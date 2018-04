Stoppen met werken? Dat zouden we best willen

Op latere leeftijd in God geloven? Sommige jongeren breken juist met het geloof, andere starten met geloven. Zoals de 31-jarige Rena en 28-jarige Sam, beide niet gelovig opgevoed, maar in hun tienerjaren kwamen ze in aanraking met de islam en inmiddels zijn ze bekeerd tot moslim.

Niet gelovig opgevoed

De 28-jarige Sam is niet gelovig opgevoed. Zijn vader is Joods (maar niet gelovig) en zijn moeder komt uit Brabant en is wel streng katholiek opgevoed, maar had er zelf weinig mee. Tijdens zijn jeugd kwamen er eigenlijk allerlei 'knipogen' naar religieuze rituelen voorbij. Op zijn 16e koos hij voor de islam.

Sam. Foto door Olivier S. Garcia

Ook de Nederlandse Rena is niet gelovig opgevoed. De 31-jarig Rena is geboren in Amsterdam en verhuisde op haar tweede met haar ouders naar Diemen. Ze groeide op in een Hollands gezin, waar niet per se over het geloof werd gesproken. Als kind ging de Nederlandse Rena weleens met haar opa en oma mee naar de protestante kerk. Op haar 15e maakte ze kennis met de islam. Ze was onder indruk van het geloof en sinds haar 15e is ze moslim. ,,De islam is niet alleen een geloof, het is een levenswijze en het geeft mij rust en voldoening.”

Sam groeide op in de Amsterdamse Pijp en ging naar school in Amsterdam-Oost en een aantal van zijn vrienden waren moslim. Op zijn 14e leerde hij een islamitisch Turks meisje kennen. De manier waarop zij tegen het leven aan keek sprak hem erg aan. Gaandeweg ging hij zich steeds meer verdiepen in de islam. Ook werd hij verliefd op het Turkse meisje.

Ingrijpende gebeurtenissen

Als kind was Rena wel altijd het waarom-meisje. Rena wilde altijd weten waarom dingen gaan zoals ze gaan en ze was altijd op zoek naar antwoorden: hoe zit de wereld in elkaar? Waar gaan we naar toe als we dood zijn? Op haar negende zijn haar ouders gescheiden. Haar vader hertrouwde en Rena had een goede band met haar stiefmoeder. Helaas hield de relatie tussen haar vader en stiefmoeder geen stand. Rena was een tiener toen de relatie verbrak en onbewust was ze juist in die periode op zoek naar houvast en een bepaald soort liefde.

,,We vieren Pesach in plaats van Pasen, maar we vieren ook gewoon Kerst.” Sam’s ouders wilde hem geen geloof opleggen, maar gaven hem wel mee dat hij over alles mag nadenken. Als kind dacht hij al over alles na: ,,er moest iets zijn dat alles kon verklaren.” Op zijn dertiende overleed zijn grote broer, een zeer ingrijpende gebeurtenis. ,,Door mijn broers dood kreeg ik een waardering voor het leven en vond ik het belangrijk er zorgvuldig mee om te gaan en alles er uit te halen. Bijna een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn broer toe, omdat hij dat niet meer kon." Achteraf was dit voor Sam misschien een reden om zich te verdiepen in het geloof.

Meer respect voor de wereld

Sam bracht vele uurtjes door in de bibliotheek om meer te lezen over de islam. ,,Het sprak mij aan dat er veel vanuit respect werd gesproken, respect voor God, voor de medemens, dieren, planten, dat vond ik cool.” Op zijn 16e bekeerde hij zich tot de islam. Zijn relatie met het Turkse meisje hield nog steeds stand.

Liefde gevonden in de Islam

De liefde vond ze in de Islam. Waar veel tieners zich vooral druk maken om uitgaan, muziek en school, zat Rena met grote levensvragen. Rena had veel filosofische vragen als: wat is ons doel in het leven? Wie ben ik? Waarom zijn we hier op aarde? In haar vriendenkring waren een aantal mensen moslim en ze hoorde wel eens wat over het geloof. ,,Ik ben vrij nuchter en ik hou van feiten. Ik ging me steeds meer verdiepen in de islam en daar vond ik echt antwoorden.” Op haar 15e bekeerde ze zich tot de islam. Dat ging destijds best makkelijk. ,,Ik heb een wassing verricht en de geloofsovertuiging uitgesproken.”

Liefde bracht Islam op mijn pad

Als we Sam vragen of hij zich voor de liefde heeft laten bekeren, heeft hij een stelling antwoord: ,,Nee, ik ben misschien geïnspireerd door haar, maar ik geloof oprecht in de islam. Dit kwam op mijn pad. Als je naar het grotere geheel kijkt zijn alle religies hetzelfde, het gaat er om dat je je ego los laat voor het grote geheel, je kiest een bepaald pad.”

Zijn relatie is lang geheim geweest, maar na 14 jaar zijn Sam en zijn geliefde nog steeds samen, recent zijn ze in het huwelijksbootje gestapt. Of dat makkelijk ging? ,,Haar familie had er in het begin wel moeite mee, ze wilden er niets van weten. Wij hebben het gewoon doorgezet en op een gegeven moment waren ze om en kregen we hun zegen. Nu ben ik beste vrienden met haar familie.”

