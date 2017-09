Jorien verdient haar dagelijks brood met spelen

Wat Jack van Gelder was voor de eredivisie, dat is e-sportscommentator Jorien van der Heijden voor Dota 2. Al zal haar eigen naam niet veel gamebelletjes doen rinkelen, haar alias Sheever doet dat wel.

Computeronderdelenverkoper overdag, online legeraanvoerder in de avond. Paul Jambers kon het zo gezegd hebben, maar nee: dit was hoe Jorien van der Heijdens leven er lange tijd uitzag. ,,World of Warcraft heb ik jaren fanatiek gespeeld. In dat spel was ik raid officer, een soort leidinggevende”, zegt ze. ,,Vijf tot zes avonden in de week deden we raids met z'n allen. Op een gegeven moment raakte het zijn magie kwijt. Ik speelde niet meer vanwege het spel, maar vanwege de mensen om me heen. Na dat besef ben ik cold turkey gestopt.”

Slechts twee weken zat Jorien zonder game: zo lang duurde het voor de aangevraagde Dota 2-bètakey binnen was: toestemming om Defense of the Ancients (Dota) 2 te spelen, terwijl het nog in ontwikkeling (bèta) was. In die twee weken legde ze de kiem voor haar huidige carrière. De exacte startdatum weet ze zelfs nog: ,,11 november 2011, de releasedatum van Skyrim (een roleplayinggame, red.). Dat heb ik twee weken lang in de avonduren gespeeld. Alleen, want het is een solospel. Daarna was ik er eigenlijk alweer klaar mee.”

Fractie van een seconde

Voor Jorien wordt een spel pas leuk als er meerdere niveaus zijn waarop het zich ontvouwt. ,,Dota is driedimensionaal schaken. Je reageert direct op gebeurtenissen in de game. Je neemt continu beslissingen, die invloed hebben op het verloop van het spel. Tegelijkertijd doen je teamleden en je tegenstanders dat ook. Je speelt met vijf mensen en het spel kent 112 heroes, dus je kunt telkens een nieuw pad kiezen. Als je wint, is het gevoel van accomplishment enorm groot, en wil je meteen nog een keer. Dat geldt ook bij verlies. Want het winnende team of je vijand doet meestal iets waardoor je denkt: dat kan ik ook! Dat wil je dan meteen uitproberen.”

Toch verdient ze niet haar geld met het spel spelen. ,,Daar ben ik niet goed genoeg voor”, zegt ze stellig. ,,De écht goede spelers zijn ook écht heel slim. Waar ik een minuut nodig heb om te bepalen wat de volgende zet is, zien zij in een fractie van een seconde wat ze moeten doen en wat daar de gevolgen van zijn. Ze denken zeven zetten vooruit.”

Groot geld

Spelers die goed zijn, spelen voor geld. Groot geld. Dota 2 kent een competitie met een groeiende prijzenpot: tijdens de afgelopen editie in augustus zat daar 24,7 miljoen dollar in. Net zoals bij een voetbalcompetitie gaat het in een Dota 2-toernooi om veel meer dan alleen de wedstrijd spelen. Er zijn voor- en nabeschouwingen, panels met deskundigen, ex-profspelers en analisten. Op dat veld heeft Jorien haar carrière gebouwd: ,,Mijn rol is de discussie leiden tijdens de voor- en nabeschouwingen, zodat kijkers thuis meer inzicht krijgen in het spel en de spelers. Eigenlijk als een soort Jack van Gelder, ja.”

Joriens commentatorballetje ging rollen tijdens die twee Skyrim-weken. ,,Op Twitch.tv streamde ik mijn gameplay, mijn vrienden keken mee. Met geld was ik helemaal niet bezig. Ik vond het leuk.” Naast haar werk bij het computerbedrijf ging ze Dota 2-toernooien voor amateurspelers organiseren, waarvoor ze wat meer publiciteit wilde genereren. Daarom streamden Jorien en haar admin die toernooien ook op Twitch.tv. ,,Omdat we het een beetje awkward vonden om via Skype stilletjes mee te kijken, gingen we commentaar leveren op de gameplay. Dat viel op, en we werden vaker en vaker gevraagd om commentaar bij toernooien te leveren.”

Glorieuze toekomst

Toen Jorien vanwege economische redenen haar baan als computeronderdelenverkoper kwijtraakte en bij haar ontslag een oprotbonus meekreeg, besloot ze helemaal voor Dota 2 te gaan. Haar timing bleek goed. ,,Dota 2 was nog een jong spel met veel wedstrijden, maar er waren weinig commentatoren. Er was dus veel werk te doen.” Zo kwam ze al in 2012, haar eerste jaar als zelfstandige, in Seattle terecht, het toneel waarop hét Dota 2-toernooi, The International, wordt uitgevochten. Het jaar daarop kocht ze haar ticket van donaties, in 2014 kon ze leven van advertentiegeld en bezocht ze The International op uitnodiging en op kosten van de organisatie. ,,Tijdens die editie was ik co-host in een panel, voor de voorbeschouwing. Toen de host me daarop vroeg of ik The International wilde openen, heb ik ja gezegd, natuurlijk. Mijn eerste klus als host was The International openen: hoe vet! Omdat ik dat zo leuk vond, ben ik me daarop gaan focussen.”

Ondertussen heeft Jorien partnerdeals op zak en levert ze over de hele wereld commentaar bij wedstrijden, niet alleen van Dota 2, maar ook StarCraft, CS:GO en Hearthstone. Ze is, kortgezegd, een (e-)sportprof, en ze ziet de toekomst voor gamingevents glorieus in. ,,Stadiums vol, dat gaat zeker gebeuren. Al is het maar de vraag of de spellen dezelfde blijven. Dota 2 bestaat al een poos, en het blijkt heel moeilijk om te voorspellen naar welke nieuwe game de aandacht zal gaan. Welk spel het ook is, dat er een enorme markt achter zit, is inmiddels wel duidelijk.”

