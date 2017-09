Rond je 40e al miljonair? Zó kun jij dat ook

Als student had econoom Oeds-Jan Postma een plan: een Porsche 911 kopen. Nu is hij 44 jaar en heeft hij zo’n groot kapitaal vergaard, dat hij de rest van zijn leven niet meer hoeft te werken. Dat kun jij ook! Moet je wel op tijd beginnen.

„Het is helemaal niet moeilijk om miljonair te worden”, zegt Oeds-Jan Postma. „Er bestaat een magische formule voor, en de ingrediënten zijn doorzettingsvermogen, vastberadenheid, spaarzaamheid en geduld.”

Postma schreef Miljonair met een gewone baan omdat hij wil laten zien dat je ook anders met geld kunt omgaan dan maar blind consumeren. „De tijd is er rijp voor”, zegt hij. „Lange tijd bestond het idee dat het in onze samenleving alleen maar meer, meer, meer zou worden. Nu daagt het besef dat we een luxeleven hebben, en dat we ervoor kunnen kiezen om niet meteen alles te consumeren wat er te consumeren valt. Het gaat niet alleen om je eigen genot, maar steeds vaker ook om wat het vervullen van jouw behoeften met de wereld doet.”

In zijn boek beschrijft Oeds-Jan de noodzaak van een strak financieel plan: „Ik ken veertigers met meer schuld dan vermogen. In feite hebben ze na twintig jaar hard werken minder vermogen opgebouwd dan een herder in de Afrikaanse woestijn.” Wil je voorkomen dat je straks als veertiger diep in het rood staat, knoop dan deze adviezen van Oeds-Jan in je oren.

#1. Snel geld bestaat niet

„Iedereen die je voorspiegelt dat je heel snel heel veel geld kunt verdienen, liegt. Geloof het niet. Bedenk: als ik twintig jaar geen Staatsloterijloten koop, heb ik gegarandeerd 10.000 euro. Bitcoins? Niet doen. Wil je dat soort kortemijnsuccessen boeken, dan moet je óf de boel oplichten óf je gaat speculeren. En gokken, dat wil je niet.”

#2 Slow money is de weg

„Anders dan die term suggereert, houdt slow money meer in dat je geduldig, vastberaden en gedisciplineerd werkt aan een langetermijndoel. Met geld heeft het dus niet zozeer te maken, meer met wat je wilt in het leven. Voor mij begon alles met een Porsche 911: om die te kunnen kopen, had ik een ton nodig. Daar ben ik voor gaan sparen. Toen ik de helft bij elkaar had, kon ik van dat geld ook een MBA gaan doen, wat eigenlijk een veel betere investering was. Daarop ben ik gaan onderzoeken wat er voor mij toe doet in het leven. Waar komt mijn geluk vandaan? Is dat die Porsche, of is dat de onafhankelijkheid waar dat ding voor staat? Mijn conclusie was: tijd en de vrijheid die naar eigen inzicht te besteden, zijn voor mij belangrijk. Alles keuzes die ik gemaakt heb, met name de financiële, staan in het teken van mijn doel om onafhankelijk te zijn.”

#3 Leef zo lang mogelijk van een studentenbudget

‚„De volgende stap is: wat heb je echt nodig? Houd je levensstandaard zo lang mogelijk zo laag mogelijk. Als student ben je niet gewend veel geld uit te geven. Als je na je studie gaat werken en salaris krijgt, bepaal vooraf welk bedrag je maandelijks opzij zet. Dan mis je het ook niet naarmate je inkomen groeit, want dat gaat het sowieso doen. Ook al verdien je niet zoveel, het is mogelijk om van een klein inkomen geld over te houden. Zeker met een hogere opleiding en een goede baan is het te doen om 1.000 euro van je maandsalaris over te houden. Het is dan zaak om dat twintig jaar lang vol te houden.”

#4 Koop goed

„Als je koopt, koop dan bewust. Bedenk bij iedere aankoop: waarom koop ik dit, heb ik dit nodig, koop ik dit uit statusoverwegingen of met de intentie dat ik er dertig jaar mee ga doen? Word ik hier na drie maanden nog net zo gelukkig van? Is het antwoord op die laatste twee vragen ja, dan is het zijn geld waard. Anders niet. Van meer spullen word je niet per se gelukkiger, al is dat voor een deel iets wat je moet ervaren.”



#4 Wees marketeers te slim af

„Veel merken en bedrijven kunnen jou héél goed laten denken dat je iets mist als je niet het nieuwste van het nieuwste bezit. Ieder jaar verschijnen nieuwe versies en updates die jouw bezit achterhaald doen lijken. Een slimme consument doet daar zijn voordeel mee. Ga voor het model van vorig jaar, bijvoorbeeld, en beding extra korting.”

#5 Laat je geld voor jou werken

„Zorg dat je niet alleen van arbeid afhankelijk bent, maar zorg dat je ook kapitaal vergaart. Kapitaal levert meer op dan arbeid. Ik beleg bijvoorbeeld, maar wel op mijn eigen manier en naar eigen inzicht. En geloof me: dankzij indexfondsen kan iedereen slim beleggen. Zeker met een beleggingshorizon van vijf à tien jaar kun je flinke resultaten boeken. Ook hier moet je dus meer op de lange termijn denken dan de korte. Bereik je een bepaald punt qua vermogen, dan gaat je geld exponentieel groeien. Toen ik bijvoorbeeld klaar was met die MBA, was mijn vermogen zo gegroeid dat ik er alsnog een Porsche van had kunnen kopen. Dat geeft een ontzettend goed gevoel.”

