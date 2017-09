Hoe het is om als stel in een pornofilm te spelen?

Amber en haar vriend Lynton zijn drie jaar samen. Net zoals de meeste stellen hebben zij regelmatig seks, maar het grote verschil met andere stellen is dat Amber en Lynton niet alleen het bed delen in de slaapkamer, maar ook op de filmset. Het jonge stel speelt regelmatig samen in pornofilms. Metro sprak met ze.

Lynton en Amber leerden elkaar drie jaar geleden kennen op een feestje. „Amber was gelijk heel open en vertelde dat ze regelmatig erotische getinte performances gaf en in fetisjshows optrad.” Voor Lynton was dat een nieuwe wereld, maar hij hij vond het heel erg interessant en had als kind al geroepen dat hij acteur wilde worden. Werken als pornoacteur is voor veel mensen misschien een ver-van-je-bed-show, maar voor Amber is het een vorm van kunst en zelfexpressie. „Het is een stukje van mijn leven. Ik ben best wel seksueel ingesteld. Als ik een een pornofilm speel of een performance geef, dan komt er een andere 'ik' naar boven. Ik kan mezelf dan ontzettend goed uiten,” zegt Amber.

Porna en een erotische performance op een podium

Amber en Lynton waren een half jaar samen toen zij werden benaderd door het Nederlandse productiebedrijf Dusk, dat pornafilms (vrouwvriendelijke erotiek met meer aandacht voor het verhaal) maakt. Ze kregen de vraag of ze mee wilden werken aan een film geregisseerd door ex-playmate Zimra Geurts. Lynton en Amber wilden niet zomaar een simpele pornofilm maken, maar bij dit script hadden ze gelijk een goed gevoel. „We wilden wel iets doen waar we allebei achter stonden. Dit was een mooi aanbod, omdat we het samen konden doen en we mochten doen en laten wat we wilden. Zo’n aanbod krijg je niet vaak.” Voor beide acteurs was het hun eerste pornografische film. Daarna hebben ze samen nog in zes å zeven producties gespeeld. Naast hun acteerwerk staan ze ook regelmatig op het podium voor erotische getinte performances. Tijdens een show geven ze zich dan letterlijk en figuurlijk bloot en daarbij hebben ze ook regelmatig seks op het podium.

Auditie doen?

Naast haar turbulente baan volgt Amber ook nog een opleiding mode- en theatervormgeving. Haar ambitie? Amber zou wel een eigen lingerie/fetisj kledinglijn opzetten. Amber is altijd heel open geweest over seks. Na een foute studiekeuze is ze bij Christine Le Duc gaan werken. Via via is ze in het wereldje terecht gekomen. „Audities doe ik niet echt, je moet het meer van je netwerk hebben." Een aantal jaar geleden ging ze met een vriendin mee naar een kinky fetisjfeest en toen werd ze binnen no time gevraagd om mee te doen aan een seksperformance. In de periode dat Lynton Amber leerde kennen had hij net zijn baan in de sales opgezegd en was als zzp’er begonnen. „Ja, mijn sales-achtergrond maakt het wel een stuk makkelijker om mijn werk te doen. Het klinkt een beetje lullig, maar ik ben gewend om mezelf te verkopen. Bij porno moet je jezelf ook een beetje verkopen, je moet het wel overtuigend doen.”

Thuis nog wel zin in seks?

Niet alleen in bed maar ook op de filmset kunnen Lynton en Amber van elkaar genieten, maar hoe houden zij de spanning tussen de lakens? „Als je fulltime samen aan het werk bent dan verliest het zijn charme, maar dit werk is niet fulltime. En er zijn natuurlijk wel wat dingen die we voor onszelf bewaren," zegt Lynton. Amber en Lynton zien het alleen maar als voordeel dat ze samen in films kunnen spelen. Omdat ze elkaar zo goed kennen durven ze meer te doen op de filmset, het is gemakkelijker om verder te gaan. Volgens Amber maakt het hun relatie alleen maar sterker. „Het is een avontuur, als je dat samen aangaat dan is het alleen maar een boost voor je relatie."

