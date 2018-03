Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 1)

Laten we eerlijk wezen: velen van ons hebben wel eens online gedatet. Het is een makkelijke manier om nieuwe mensen te leren kennen en het hoeft niet face-to-face. Maar hoe weet je nou dat de persoon met wie jij zo’n leuke match hebt, ook echt is wie er op de foto staat?

Als je weleens naar MTV kijkt, klinkt dat fenomeen je waarschijnlijk bekend in de oren van de Amerikaanse serie Catfish. Nog altijd krijgt Nev Schulman, de bedenker van de serie, honderden e-mails per dag van mensen die denken dat hun internetliefde niet echt is, ook uit Nederland. Maar we kunnen natuurlijk niet allemaal wachten tot Schulman en zijn cameraploeg voor de deur staan om met ons op onderzoek uit te gaan. Wat kun je zelf voor stappen nemen om geen slachtoffer te worden van catfishing?

Dat vroeg Twitteraar @PippiZeurkous, oftewel Eef, zich ook af. Op haar account waarschuwt ze voor ‘katvissen’ op datingapps als Tinder en Happn. Ze gaat op zoek naar mannen – sorry mannen – die foto’s van anderen gebruiken om matches te verzamelen. „Toen ik zelf aan het tinderen was, vond ik dat veel van de profielen net iets te perfect lijken. Ik werd nieuwsgierig en ben me erin gaan verdiepen of die accounts wel echt zijn. Dat bleek nog knap lastig te zijn, behalve als ze bijvoorbeeld een foto van George Clooney gebruiken natuurlijk. Ook bij halfnaakte mannen zet ik mijn vraagtekens; ik trap niet in een sixpackfoto.”

Leeg profiel

Eef heeft er een handig trucje voor om een profiel te controleren: „Ik maak een printscreen van een foto, die upload ik via Google Image Search en die gaat dan achterstevoren op matches zoeken. In sommige gevallen kan hij geen resultaten vinden, in andere gevallen krijg je meteen de goede: guy without shirt bijvoorbeeld. Het zijn vaak de profielen van modellen of bekende Instagrammers die geplunderd worden.” Maar zijn zulk soort foto’s de enige aanwijzing? Nee. „De grootste hint vind ik als het Tinderprofiel compleet leeg is op één foto na. Vaak is Facebook dan ook niet aan het profiel gekoppeld. Als Facebook of Instagram wel gelinkt zijn en iemand zijn vrienden wel op zijn profiel heeft staan, is de kans heel erg klein dat het een catfisher is.” Volgens Eef wordt het moeilijker om een profiel te controleren als mensen foto´s gebruiken van personen die zij kennen, bijvoorbeeld foto’s van hun Facebookvrienden.

Aandacht

Nadat ze het profiel heeft onderzocht, confronteert ze de desbetreffende Tinderaar. Ze laat dan doorschemeren dat ze weet dat het profiel nep is. „Meestal doen ze alsof hun neus bloedt. Als ik ze duidelijk maak dat ik weet waar hun foto vandaan komt, haken ze gelijk af. Ze heffen de match op en blokkeren me. Dan krijg ik ook verder niet de kans om te vragen waarom ze een nepprofiel gebruiken.” Er is ooit één jongen geweest aan wie Eef dat wel heeft kunnen vragen. „Ik moest hem tot vier keer toe duidelijk maken dat ik doorhad dat hij niet de jongen was op de foto. Hij bleef liegen en hield vol dat hij de jongen op de foto was.” Uiteindelijk gaf hij toe en legde hij uit waarom hij gebruik maakte van een andere foto. „Zijn houding was heel erg van: ‘Ik krijg nooit aandacht en op deze manier krijg ik dat wel.’”

Alsof de confrontatie nog niet genoeg is, nagelt Eef de profielen ook publiekelijk aan de schandpaal op Twitter. Daar blijkt maar weer dat leedvermaak het beste vermaak is, want de tweets worden massaal beantwoord en geretweet.

Too good to be true

Maar ondanks dat Eef zich zeer bewust is van ‘katvissen’ die online actief zijn, is ze er zelf ook de dupe van geworden, zo bekent ze aan Metro. Dat gebeurde echter niet via Tinder, maar via Twitter. „Het was iemand waarmee ik eerst heel hecht bevriend was. We maakten beiden deel uit van een vriendengroep die elkaar via Twitter had leren kennen en we deelden veel met elkaar. Ik heb er helemaal niet over nagedacht dat er iets niet klopte”, zegt ze. „Dat was totdat iemand van ons erachter kwam dat haar verhalen wel erg vaag waren en ze zelf nooit ergens op stond. Toen bleek dat ook haar foto´s afkomstig waren van een of andere danseres uit Australië en dat de naam die ze gebruikte, vals was. We hebben haar daarmee geconfronteerd, maar die confrontatie viel niet echt in goede aarde.” Het profiel is daarna gelijk offline gehaald en Eef heeft nooit meer contact met haar kunnen krijgen. „Dat is best gênant”, vervolgt Eef. „Ik was toen al bezig met het opsporen van nepprofielen, maar bij haar heb ik het nooit zien aankomen en dat vond ik heel moeilijk. Ik had echt het gevoel dat er een spelletje met me werd gespeeld. Het liet me wel zien dat het dus bij iedereen kan gebeuren, ook buiten de datingscene. Het is vooral belangrijk om naar je gevoel te luisteren. Als het te mooi is om waar te zijn dan is het dat meestal ook.”

