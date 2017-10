In het dorp was ik ‘die homo’, in A'dam ben ik Frank

Jong, homoseksueel en opgroeien in een heel klein Nederlands dorp. Hoe is dat? Frank Martens (24) groeide op in Oirsbeek en vertrok op zijn 18de naar Amsterdam.

,,Mijn verhuizing naar Amsterdam voelde als een bevrijding: eindelijk was ik niet de enige homoseksuele jongen, eindelijk stopten die opmerkingen die ik naar mijn hoofd kreeg. Jaren was ik al aan het plannen waar ik naartoe zou gaan, maar dat het niets met Limburg te maken kon hebben, stond vast. In Amsterdam was ik niet vaak geweest – ik ken zo veel Limburgers die nooit in Amsterdam komen – maar die stad voelde voor mij het grootst, en ik wilde echt de anonimiteit in. Ik was zelfs zo klaar met het dorp, dat ik eerst bepaalde dat ik in Amsterdam ging wonen, en daarna pas ging nadenken over welke studie ik wilde doen."

,,Oirsbeek, tja, het was echt een klein dorp, ook mentaal. Ik hield me altijd op de vlakte, en in mijn gedrag en uiterlijk hield ik me altijd in. Op een bepaalde manier bleef ik in de kast, terwijl ik er al vanaf mijn 15de uit was. In een dorp krijg je al snel een label opgeplakt, alsof je een rol te spelen hebt. Nou, ik was ‘die homo van het dorp’. Dat er verder nog een heel mens achter zat, maakte niet uit, want ze nemen ook niet de moeite om je te leren kennen."

,,Opmerkingen waren er altijd. Ging ik uit en droeg ik een spijkerbroek met een gescheurde knie, dan riepen ze: ‘Smijt die homo in de prullenbak’. Mijn geluk was dat er op de middelbare school nog een paar homoseksuele jongens zaten, die een stuk excentrieker waren dan ik. Ze gedroegen zich meisjesachtiger, praatten hoger. Heel demonstratief: dit is wie ik ben. Met hen was ik bevriend, maar zodra ze fel tegen pesterijen in gingen of die pesters gingen uitdagen, hield ik afstand."

,,Pas in Amsterdam kwam ik een beetje los. Ik ging wel terug naar Oirsbeek om mijn familie op te zoeken, want mijn familie betekent veel voor me. Al te vaak ging ik niet, omdat Limburg nou niet echt mijn interesse had. Het voelde alsof de tijd daar stil stond, terwijl ik in Amsterdam voor mijn gevoel echt kon ontdekken wie ik was. Voor het eerst naar de Reguliersdwarsstraat, voor het eerst naar een gaycafé, voor het eerst naar de Pride. Ik kleedde en gedroeg me superexcentriek. Dat kon allemaal, want er waren meer mensen die hetzelfde doormaakten. Ik had het gevoel dat ik onderdeel was van een gemeenschap, en daar genoot ik van.

,,Na mijn afstuderen heb ik mezelf een tijdlang verloren in die crazy lifestyle van al dat uitgaan. Tijdens mijn studie ging de tijd te snel om na te denken over wie ik die eerste jaren in Amsterdam geworden was. Na mijn afstuderen had ik daar wel de tijd voor en kwamen er toch veel emoties, uit de tijd van mijn vertrek uit Limburg, naar boven. Nu kom ik langzamerhand tot de kern van mezelf."

,,Terug naar Oirsbeek ga ik niet, al zeg ik nooit nooit. Ik denk nu eerder in tegenovergestelde richting: misschien wil ik wel een half jaar of een jaar naar het buitenland, naar een nog grotere stad. Toen ik zes jaar geleden naar Amsterdam kwam, gaf het gevoel dat alles kon en alles mogelijk was, me heel veel energie. Dat gevoel wil ik nog eens ervaren.”

Ditmaal: jongeren op het platteland. Bestaat er zoiets als 'de plattelandsmillennial'? En dubben jongeren buiten de Randstad over dezelfde dingen als jongeren ín de Randstad? Hoe is het om als homo of lesbienne op te groeien in een dorp?

