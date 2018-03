Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Het beeld van gemeenteraadsleden? Grijze mannen en dames op respectabele leeftijd. Echter, er is hoop op aanwas. Metro ging op zoek naar kandidaatraadsleden van ’max’ 20 jaar, waarop woensdag kan worden gestemd. In no-time hadden we er 21 gevonden, dus waarschijnlijk zijn er nog veel meer enthousiastelingen. Niet allemaal kunnen deze 21 onder de 21 de gemeenteraad in, want 18 jaar is de minimum leeftijd. Maar een partijtje gemotiveerd dat ze zijn... We presenteren de politici van de toekomst in vier delen, dagelijks om 13.00 uur.

Sterre Teunissen

‘Jongeren moet je betrekken’

Naam: Sterre Teunissen. Leeftijd: 18. Opleiding: 6 vwo. Verkiesbaar voor: Student & Starter, Utrecht. Plek: 21

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik ben geboren en getogen in de mooiste stad van Nederland: Utrecht. In de achttien jaar dat ik hier woon, ben ik ontzettend gaan houden van deze stad. Ik zou graag nu al in de gemeenteraad willen om de stad mooi te houden en waar het kan nog mooier te maken. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat ook jongeren betrokken worden bij de politiek. Ik wil die groep dus graag vertegenwoordigen.

Waarom heb je voor Student & Starter gekozen?

Wat mij direct aansprak bij Student & Starter was het feit dat ze jongeren betrekken bij de politiek. Hierdoor was ik meteen geïnteresseerd in de partij en heb ik me verdiept in haar standpunten. Ik heb het verkiezingsprogramma uitgebreid doorgenomen en het sprak me ontzettend aan dat Student & Starter vooruitstrevend is en zich niet in een hokje rechts of links laat stoppen, maar doet wat het beste is voor de stad.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Wat mij nauw aan het hart ligt is de duurzaamheid van de stad. Het liefst zou ik er per direct voor zorgen dat er geen auto’s meer de binnenstad in mogen. Zo blijft de lucht in de binnenstad schoon en kunnen mensen veiliger fietsen. Ook zou ik graag zien dat de kansenongelijkheid in het onderwijs vermindert. Dit kan bijvoorbeeld door de vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig te maken. Nu zitten er nog consequenties aan als deze niet betaald wordt.

Thomas Mojet.

‘Geen wollig taalgebruik in de raad’

Naam: Thomas Mojet. Leeftijd: 18. Opleiding: bachelor politicologie (VU). Verkiesbaar voor: D66, Amersfoort. Plek: 9

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Zelf heb ik een grote passie voor politiek, maar ik merk dat niet iedereen die passie deelt. Sterker nog, ik merk dat er een grote kloof is tussen de politiek en de samenleving. Ik wil daar wat aan doen. Door mijn passie voor politiek en mijn frisse blik denk ik dat ik een verbinder kan zijn tussen de gemeentepolitiek en de samenleving. Ik ben bij wijze van spreken overdag verschillende regeringsvormen aan het vergelijken tijdens mijn studie, ‘s avonds op de publieke tribune bij de raadsvergadering en daarna in de kroeg met leeftijdsgenoten te vinden. Ik wil de politiek in om de politiek dichter bij de samenleving te brengen.

Waarom heb je voor D66 gekozen?

Thema’s die ik erg belangrijk vind zijn klimaatverandering, gelijke kansen door goed en toegankelijk onderwijs en de multiculturele samenleving. Deze thema’s komen terug in het sociaalliberale gedachtegoed van D66. Maar bovenal is D66 opgericht voor meer democratie, meer transparante politiek en om de kloof tussen de politiek en samenleving te verkleinen. Daarom is D66 mijn partij.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Afstandelijke politiek en wollig taalgebruik in de raad. Als mensen de politiek niet kunnen volgen, is het logisch dat ze er een afkeer van krijgen. Daarom zal ik me inzetten voor duidelijke terugkoppeling naar inwoners. Dit zal ik doen door duidelijke korte stemverklaringen te geven over zaken waar ik namens de fractie het woord over voer. Zo wil ik ervoor zorgen dat iedereen de gemeentepolitiek kan volgen en dus ook kan controleren, want ik vind dat die controle hoort bij een goede democratie.

Moeder en dochter

Feline van Doorn (aflevering 4) staat samen met haar moeder op de kandidatenlijst van PvdA Barendrecht. Metro zocht hen op.

Bente Ferwerda.

