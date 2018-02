Liefde is.. preventief in relatietherapie gaan?

Met Valentijnsdag voor de deur is het voor veel mensen toch wel het moment om hun geliefde in het zonnetje te zetten. Maar het is misschien ook tijd om even stil te staan bij je relatie. Want liggen jullie nog steeds op één lijn? Hebben jullie nog dezelfde wensen en hetzelfde toekomstperspectief? Tijd om te checken hoe je relatie ervoor staat!

We willen het allemaal een gelukkige en liefdevolle relatie, zonder al te veel ruzie. Maar zeg eens eerlijk: hoe investeer jij eigenlijk in een goede relatie? Een carrière, vrienden en familie, sporten en dan moet je ook nog aan je relatie werken. Werken? Ja je staat er misschien niet bij stil, maar een goede relatie is niet vanzelfsprekend. Grote kans dat je wel jaarlijks naar de tandarts gaat, je auto laat keuren en wat uurtjes in de sportschool doorbrengt, maar wat doe je om je relatie in topvorm te houden?

Hebben jullie dezelfde toekomst perspectieven of gaan jullie liever allebei een andere weg? Foto ter illustratie: Pexels

Opmars jonge stellen

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Als het even niet lekker loopt in je relatie denk je misschien niet gelijk aan therapie. ,,Want dat is toch iets wat alleen stellen doen die al twintig jaar getrouwd zijn?” Nou, niet dus. Verschillende relatietherapeuten zien de laatste jaren steeds meer jonge stellen in hun praktijk. Psycholoog en relatietherapeut Erwin Smidt heeft zijn eigen praktijk in Amersfoort en heeft de laatste jaren twee duidelijke trends gezien. ,,Wat ik de laatste tijd steeds vaker zie is dat er meer mannen zijn die contact opnemen. Een andere trend is dat ik behoorlijk veel jonge mensen zie, geen veertigers maar mensen tussen de 25-30 jaar,” zegt Erwin Smidt aan Metro. ,,Mannen nemen steeds vaker het initiatief en willen bewust aan hun relatie werken.”

De lat ligt te hoog

Volgens Erwin Smidt hebben jongeren van deze tijd, hogere verwachtingen. ,,Alles moet perfect zijn. Als het even niet perfect is, dan maken ze zich zorgen. De lat ligt vaak heel erg hoog en dan komen er discussies, vaak over de kleinste dingen. Maar op den duur kunnen die irritaties wel tot een groter probleem leiden, en dat kan voor teleurstellingen en problemen binnen je relatie zorgen.” Ook social media kan van invloed zijn. ,,Op social media lijkt het allemaal perfect. Als je dat gaat vergelijken met je eigen leven, dan raak je gegarandeerd teleurgesteld.”

Terugkerende conflicten?

De redenen dat mensen bij een relatietherapeut aankloppen zijn heel verschillend. Terugkerende conflicten en problemen als vreemdgaan, sleur, komst van een kind, carrière switch, ziekte, heftige gebeurtenis, problemen met intimiteit, uiteenlopende dromen en verwachtingen, het kunnen allemaal aanleidingen zijn waardoor een relatie onder spanning komt te staan. En je uiteindelijk steeds verder van je partner verwijderd raakt. Gevaarlijk, want volgens relatiecounselor Joke van Buro Nij zijn verbinding en veiligheid ‘the keys’ voor een goede relatie.

Niet met elkaar en niet zonder elkaar

Het kan net zo goed zijn dat er niet een duidelijk probleem is te benoemen, maar dat er wel veel frictie ontstaat in een relatie. Misschien ken je wel een stel in je omgeving: ze kunnen niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Ze hebben vaak ruzie, maar er is nooit een duidelijke aanleiding te vinden.

Joke legt uit dat het elke relatie bepaalde patronen heeft, maar soms is het goed om stil te staan bij hoe alles gaat. Achter de meeste handelingen zit ook een bepaalde behoefte. ,,Stel, je hebt altijd kritiek op hoe je partner het huishouden doet. Dan kun je blijven mopperen, maar beter is om uit te zoeken wat er achter zit en waar je onvrede vandaan komt. Het gaat niet om de dagelijkse ‘gedoetjes’, maar om de laag die eronder zit.”

Lig jij wel eens wakker van je relatieproblemen? Foto ter illustratie: pexels

Lees ook Reizen is goed voor je relatie: 8 romantische trips Likeability of 4

Discussies zijn juist gezond!

Wat moet je doen voor een gelukkige relatie? Het is de vraag die Joke dagelijks krijgt. ,,Veel stellen vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar ze weten niet hoe of ze willen geen therapie.” Vroeger hing er rond het woord therapie ook een beetje een stigma, je ging in therapie als er ‘iets niet goed was’. Maar tegenwoordig wordt het gelukkig steeds normaler om in therapie te gaan. Joke vertelt dat er zelfs gemeentes zijn die relatieondersteuning vergoeden.

