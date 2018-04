Hou hier rekening mee als je in nieuwbouw gaat wonen

Je kunt alles makkelijk naar je eigen smaak inrichten. Je hoeft een paar jaar bijna geen onderhoud te plegen. En je doet ook nog wat goeds voor de planeet: nieuwbouwwoningen zijn vaak heel duurzaam. Toch zijn er wel dingen waar je tegenaan kunt lopen als je in nieuwbouw gaat wonen. Sinds ruim een half jaar huur ik zelf een nieuwbouwappartement in Amsterdam-Oost.

1. Niet kijken, kijken, wel kopen (of huren)

Koop je een nieuwbouwhuis, dan moet je van een bouwtekening uitgaan. Bij huur kan dat anders zijn, omdat een woning meestal al gebouwd wordt voordat-ie is verhuurd. Ik kon een zogenoemde modelwoning bekijken. Daarin zie je hoe de woning wordt opgeleverd, bijvoorbeeld de keuken, badkamer en de muren. Maar de vorm van de modelwoning was compleet anders dan het appartement dat ik toegewezen kreeg. Pas bij de oplevering kon ik zien of de ruimte was wat ik had voorgesteld op basis van de plattegrond.

2. Scheurtjes

In elk nieuwbouwhuis zit nog vocht in de vloeren en muren. Gemiddeld wel 4.000 liter. Tijdens de bouw is alles natuurlijk nog niet afgedicht en regent het gewoon naar binnen. Het kan een jaar duren voordat al het vocht je huis uit is. Daarbij kunnen scheurtjes ontstaan in wanden en plafonds. Je huis ‘werkt’ nog. Mijn woning werd geleverd met een standaard glasvezelbehang. In sommige hoeken zitten daar nu scheuren in. Koop je een nieuwbouwhuis, dan is het soms beter om te wachten met definitief behangen of stuccen, totdat je huis is opgedroogd.

3. Opstartproblemen

Je hebt misschien weinig onderhoud, alles moet het wel goed doen. In mijn complex krijgen de woningen elke avond uit centrale pompen negentig liter warm water voor in de boiler. In theorie. Het komt regelmatig voor dat de pomp in storing staat en de boiler ‘s ochtends niet is bijgevuld. Letterlijk en figuurlijk een koude douche. De laatste maanden heb ik daardoor zeker tien dagen zonder warm water gezeten. En dat is maar één van de vele problemen. Andere bewoners hebben last van een vloerverwarming die het niet doet, of juist staat te loeien, deuren in algemene ruimtes sluiten niet. Tot nu toe wordt het allemaal niet echt goed opgelost door de verhuurder.

4. Inbraken

Als je een verdachte situatie ziet, bel dan 112. Dat was de boodschap die een tijdje te zien was op een mobiel matrixbord van de politie. Het aantal inbraken in de buurt was toegenomen. Bij mij in het complex zijn inmiddels een motor en auto uit de parkeergarage gestolen. Nieuwbouwwijken kunnen meer risico hebben op inbraken. Een indicatie: het Verbond voor Verzekeraars becijferde een paar jaar terug dat er 15 procent meer inbraakclaims komen uit Vinexwijken. De sociale controle is er nog niet zo groot, bewoners weten vaak niet precies of iemand er wel ‘hoort’ rond te lopen. En er wonen vaak tweeverdieners met dure spullen.

5. Vindbaarheid

Ik heb flink lang aan de telefoon gezeten. Met de internetinstallateur, met de pizzabezorger en met vrienden. Waarom? Mijn adres stond nog niet op Google Maps en dus konden mensen het amper vinden. Extra probleem was dat er veel straten nog niet af waren en je ook in de wijk flink moest omrijden om er te komen, zonder dat het goed stond aangegeven.

6. Winkels

Nee, een nieuwbouwbuurt is niet even gezellig als een oude wijk in of aan de rand van het centrum van een stad. Zeker in het begin niet. Er zijn geen leuke winkeltjes, cafés of andere uitgaansgelegenheden. Maar ook praktische faciliteiten kunnen even op zich laten wachten. Tot voor kort was er in de hele wijk geen plek waar je zelfs maar een pak melk kon kopen. Sinds februari heb ik een groenteboer/minisupermarkt in de buurt. En er zit nu een snackbar. Meer heb je toch niet nodig?