‘Ook in je eentje heb je invloed’

Naam: Bente Ferwerda. Leeftijd: 17 jaar. Opleiding: 6 vwo . Verkiesbaar voor: GroenLinks, Wormerland. Plek: 6

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik ben altijd al vrij kritisch geweest, zo ook over de politiek. Belangrijke zaken worden te vaak naar voren geschoven of weggestopt. Het beeld heerst dat je daar in je eentje niks aan kunt doen. Je bent te jong, je hebt te weinig invloed of ‘je bent maar alleen’. Ik vind dat echter onzin. Ik wil dat er iets verandert en ga er niet op wachten tot anderen dat voor me gaan doen.

Waarom heb je voor GroenLinks gekozen?

Ten eerste omdat GroenLinks natuurlijk veel aandacht besteedt aan duurzaamheid. Het is cruciaal voor onze eigen toekomst dat we ons klimaatbeleid flink aanscherpen de komende jaren. Verder is GroenLinks een partij waarbij empathie, solidariteit en zorgen voor elkaar hoog op de agenda staan. Aan een verdeelde samenleving hebben we niks. Ook de ambitie van de partij past perfect bij mij. GroenLinks is niet bang om grote plannen te hebben, en ik ook niet.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Mijn slogan op de verkiezingsposter is ‘samen met jongeren’. Dat is precies wat ik wil gaan doen. Jongeren voelen zich steeds meer gedistantieerd van de politiek en daar moet verandering in komen. Bij onderwerpen die jongeren aangaan zal ik met mijn partij de jongeren benaderen en met ze in gesprek gaan. Gewoon om te vragen wat ze ervan vinden. Want je moet niet over, maar mét jongeren besluiten nemen.

Lorenzo van der Weiden.

‘Opkomen voor jong én oud’

Naam: Lorenzo van der Weiden. Leeftijd: 19. Opleiding: financiële dienstverlening. Verkiesbaar voor: 50PLUS, Breda. Plek: 5

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Breda is een prachtig stad voor jong en oud. Ik ben hier geboren, getogen en woonachtig. Ik wil graag dat 50PLUS een begrip in de gemeenteraad wordt, ook in andere gemeentes uiteraard. Naar mijn mening kan een stad als Breda op veel vlakken verbeteren op bijvoorbeeld de onderwerpen woningbouw, veiligheid en armoedebestrijding.

Waarom heb je voor 50PLUS gekozen?

Landelijk ben ik al een tijdje aangesloten bij 50PLUS. Na het Oekraïne-referendum van 6 april 2016 vond ik het onacceptabel dat Mark Rutte en zijn bewindslieden het associatieverdrag doorgevoerd hebben. Daardoor heb ik politieke aspiraties gekregen en heb ik mijzelf inhoudelijk verdiept in alle partijprogramma’s. Uiteindelijk kwam 50PLUS het beste uit bus. Als je ons inhoudelijke programma ziet, landelijk en lokaal, dan zie je dat wij voor jong en oud opkomen, dat wij een democratische, sociale partij zijn.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. 50PLUS wil verbeteringen in het ouderenbeleid maar verder is er veel goed geregeld in Breda, dat moet ik beamen. Maar actueel is nu de slechte afvalscheiding en de aanpak op de zuidelijke rondweg. Dat wil ik op een adequate, accurate manier oplossen, zodat de meerderheid met een tevreden gevoel kan doorleven.

Sewak Kasparyan.

‘Jonge raadsleden broodnodig’

Naam: Sewak Kasparyan. Leeftijd: 19 . Opleiding: bestuurskunde (hbo). Verkiesbaar voor: D66, Hof van Twente. Plek: 5

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Gemeenteraadsleden zijn gemiddeld 50-plus. Ik vind het eigenlijk wel gek dat die leeftijd zo hoog ligt. Besluitvorming in de gemeente raakt iedereen. Het is in mijn ogen daarom broodnodig dat er juist meer jonge raadsleden komen. Heel actueel in veel gemeenten zijn op dit moment toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Als jong raadslid heb ik hier een frisse progressieve blik op.

Waarom heb je voor D66 gekozen?

Ik was in de eerste instantie lid van de JOVD (Jongerenorganisatie van de VVD). In de verkiezingstijd werd door de VVD een enorm populistische houding aangenomen. Daarnaast vond ik het als liberaal belangrijk dat er werd omgekeken naar de minderbedeelden in de samenleving. Dat mistte ik heel erg bij de VVD en JOVD. De progressieve liberale kernwaarden van D66 en de Jonge Democraten spraken mij meer aan.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Ik zou graag zien dat er in het Hof van Twente geïnvesteerd wordt in plaats van bezuinigd in voorzieningen voor sport, kunst en cultuur. Jongeren en starters moeten actief betrokken worden bij de besluitvorming. Daarnaast moet besluitvorming van de gemeente op een transparante en overzichtelijke manier met de inwoners gedeeld worden, zodat iedereen meer op de hoogte is van de lokale politiek.