Beide relatietherapeuten leggen uit dat zelfs bij een perfecte relatie ook discussies horen. ,,Af en toe heb je gewoon strijd, maar de kunst is om daar goed mee om te gaan. Op het moment dat er sprake is van een situatie dat elke keer weer aanleiding is voor dezelfde soort ruzies, dan kan het even vastlopen in je relatie. ,,Dit kun je vaak herkennen als je buitenproportioneel emotioneel reageert en je merkt ‘daar gaan we weer’” zegt Joke.

‘Mijn hart was verbrijzeld’

Bij Sandra (26) en haar vriend Erik (32) liep het een tijdje geleden vast, of beter gezegd de relatie liep helemaal stuk. Zo’n drie jaar geleden, net na de geboorte van hun eerste kindje kwam Sandra er achter dat haar man al een jaar lang vreemdging met een collega. ,,Mijn hart was verbrijzeld, ik was niet meer voor rede vatbaar en ik zette hem de deur uit.” Erik had heel erg veel spijt van zijn acties en wilde er alles aan doen om het goed te maken. Zijn noodkreet was relatietherapie en dat bleek uiteindelijk de redding van hun huwelijk. ,,Je leert jezelf beter als persoon kennen, maar ook elkaar. Je begrijpt beter waar dingen vandaan komen en waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Ook is het heel fijn om te praten met iemand van buitenaf. De relatietherapeut stelt open vragen en kijkt naar beide verhalen.”

Sandra kwam niet alleen dichter tot zichzelf, ze kwam langzaam ook weer dichter bij Erik. Langzaam leerde ze elkaar weer vertrouwen. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze er een tweede dochter bij. ,, We voelen elkaar nu beter aan. Ik kan weer van zijn knuffels en seks genieten en heb het gevoel dat we nu weer een team zijn.” Of het nu altijd goed gaat? ,,We hebben nog steeds wel af en toe ruzie hoor, maar we weten nu wel veel beter hoe we met elkaar om moeten gaan. We communiceren heel anders en begrijpen elkaar beter.”

Sandra en Erik zijn inmiddels getrouwd. Foto ter illustratie: Pexels

Lees ook Samen sporten is echt goed voor je relatie Likeability of 4

Relatie-APK

Relatietherapie heeft lange tijd het stigma gehad van iets negatiefs, want als je in therapie bent, dan zou er wel iets niet kloppen. Joke ziet relatietherapie juist als iets positiefs. ,,Vaak gaan mensen pas actie ondernemen, als er echt iets aan de hand is, maar dan is het eigenlijk al best laat.” Juist als je relatie goed gaat, wil je dat het goed blijft gaan. ,,Waarom zou je dan niet wat handvaten aangrijpen om je relatie nog sterker te maken? Zie het als een soort APK voor je relatie!”

‘Ik voelde me weer helemaal verliefd’

Mandy (27) en haar vriend (30) zijn bijna 4,5 jaar samen en verwachten in het voorjaar hun eerste kindje. Het ouderschap heeft grote gevolgen voor een relatie en zowel Mandy als haar vriend hadden allebei bepaalde onzekerheden waar ze door alleen samen te praten niet uit kwamen. Ze wilden elkaar niet kwetsen, maar liepen allebei op hun tenen. De aanstaande ouders besloten om eens met een relatietherapeut te praten en vooral de eerste keer was best spannend voor Mandy. ,,Op de een of andere manier was ik bang om van haar te horen te krijgen dat we beter uit elkaar konden gaan.” Gelukkig bleek het tegendeel waar. ,,De eerste sessie was heel heftig, maar we waren juist veel dichter bij elkaar gekomen. Ik voelde me zelfs weer helemaal verliefd, omdat ik mijn partner nog beter had leren kennen.”

De komst van een kindje kan heel wat onzekerheden en spanningen mee brengen. Foto ter illustratie: Pexels

De therapeut stelde niet alleen maar vragen, maar liet het stel ook oefeningen doen. ,,Tijdens een van de oefeningen moest mijn vriend heel hard schreeuwen. Dat klinkt heel makkelijk, maar hij hield zich steeds in. De therapeute moest hem echt boos maken. Toen dat gebeurde kwam er echt een oergevoel naar boven en dat maakte heel veel los. Dat was heel bijzonder om te zien.”

Alleen in relatietherapie? Dat kan ook!

En mocht jij nou graag naar een relatietherapeut willen, maar kun je partner maar niet mee krijgen? Ga dan gewoon lekker alleen! Zowel Joke en Erwin zien in hun praktijk steeds vaker dat mensen alleen komen. Als de ene partner de stap heeft gezet om daadwerkelijk te gaan, is dat voor de ander vaak toch een teken dat ze niet achter kunnen blijven. ,,Ga vooral niet teveel dwingen, ze komen dan meestal wel vanzelf!”