Studenten bepalen het straatbeeld van Groningen

Ongeveer 60.000 studenten wonen en leren in Groningen. In totaal heeft de stad ruim 200.000 inwoners. Als je over straat loopt zie je veelal jonge mensen. Tenminste, doordeweeks. De Groningse student bezoekt in het weekend steevast het thuisfront. Uitgaan is dan ook het leukste als je op een doordeweekse dag gaat, want op zaterdag zijn er vooral toeristen te vinden.

Hoe is de Groningse student te typeren? Hoe ziet het uitgaansleven in de Groningse straten er eigenlijk uit en hoe past Vindicat in dat plaatje? Metro ging langs bij drie horeca uitbaters om het te vragen!

Marcel Levee (39)

Is eigenaar van Shooters, Twister, Klein Amsterdam en Oblomov.

„Het studentenleven in Groningen is heel divers. Je merkt dat er de afgelopen jaren bijvoorbeeld steeds meer internationale studenten zijn. Die nemen ook nieuwe invloeden mee, waar de Groninger misschien wat aan moet wennen. Het straatbeeld zou er anders uit zien als de studenten hier niet waren. Toen ik hier zestien jaar geleden kwam was er nog echt groepsvorming. Tegenwoordig mengen verschillende studenten gemakkelijk. Ook studenten en stadjers (inwoners van stad-Groningen, red.) mengen zich steeds meer.”

„Ik heb zelf eigenlijk gewoon geen problemen met Vindicat. Behalve dat accent. Nu praten ze nog normaal maar na de herfstvakantie praten ze allemaal met een rollende R, die jongens en meiden van Vindicat. Vroeger stelden ze zich prominenter op dan ze nu doen. Hun positie is veranderd en dat weet iedereen. Toch is dat oude zeer nog duidelijk merkbaar in de stad. Vindicat heeft gewoon een naam. Ze hebben een bijzonder prominente plek in de stad. Als ze een feestje hebben dan hoort iedereen het.”

„Over het algemeen zijn de studenten van nu rustiger. Bovendien was het tien jaar geleden drukker in de stad dan nu. Ik denk dat het ligt aan het leenstelsel van nu en dat ze meer punten moeten halen in het eerste studiejaar. Daardoor hebben ze minder tijd om te werken en dus minder geld om uit te gaan. Je ziet ook steeds meer dan studenten niet heel veel drinken maar juist drugs gebruiken. Dat schijnt normaal te zijn tegenwoordig. Ik snap er niks van, drugs gebruiken op een gewone dinsdag of woensdag.“

Jeff de Bont (46)

Is bedrijfsleider van Ocean41.

„Bruisend, dat is het eerste woord dat in mij opkomt als ik aan het studentenleven hier in Groningen denk. Het is lekker druk en er lopen voornamelijk jongere mensen over straat. De studenten bepalen het straatbeeld.”

„Groningen is de laatste grote stad voor het einde van de wereld, zeg maar. Iedereen gaat hier in het weekend naar huis, juist doordeweeks leeft de stad echt op. De studenten hebben Groningen echt gemaakt. Dankzij hen is dit een bruisende stad en komen er ook veel toeristen. En je hoort ook vaak van mensen die hier twee dagen zijn geweest, dat ze nog eens terug willen komen. Eigenlijk is Groningen een soort groot dorp en men gaat met elkaar om zoals je dat in een dorp doet. Het grootste gedeelte van de mensen mengt dan ook heel goed. Dat maakt het hier zo gemoedelijk.”

„Ik vind het niet terecht dat Vindicat zo onder het vergrootglas ligt. Ja, ze zijn ietwat elitair en op zichzelf gericht, maar volgens mij zijn ze niet anders dan andere studentenverenigingen. Op maandagavond komen ze altijd bij mij. Voor het barpersoneel is het misschien wat minder leuk om te werken, want er is weinig interactie met de mensen van Vindicat. Maar voor de rest zijn ze net als de meeste grote groepen: enthousiast en luidruchtig. Het contact met hen is gewoon goed. Misschien zijn mensen gewoon jaloers.”

Jan Hoeve (40)

Is eigenaar van de Brouwerij, de Negende Cirkel en cafetaria Max.

„Groningen beschikt over een heel actief studentenleven. Ongeveer een kwart tot een derde van de Groningse inwoners is student ze zijn dan ook bepalend voor het straatbeeld. Als in de bouwvak alle studenten bij hun ouders zijn, is het dan ook verschrikkelijk rustig in de stad. Dat is dan ook best een beetje saai.”

„Er is hier bijna geen geweld in het uitgaansleven. Ik zit hier nu twintig jaar en vroeger was het echt vaker onrustig. Het toezicht is de laatste jaren beter geworden. Er loopt genoeg blauw op straat. Bovendien wordt er onderling goed gecommuniceerd tussen verschillende horecazaken; als er aan het begin van de straat iemand staat te kotsen, dan komt hij er bij mij niet meer in.”

„Het verenigingsleven wordt belangrijker. Steeds vaker worden er borrels gehouden in een van mijn cafe’s. De verenigingen mengen overigens wel. Vindicat blijft toch een beetje een gescheiden wereld. Door de incidenten hebben ze echt een besmet imago gekregen. De excessen worden door de Groningers echt niet geaccepteerd. Ze hebben hun beeldvorming natuurlijk zelf in de hand. Als er dan een bangalijst uitkomt en een jaar later een ‘Slet van de zomer’ bokaal, dan ben je ook niet echt handig bezig als je weet dat je in de gaten gehouden wordt.”

„Persoonlijk heb ik geen moeite met ze. Ik geloof ook niet dat er echt kwaad achter hun domme acties zit. Ja, ze zijn soms luidruchtig, maar dat is elke groep. Eerlijk gezegd zijn het vaker disputen die luid of irritant zijn dan Vindicaters. En mannen zijn weer luidruchtiger dan vrouwen. Maar dan tik ik even op de schouders en vraag ik of ze doorhebben dat er ook nog andere mensen in de kroeg zijn. Meestal hebben ze wel door dat ze erg aanwezig zijn en dan worden ze wat kalmer. Gelukkig maar, het moet wel een beetje leuk blijven.”