Fijne tips van reisfanaten Chloë en Christiaan

Chloë Sterk (28) is de oprichtster van DailyNonsense en gaat het liefst alleen op reis. Ze is onder andere in Verenigde Staten, India, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika geweest. Op haar platform wil zij haar lezers kennis laten maken met de echte culturen van landen die de meeste toeristen links laten liggen. Haar doel? Lokale initiatieven ondersteunen en de plekjes in de wereld laten zien die niet in de standaard reisgidsen staan.

De in Leeuwarden geboren Christiaan Triebert (26) reist al sinds zijn middelbareschooltijd naar alle uithoeken van de wereld. Dit doet hij bij voorkeur liftend. Hij is in ruim 85 landen geweest inclusief enkele niet erkende. Als onderzoeksjournalist bij het internationaal gerenommeerde Bellingcat geeft hij lezingen over de hele wereld over geo-locating. Dit is het traceren van (oorlogs)beelden aan de hand van visuele sporen en Google Maps.

Chloë Sterk in Varanasi, India ©Max Terwindt Photography

Alleen op pad

„Mijn liefde voor reizen is ontstaan toen ik alleen naar Kaapstad was.” vertelt Sterk. „Ik leefde toen een aantal weken aan het strand en leerde allemaal nieuwe mensen kennen. Dit was echt een verademing. Alleen reizen heeft heel veel voordelen. Je leert uit je schulp te kruipen, wordt er zelfstandiger van en je houdt altijd de controle. Ik kan het iedereen aanraden. Van nature ben ik best wel een einzelgänger en dit past dus perfect bij mij. Het is een misvatting dat elke reisfanaat altijd maar vaste reisgenoten moet hebben.” Sterk reist graag naar niet alledaagse plekken en heeft onlangs een rondreis gemaakt door de Indiase deelstaat Arunachal Pradesh. Daarnaast ging zij naar Tunesië nadat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies gaf.

Liftend door Afrika ©Christiaan Triebert

Liftend de weg op

„Als het kan ben ik continu op pad.” licht Triebert toe. „Ik ben nu net terug uit Kirgizië en vertrek morgen naar Istanboel. Deze eigenschap heb ik altijd al gehad. Ook op de middelbare school toen ik weinig geld had deed ik dit al. Het liften is ooit begonnen uit noodzaak omdat we waren gestrand in Hongarije. Daarna ging ik ook liften zonder dat hier een financiële reden voor was. Liften geeft een unieke inkijk in andere landen. Je ontmoet een dwarsdoorsnede van de maatschappij; van drugsdealers in Marseille tot vrachtwagenchauffeurs in Soedan. Tijdens het liften ontmoet je mensen op een hele andere manier dan wanneer je een vliegtickets zou boeken. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

Chloë op haar reis door Arunachal Pradesh, India ©eigen foto

Heimwee

De reis naar Arunachal Pradesh in India, gelegen nabij de grens met China, was voor Sterk niet altijd makkelijk, de andere cultuur, de groep onbekenden en de tijdsduur braken haar na een poosje wel op. „Ik heb niet snel last van heimwee maar had tijdens mijn reis naar India toch even een momentje. Je moet je beseffen, het is een compleet andere wereld, ik kende er niemand, ik was niet gewend om alleen maar rijstgerechten te eten en omdat er nauwelijks toereikend internet was, werd mijn wereld erg klein. Zelfs met geld op zak zijn je keuzes net zo 'beperkt' als die van iedereen op die plek."

„Op een gegeven moment zat ik er best wel doorheen. Ik wilde naar huis. Toen ik dit wilde aankaarten was ik bang dat mijn reisgenoten me een ‘verwend westers prinsesje’ zouden vinden dat zich aanstelde maar ik werd juist ongelofelijk door ze gesteund. Dit verbaasde me heel positief, heb ik ongelofelijk veel energie uit gehaald en daarna heb ik de reis ook afgemaakt. Ik word al blij als ik op het vliegveld ben, mensen merken dat ook echt aan mijn gemoedstoestand. Reizen maakt mij vrolijker en gezelliger.”

In de achterbak van een truck ©Christiaan Triebert

Improviseren

Triebert reisde in de schoolvakantie toen hij van vijf naar zes vwo ging met een interrailticket door Europa. Door wat onhandigheden was hij met zijn vrienden gestrand in Hongarije zonder geld. Het schooljaar begon echter weer snel en toen besloten de jongens te gaan liften. „Liften was de enige optie voor ons. Dit leek in het begin een hopeloze zaak, we hebben een dag in de berm gekampeerd. Na een paar dagen pikte een auto ons op. Zij namen ons mee naar Krakow, hier mochten we helemaal voor niets eten en slapen. Ook kreeg ik medische hulp omdat ik een infectie had opgelopen nadat we in Moldavië waren achtervolgd door honden."

„Ik was enorm dankbaar vroeg het vriendelijke Poolse stel toen: ‘Hoe kunnen we jullie ooit terugbetalen?’ De vrouw antwoordde: ‘Wij hebben in Turkije in dezelfde situatie gezeten als jij. Toen zijn wij ook geholpen. En ik stelde deze vriendelijke man dezelfde vraag als jij mij stelde. Zijn antwoord was als volgt: ‘Je hoeft me niet terug te betalen maar als je ooit mensen ziet die in dezelfde situatie zitten als jij zat, behandel ze dan net zoals ik jullie heb behandeld.’"

Kinderen in Gambia ©Chloe Sterk

Groene ogen in Eskashim, Afghanistan ©Christiaan Triebert

Wees niet bang

Op reis gaan is voor velen een drempel. Toch hebben onze doorgewinterde reizigers nog wel een aantal tips. „Het is een kwestie van niet te veel nadenken maar gewoon doen. Wat is het ergste wat er gebeuren kan? Je kan altijd nog terug mocht het allemaal toch tegenvallen. Alleen reizen heeft bovendien vele voordelen, hier heb ik ook over geschreven. Ik heb een Engels citaat die dit perfect uitdrukt: ‘Fears kill more dreams than failure ever will.” Reizen is echt minder 'gevaarlijk' dan je misschien denkt." aldus Sterk.

Volgens Triebert heb je geen gedetailleerd plan nodig. „Ik raad aan om gewoon op de bonnefooi te doen wat jij wil. De reden om op reis te gaan is voor iedereen anders. Dit kan het beleven van een full moon party in Thailand zijn. Of op de bonnefooi door Moldavië in de winter. Maar je kan ook dichter bij huis blijven. Ook in Nederland valt er genoeg te beleven. Wees nieuwsgierig en sta open voor andere mensen. Overal zijn boeiende verhalen. In Kirgizië, in Tanzania, in Thailand maar ook gewoon in Leeuwarden.”

Nog een laatste tip? Zowel Sterk als Triebert raden je aan een goede reisverzekering te nemen. Op deze manier worden nare verrassingen adequaat opgelost, hoe nijpend de situatie ook lijkt.

De dorre woestijn van Death Valley ©Chloë Sterk

Een winkeleigenaar in Iran ©Christiaan Triebert

