In Amsterdam fietsen zonder een stomdronken Engelsman aan te rijden is al een hele prestatie. En als je in de Kalverstraat wordt aangesproken in het Nederlands, dan is dat heel bijzonder. Nu blijkt dat het aantal via Airbnb geboekte overnachtingen in Utrecht vorig jaar bijna verdubbeld is, rijst de vraag: gaat Utrecht Amsterdam achterna?

,,We zien inderdaad een toename van het aantal toeristen in Utrecht, maar we zorgen dat het binnen de perken blijft”, zegt Judith Vaessen (coördinator VVV Utrecht) als reactie op het onderzoek waaruit blijkt dat Airbnb in de lift zit in de Domstad. Het aantal overnachtingen dat geboekt werd via de website verdubbelde afgelopen jaar naar 156.000. Toch vreest Vaessen niet dat Utrecht een tweede Amsterdam wordt, qua rolkoffertoeristen. ,,In Utrecht komt een heel ander soort toerist dan in Amsterdam. In Utrecht zijn ze meer gericht op musea en de bijzondere cultuur en sfeer van de stad. We hebben hier gemiddeld genomen ook minder coffeeshops dan in de hoofdstad. Door zowel op het station als hier bij de Dom VVV-infowinkels te plaatsen, kunnen we de toeristen een beetje sturen. Zo vinden ze het vaak ook heel erg leuk om naar de Utrechtse Heuvelrug te gaan of naar kaasstad Woerden.’’

Brandbrief

In Amsterdam wonen er nog weinig échte Amsterdammers in de binnenstad, door het toenemende toerisme. In 2016 schreven bewoners en ondernemers nog een brandbrief aan burgemeester Eberhard van der Laan. Ze wilden dat er actie zou worden ondernomen tegen de toenemende overlast van toeristen en van de toeristenindustrie. Vaessen: ,,Utrecht wordt echt gemaakt door de mensen die er wonen. Dit zorgt voor een eigen sfeer en dat is belangrijk voor de toerist. Die sfeer willen we daarom ook erg graag behouden en dus worden daar maatregelen voor genomen.’’

Overlast en drukte zijn natuurlijk nadelen van toerisme. Toch is de groeiende industrie ook goed voor de stad, meent de eigenaar van Utrecht souvenirs. ,, Ik zie inderdaad dat er een toename van het aantal toeristen in Utrecht is, er zijn grotere groepen en meer bussen. Maar het loopt nog absoluut niet de spuigaten uit. De toeristen die hier komen hebben een duidelijke waardering voor Utrecht. En toeristen geven veel uit, dat moeten we niet vergeten.” Ook winkelmanager Shanna is blij met de toeristen: ,,Over het algemeen zijn het gezellige mensen. Daarnaast is het natuurlijk goed voor de winkel. Ze letten minder op de centen. En Utrecht het nieuwe Amsterdam? Nee, dat denk ik niet.’’

Te druk

Hoewel meer toerisme dus goed is voor de portemonnee van ondernemers in Utrecht, is niet iedereen gelukkig met al die extra bezoekers. ,,Ja, ik ben wel bang dat Utrecht zoals Amsterdam wordt. Nu al merk je in de weekenden dat het soms gewoon te druk is in de binnenstad. Ik woon hier nu tien jaar en er is een duidelijk verschil met vroeger’’, vertelt een binnenstadbewoner. Student Daphne werkt nu twee jaar in een winkel waar de toename ook te merken is. ,,Over het algemeen heb ik geen last van toeristen. Wel is het soms lastig in de communicatie.”

Marieke Dessauvagie van Colliers International Hotels ziet de groei in Utrecht ook. ,,Het aantal geboekte overnachtingen is in 2017 met 35 procent gestegen, dat is gigantisch. Wij verwachten dat dit met name komt door de overflow uit Amsterdam. Amsterdam wordt te duur en te druk, dus kiezen reizigers voor alternatieven.” Dessauvagie vindt dat een goede ontwikkeling. “Het is belangrijk om toerisme meer te spreiden, omdat Amsterdam het aantal toeristen niet alleen kan dragen. Op deze manier kunnen steden meer samenwerking opzoeken en dat is essentieel om Nederland verder te ontwikkelen. Daarnaast dwingt het steden om ook te blijven innoveren en ontwikkelen, waar ook bedrijven en bewoners in die steden van profiteren.’’

Toch verwacht ook Dessauvagie niet dat Utrecht het nieuwe Amsterdam wordt. ,, Er wordt wel eens gekscherend verwezen naar Utrecht als ‘Little Amsterdam’ maar het toerisme zal hier niet snel zo groot worden als in Amsterdam. De UNESCO-grachtengordel van Amsterdam blijft mensen trekken en die zullen niet snel uitwijken. Daarnaast is Amsterdam de hoofdstad van Nederland en dat zal ook altijd mensen blijven trekken.’’

