland inmiddels een begrip geworden. Een keer per jaar wordt het Obuda-eiland midden in Boedapest omgetoverd tot één groot festivalterrein. Vanuit Nederland gaan er speciale bussen en treinen rechtstreeks naar het festival terrein. Het festival is niet voor niets al jarenlang populair, de line-up is elk jaar ijzersterk en divers. Als je wilt kun je 24/7 feesten, maar als je toe bent aan wat rust kun je lekker tot rust komen aan het water bij het Balatonmeer. Ook is er veel ruimte voor theater, dans en sport. Slapen doe je op een van de acht verschillende campings. Extra tip: na het festival zin om bij te komen? Ga dan relaxen in een van de vele badhuizen in Boedapest. 8-15 augustus, Boedapest, Hongarije

Sziget Festival in Boedapest. Foto: ANP

DGTL Barcelona

Barcelona staat sowieso al garant voor veel fiesta’s en mooi weer! Maar wil je zeker zijn van een vet feest? Ga dan naar DGTL in Barcelona. Bij DGTL draait het vooral om goede muziek, artistieke stages met bijzondere creaties, maar daarnaast is het festival ook uniek op het gebied van duurzaamheid. Op 10 en 11 augustus zullen kun je in Parc del Fòrum op de lekkerste house en techno beats. Onder andere Adriatique, Maceo Plek, Hot Since 82, Solomun en Speedy J staan klaar om hun beste sets voor je te draaien. 10 en 11 augustus, Barcelona Spanje.

DGTL in Barcelona = Fiesta Fiesta. Foto: Charlene-Clair de Rechts

Roskilde Festival

Zoals de naam al doet vermoeden wordt het festival gehouden in Roskilde, dat op zo’n 30 km ligt van Kopenhagen. In Scandinavie weten ze wel hoe je een feestje moet bouwen want het festival duurt maar liefst 8 hele dagen en trekt jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers. Qua muziek kun je vooral hip hop, pop, rock en electro muziek verwachten en artiesten als Eminem, Cardi B, Gorillaz en Bruno Mars staan voor je klaar om een show te geven. 30 juni -7 augustus, Roskilde, Denemarken

Heb jij je festival-outfits al ready? Foto: ANP

Parklife Festival

Een van de meest bekende festivals van het Verenigd Koninkrijk. Met een uurtje vliegen ben je in Manchester, vanaf daar kun je gemakkelijk met het openbaar vervoer naar Heaton Park waar het festival plaats vindt. Headliners zijn The XX, N.E.R.D., Bonobo, Lorde en Liam Gallagher. Na het festival kun je nog een paar dagen rondstruinen door Manchester of neem de trein naar Liverpool en/of Londen. 9 en 10 juni, Manchester, Engeland.