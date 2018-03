Het beeld van gemeenteraadsleden? Grijze mannen en dames op respectabele leeftijd. Echter, er is hoop op aanwas. Metro ging op zoek naar kandidaatraadsleden van ’max’ 20 jaar, waarop woensdag kan worden gestemd. In no-time hadden we er 21 gevonden, dus waarschijnlijk zijn er nog veel meer enthousiastelingen. Niet allemaal kunnen deze 21 onder de 21 de gemeenteraad in, want 18 jaar is de minimum leeftijd. Maar een partijtje gemotiveerd dat ze zijn... We presenteren de politici van de toekomst in vier delen, dagelijks om 13.00 uur.

Tim van Ooijen.

‘Met de laarzen in de klei’

Naam: Tim van Ooijen. Leeftijd: 19. Opleiding: Commercieel Medewerker. Verkiesbaar voor: ChristenUnie, Neder-Betuwe. Plek: 3

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik wil graag een stem zijn voor alle inwoners van onze waardevolle gemeente. Daarnaast vind ik het belangrijk dat jongeren inspraak hebben in de politiek. Voordat ik burgerraadslid geworden ben, was ik lid van de Jongerenraad in de gemeente Neder-Betuwe. Jongeren hebben op verschillende onderwerpen een verfrissende, andere blik. Het is belangrijk dat dit inzicht ook in de lokale politiek wordt gehoord.

Waarom heb je voor de ChristenUnie gekozen?

Omdat deze partij voor idealen gaat, zowel gemeentelijk als landelijk. Deze idealen komen uit de Bijbel en dit is een grondslag van mijn denken. Ik probeer met deze idealen als achtergrond de gemeente Neder-Betuwe, maar ook de Nederlandse samenleving te vertegenwoordigen. Dit doe ik door dichtbij de inwoners te blijven en zo altijd met de laarzen in de Betuwse klei te blijven staan.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Als ChristenUnie hebben we op onze campagne-aftrap een Jongerenmanifest gepubliceerd. Dat zijn een aantal punten die ik per direct zou willen aanpakken. Hierin staat bijvoorbeeld dat we voorstander zijn van het zogenoemde Jeugdlintje. Dat is een onderscheiding voor jongeren die belangrijk of bijzonder werk verricht hebben. Denk hierbij aan dat de lokale jeugdbrandweer die Nederlands Kampioen is geworden. Ook vind ik het sociaal domein een van de punten die ik direct wil aanpakken. Hierop is de laatste jaren veel bezuinigd in onze gemeente. De leefbaarheid dreigt achteruit te gaan. Wat mij betreft is het tijd om weer vet op de botten kweken.

Halil Akbaba.

‘Meer jongeren naar Dordrecht’

Naam: Halil Akbaba. Leeftijd: 17. Opleiding: 6 vwo. Verkiesbaar voor: PvdA, Dordrecht. Plek: 15

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik ben sociaal bewogen en wil de stem van jongeren beter vertegenwoordigen. Daar ga ik me sterk voor maken. Als gemeenteraadslid ben je een volksvertegenwoordiger. Je levert een grote bijdrage aan de samenleving. Je bent er voor de verbeteringen van je stad en voor de belangen van de inwoners. De gemeenteraad staat het dichtst bij de inwoners.

Waarom heb je voor PvdA gekozen?

De PvdA wil een sociale en rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Daar sta ik voor. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen toegang met gelijke kansen heeft tot het beste onderwijs. Onderwijs is een belangrijke bouwsteen van de samenleving en de PvdA stelt dit voorop. In Dordrecht zeggen we niet voor niets: PvdA. Altijd. Voor iedereen!

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Ik maak me sterk voor een levendige en bruisende binnenstad met meer mogelijkheden voor ondernemers, winkeliers en jongeren. Winkels die langer open zijn, meer ruimte voor horeca en het aantrekken van winkelketens die de weg naar Dordrecht nog niet hebben gevonden. En daarnaast hebben we als doel om meer jongeren in Dordrecht te laten wonen en naar school te laten gaan. Een verdere ontwikkeling van het mbo en het aantrekken van nieuwe hbo-opleidingen zijn een mooi streven.

Feline van Doorn.

‘Jongeren- of kinderraad is nodig’

Naam: Feline van Doorn. Leeftijd: 17. Opleiding: 5 havo. Verkiesbaar voor: PvdA, Barendrecht. Plek: 11

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Jongeren vormen een groot deel van onze inwoners en er moet meer ‘door en voor’ jongeren in de raad besloten worden. De lokale politiek staat dichtbij de inwoners, juist in je eigen gemeente kun je veel invloed hebben. Zo ben ik een petitie gestart voor het aanpakken van kinderarmoede. In Barendrecht betreft dit 800 kinderen, dat zijn er 800 te veel. De Klijnsma-gelden, 168.000 euro, worden in Barendrecht niet gebruikt in de aanpak van kinderarmoede. Dit moet anders!

