Memphis zou graag eens met Bas Dost willen shoppen

„Dit is de eerste keer dat ik in de winkel ben”, zegt Memphis Depay terwijl hij om zich heen kijkt. „Dit is wel vet hoor. Het ziet er superdope uit.” Eerder deze maand lanceerde de voetballer van het Franse Olympique Lyon en het Nederlands elftal in het Under Armour Brand House in de Kalverstraat de nieuwe HOVR schoen. Hij nam er alle tijd voor zijn fans en sprak met Metro over mode, zijn passie naast het voetbal. ‘Ik heb twee slaapkamers om laten bouwen tot kledingkast.’

Hoe zou jij jouw persoonlijke stijl omschrijven?

Sowieso extravagant, ‘extraordinary’ en vrij. Ik draag wat ik wil dragen, ben vrij om keuzes te maken. Dat is wie ik ben en dat is wat ik wil uitdragen. Mensen zullen altijd een mening over me hebben. Niet alleen over mijn spel, maar ook hoe ik eruitzie. Maar het gaat erom dat als ik in de spiegel kijk, ik me blij en vrij voel.

Is mode belangrijk voor jou?

Ik wil er goed uitzien, maar dat wil toch bijna iedereen? Als jonge gast wilde ik altijd het nieuwste van het nieuwste. Dat is eigenlijk niet veranderd. Alleen kan ik het me nu veroorloven. Vroeger kon ik het niet betalen en mijn moeder ook niet. En nu wel. Dat is dat blije en vrije gevoel wat ik zo belangrijk vind.

Is het ook een apart gevoel? Je krijgt veel kleding nu je het wel kunt betalen, terwijl je het vroeger niet kon veroorloven.

Tuurlijk, dat is wel een beetje zo. Maar alleen bij Under Armour hoef ik niks te betalen. Als ik over dure merken praat, moet ik gewoon mijn kaart ‘swipen’ hoor. Tenzij ze een deal willen, maar voor het meeste wat in mijn kast hangt heb ik betaald.

Je verloofde Lori Harvey is model voor onder meer Dolce & Gabbana en loopt modeshows. Vind je het leuk om daarbij te zijn?

De shows van Dolce & Gabbana zijn erg inspirerend. Vooral de alta moda, exclusieve pieces waar er maar één van gemaakt worden. Dat zijn echt ‘dope’ shows. Je ziet dan kleding voorbijkomen… Niet normaal, so ‘sick’.

Heeft zij invloed op jouw stijl?

Niet echt. Ze zegt soms ‘dit en dit zou ik zo dragen.’ Vaak heeft ze dan wel gelijk, maar ze vond me er altijd wel goed uitzien voordat ze me ontmoette.

Wat geef je per maand uit aan kleding?

Ik ga geen bedragen noemen. Een percentage van mijn maandinkomen wat opgaat aan kleding? Dat is geen vast percentage. Ik kan een maand lang niks aan kleding uitgeven en dan de maand erop hartstikke veel. Weet je, als je de luxe hebt om dingen te kopen, maar ze niet echt nodig hebt, dan kijk je niet zo naar de prijs en koop je ze. Neem bijvoorbeeld een oranje jas die je ‘dope’ vindt, maar je weet ook dat je hem niet vaak zult dragen omdat oranje niet overal bij past. Dan kies je toch voor een zwarte jas, omdat je die vaker kunt dragen. Ik zit nu in de positie dat ik daar niet over hoef na te denken.

Ben je ’s ochtends lang bezig voor de spiegel?

Nee, niet in de ochtend. Als ik naar de club ga of naar het Nederlands elftal heb je toch een clubkostuum of trainingspak aan. Dus daar hoef je niet over na te denken. Maar ik kan wel lang bezig zijn als ik bijvoorbeeld met mijn vrienden uit eten ga. Dan probeer ik wat ‘nice’ uit te zoeken, een goed outfitje bij elkaar te pakken. Dan kan het wel even duren. Ik heb namelijk veel, mijn klerenkast is groot. Soms is het zelfs voor mij ‘overwhelming’ en weet ik niet precies wat ik moet pakken. Maar soms springt er iets uit en is het gelijk ‘beng’.

Hoe groot is jouw kledingkast eigenlijk?

Ik heb twee slaapkamers om laten bouwen. Ik huur een huis in Lyon en ik had geen ruimte meer in de kasten. Aan die slaapkamers heb ik toch niet veel, omdat er bijna nooit iemand blijft slapen.

Je zegt dat je heel veel kleding hebt. Is het weleens gebeurd dat je per ongeluk hetzelfde hebt gekocht?

Nee niet per ongeluk, maar soms doe ik het expres. Zo heb ik ooit eens twee paar van dezelfde schoenen gekocht. Ik vond die zo ‘dope’ dat ik een paar extra kocht voor als het eerste paar vies zou worden. Zo kon ik gerust een paar avondjes stappen zonder me zorgen te maken, want dat ander paar hield ik netjes. Maar dat gebeurt niet vaak hoor, haha.

Dat heb je alleen met schoenen? Of koop je ook wel een shirts en broeken dubbel?

Nee, alleen met schoenen. En met witte overhemden, maar dat is anders. Daar heb ik er gewoon meer van omdat dat een basisitem is. Je moet gewoon een paar witte overhemden in je kast hebben vind ik.

Ben je de meest modebewuste speler van Oranje?

Er zijn veel jongens die zich goed kleden, maar ik zit zeker in de top drie, haha. Quincy Promes heeft een beetje dezelfde smaak als ik, dus hij zit erbij. Alleen combineert hij sommige dingen anders. Virgil van Dijk heeft een goede, zakelijke smaak. Maar eigenlijk zou ik in hun kledingkast moeten duiken om een echt oordeel te kunnen vellen.

En wie in Oranje zou een make-over kunnen gebruiken?

Ik zou weleens met Bas Dost willen shoppen, haha. Hij kleedt zich wel ok hoor, maar hecht er minder waarde aan. Mode boeit hem niet zo. Het zou wel lachen zijn om hem een keer mee te nemen.

Wat zou je voor hem kopen?

Iets zakelijks. Bas moet je niet in een oranje jas stoppen, gekke kleuren zijn niet zijn ding. Ik zou met hem naar Lora Piana gaan.

Mode is belangrijk voor voetballers, uitzonderingen zoals Dost buiten beschouwing gelaten?

Ja, als spelers zich goed kleden dan voelen ze zich op het veld ook goed. Maar dat wil niet zeggen dat je in een trainingspak er niet goed uit kan zien.

Dilemma’s

Hoed of pet?

Poeh, moeilijk. Ik kan niet kiezen, ligt eraan met wat je voor de rest aan hebt. Ik moet kiezen? Sinds jullie het veel over die hoed hebben, ga ik voor de hoed.

Sneaker of voetbalschoen?

Sneaker.

Catwalk of voetbalstadion?

Stadion.

Mooiste voetbalshirt ter wereld?

Real Madrid. En dan het shirt van een paar jaar geleden. Het witte shirt met de gouden strepen. De combi wit met goud vind ik ‘dope’.