Omgeving moest wennen

Voor Rena's omgeving was het even wennen. Haar protestantse opa en oma hadden er eerst een beetje moeite mee, maar later hadden ze er wel begrip voor, omdat ik ook een geloof heb aangenomen en je daarom veel overeenkomsten hebt. Rena is inmiddels getrouwd met een Marokkaanse man en is moeder van vijf kinderen. Rena doet mee aan de ramadan en ze bidt vijf keer per dag. Ook draagt ze een hoofddoek. ,,Ik loop er vol trots mee en laat aan de buitenwereld zien dat ik een moslim ben. Het is fijn omdat ik mij beschermd voel.”

Het gaat niet over één waarheid

Wat Sam het mooiste vind aan de islam? ,,De basis van de islam is dat je respect moet hebben voor alles wat leeft. Het zijn allemaal lessen die ik mee krijg, het gaat niet over de directe waarheid, het gaat om het leren van lessen. Als je iets leest uit de Koran dan kun je dat op je eigen manier interpreteren en het zelf een plekje geven, alleen dan heeft het waarde.”

Volgens Sam kan je je hele leven blijven zoeken naar dingen. ,,Iedereen is op zoek naar zingeving. Ik heb op een gegeven moment gekozen voor de islam, maar een ander kiest voor het boeddhisme, een ander doet aan yoga en een ander gelooft niet. Ik wil mijn geloof ook niet aan andere opdringen, maar voor mij past de Islam het beste bij mij.

Sam heeft door de islam een kader gekregen, hij is anders naar dingen gaan kijken. ,,Als je er over nadenkt is ‘het leven’ best wel een gek ding toch? Door de islam accepteer ik dingen beter. Je doet het ter ere van allah, of van god, je hebt een soort doel.” Sam heeft door de islam het gevoel als hij het leven beter kent. ,,Dat ik meer begrip kan hebben voor anderen, omdat iedereen gewoon leeft vanuit waar die in gelooft. Ook geeft het een verbroederd gevoel."

Veel rust gekregen

Rena heeft door de islam veel rust gekregen. De islam biedt Rena antwoorden op haar vragen. Ze ziet dat leeftijdsgenoten worstelen met allerlei vragen en soms gefrustreerd zijn omdat ze geen berusting kunnen vinden. Rena’s moeder is een aantal jaar geleden overleden. Een verdrietige periode, maar de islam hielp haar hier door heen. ,,Ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Wij weten niet altijd wat goed voor ons is. Misschien gaan dingen niet zoals je hoopt, maar vaak zit daar een reden achter. Ik vertrouw op mijn Heer en dat geeft me veel rust en houvast.”

Islam en negativiteit

In de Westerse media wordt de islam vaak als iets slechts neergezet. ,,In het begin ben ik weleens uit gemaakt voor landverrader. Daar doe je niets tegen,” zegt Rena. Ze vindt het jammer dat de islam altijd onder een vergrootglas wordt gelegd. Ze legt uit dat er altijd mensen zijn die gekke dingen doen, maar dat heeft niets met het geloof te maken. ,,De mensen die nare dingen zeggen zijn juist heel onwetend, ze hebben geen idee waar ze het over hebben.” Zonde vindt Rena, want ze hoopt juist dat mensen vragen stellen en zich open durven te stellen. ,,We zijn allemaal mensen en iedereen probeert er het beste van te maken, dus respecteer elkaars keuzes en als je iets niet begrijpt dan vraag je het toch gewoon.”

'Heel veel dingen die in de koran staan, een boek van 1400 jaar oud, worden nu pas bewezen door de wetenschap' Foto: Colourbox

,,Er zijn mensen die één ding horen over de islam en volledig doorslaan in hun beeld over religie. Dat gebeurt niet alleen bij de islam, maar bij alle religies of overtuigingen." Mensen doen te weinig moeite om te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten,” laat Sam weten. Volgens hem. zijn er geen goede en geen slechte volken. Hij hoopt dat andere mensen meer open staan om te leren. Niemand weet hoe het leven in elkaar zit, maar door er over te praten leer je van elkaar.

Hoe Sam's dagen er uit zien? Hij doet al tien jaar mee aan de ramadan en probeert elke dag vijf keer te bidden. Door zijn werk schiet dat er nog wel eens bij in, maar dan haalt hij het later in. Roken en drinken doet hij niet. ,,Nooit echt behoefte aan gehad, ik ben er nooit echt mee begonnen, dus ik heb ook niet het gevoel dat ik iets moet laten."

Nuchter maar toch gelovig

Rena blijft een nuchtere Hollandse en juist daarom is de islam voor haar een mooi geloof. ,,Ik neem nooit zo maar dingen aan. De islam is heel logisch, alles heeft een reden. Heel veel dingen die in de koran staan, een boek van 1400 jaar oud, worden nu pas bewezen door de wetenschap. Bijvoorbeeld hoe een vrucht in de buik groeit. ,,Kijk maar eens op YouTube, daar wordt ook veel uitgelegd. Ze noemen het daar de wonderen van de koran”