Waarom heb je voor de PvdA gekozen?

De PvdA zet zich in voor bestaanszekerheid. Goed eerlijk werk, de beste zorg, uitstekend onderwijs met kansen voor iedereen en een betaalbaar huis in een fijne wijk, dat is toch de basis voor iedereen! Persoonlijk heb ik ervaren dat deze basis in bestaanszekerheid niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend is. In een welvarende gemeente als Barendrecht moet iedereen zeker kunnen zijn van deze basis en daar wil ik mij voor inzetten.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Jongeren moeten een stem krijgen in de gemeenteraad en betrokken worden bij besluitvoering. Een jongeren- of kinderraad is nodig! In Barendrecht is er, op sport na, niets te doen voor jongeren. Zeker in de wijk Carnisse, waar veel jongeren wonen, moet er een uitgaansgelegenheid komen en moeten er jongerenevenementen georganiseerd worden, zoals een festival. Betere OV-voorzieningen in onze gemeente, met een aansluiting op het metronetwerk naar Rotterdam, is voor jongeren een musthave.

Moeder en dochter

Feline staat samen met haar moeder Winnie Hofland op de kandidatenlijst van de PvdA. Metro zocht hen op.

Tom de Kleer.

‘Zet je schouders eronder’

Naam: Tom de Kleer. Leeftijd: 20. Opleiding: geschiedenis, Universiteit Leiden. Verkiesbaar voor: VVD, Nieuwkoop. Plek: 1

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik ben sinds september 2016 gemeenteraadslid en in de aanloop naar deze verkiezingen gevraagd om lijsttrekker te worden. Ik vind het eervol werk om te mogen doen en ga er graag vier jaar mee door. Passie en enthousiasme in wat je doet vind ik belangrijk en dat probeer ik dan ook over te brengen (zeker op jongeren). Daarnaast is je bestaansrecht als politicus naar mijn idee je zichtbaarheid als vertegenwoordiger, dus weet wat er speelt.

Waarom heb je voor de VVD gekozen?

Ik geloof dat in deze tijd zelfontplooiing een ontzettend belangrijk aspect is. Je kunt in dit land bijna alles bereiken. Als je iets wilt: zet je schouders eronder en ga ervoor. Pak je verantwoordelijkheid en draag je steentje bij aan dit mooie land. Dan wil je een overheid hebben die mensen die ruimte geeft, en tegelijkertijd - voor mensen niet alles kunnen - ondersteuning biedt. Naar mijn mening is die mix het beste bij de VVD te vinden.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Als VVD gaan we voor leefbare kernen, door de winkelcentra te centraliseren en aantrekkelijk te houden. Te bouwen voor zowel jong als oud en ondernemers de ruimte te geven. Verder ga ik persoonlijk ook voor een andere politieke cultuur. Als ik naar mijn eigen gemeente kijk, is het dualisme gewoon nog niet voldoende doorgevoerd. Ik wil een politiek die signalen van onrust snel herkent en aan de orde stelt. Een politiek die ongeacht oppositie of coalitie altijd gezond kritisch is.

Sonny Spek.

‘Behoefte aan nieuw bloed’

Naam: Sonny Spek. Leeftijd: 20. Opleiding: politicologie en moderne Midden-Oostenstudies. Verkiesbaar voor: DURF, Katwijk. Plek: 1

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Heeft u soms ook het gevoel dat de wereld om u heen langzaam gek wordt? Ik maak mij zorgen over de koers van Katwijk en Nederland. Het is tijd dat Katwijk, als rustige enclave, de gemeenschappelijkheid behoudt en de unieke plaats tracht te blijven die het is. Om dat te bewerkstelligen vind ik dat er behoefte is aan nieuw bloed in de politiek. Een aantal raadsleden zit er al in sinds het jaar dat ik geboren ben.

Waarom heb je voor Durf gekozen?

Begin vorig jaar heb ik samen met mijn vriend Danny Dubbeldam DURF opgericht om ons te kunnen focussen op de woningnood, erfgoed, democratisering en realistische politiek. Geen beloftes die niet haalbaar zijn, want dat vergroot het vertrouwen in de politiek. Tegenwoordig bestaat DURF uit 41 kandidaten met allerlei beroepen, afkomstig uit verschillende politieke stromingen en zijn er veel verschillende leeftijdscategorieën aanwezig. Hiermee kan ik met trots zeggen dat wij ons nu kunnen presenteren als lokale volkspartij!

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Ik heb goede hoop dat wij na 21 maart mee kunnen gaan praten. De expertise en wil is er in elk geval. Wij zullen ons daarbij gaan inzetten om duidelijkheid te geven over lokale thema's, maar ook een duidelijke visie opstellen hoe wij buurten waarin de leefbaarheid achteruit is gegaan weer gaan verbeteren. Ook vinden wij dat het integratiebeleid momenteel te soft is. Als statushouders straks het taalniveau B1 moeten halen, dan zijn twee taallessen per week niet genoeg.