Amber speelt ook wel eens zonder Lynton in een film. Is dat dan niet gek om haar te zien seksen met andere mannen? „Niemand is zoals ik ben. De band die wij hebben gaat heel erg diep. We hebben al zoveel uitdagingen gehad samen en we voelen nog steeds vlinders voor elkaar. Het is voor mij geen probleem. Ik vind het alleen maar mooi om haar te zien genieten," laat Lynton weten.

Porno nog steeds een taboe?

Over porno praten lijkt anno 2017 voor veel mensen nog steeds een taboe. Toch hebben Amber en Lynton geen moeite om over hun werkzaamheden te praten. „Ik ben er altijd heel erg eerlijk en open over. Het gaat niet per se om geld verdienen, het is een stukje kunst. Dit is wie ik ben en als mensen er problemen mee hebben dan is dat eigenlijk hun probleem,” zegt Lynton. Zijn ouders weten wat voor werk hij doet. En ook de vrienden van Amber weten allemaal waar ze haar geld mee verdient. „Ze keken er niet raar van op.”

Amber vindt het jammer dat veel mensen nog steeds stiekem en raar doen over seks. „Mensen kijken nog steeds om zich heen voordat ze een sekswinkel binnen lopen. Ik snap niet waarom mensen zo moeilijk doen over seks, het is toch gewoon ontzettend leuk.”

Realistische porno

Jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met seks. De gemiddelde leeftijd is 18,6 jaar, in 2012 was dat nog 17,1 jaar. Volgens verschillende onderzoekers kan porno een van de oorzaken zijn van het vertraagde seksleven. Amber begrijpt wel hoe dat zit. „Kijk maar eens naar de gemiddelde pornosite, dan zie je vooral opgeblazen en opgepoetste lijven. Hetzelfde geldt voor videoclips, het wordt steeds gekker.” Als het aan Amber ligt mag er ook meer aandacht komen voor ‘huis-tuin-en-keukenseks’. „In sommige films lijkt het allemaal te perfect, het is juist goed als jongeren zien dat het niet altijd zo sexy hoeft te zijn. Als je echt van iemand houdt dan gaat het niet per se om uiterlijk.” Dat maakt het ook volgens Amber ook zo leuk om in pornafilms te spelen. „Er is meer aandacht voor het verhaal. Mensen denken altijd dat porna porno is met een feministische blik en dus alleen voor vrouwen. Dat is jammer, want het is juist hartstikke leuk voor iedereen."

Perfecte lichamen niet nodig

Ook Lynton begrijpt wel dat jongeren onzeker worden van al de perfecte lichamen die te zien zijn in pornovideo's. „We leven in een maatschappij waarbij we continue geconfronteerd worden met gespierde lichamen, alles moet mooier en strakker." Lynton noemt het belachelijk. „Tuurlijk heb ik ook weleens onzekerheden, maar ik zag laatst naaktfoto’s van mezelf terug en toen dacht ik: goh, ik heb eigenlijk best een grote. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb ook geen sixpack, maar daar schaam ik me niet voor. Het is fijner voor mensen om naar te kijken.” Hij hoopt het beeld van pornofilms een beetje te kunnen veranderen. „Het probleem met porno is dat het vaak te plat is en de jeugd denkt dan ook dat het zo moet.”

Lynton keek zelf op 16-jarige leeftijd voor het eerst naar porno op televisie. Als tiener merkte hij al op dat het beeld in pornofilms niet klopte met de man/vrouw verhoudingen in de maatschappij. „Het was toen al heel standaard en het ging vooral om het genot van de man, terwijl de vrouw moet ook genieten.” Lynton vertelt dat hij vrouwen hoog heeft zitten en hij vindt het belangrijk om vrouwvriendelijke porno te maken. „Porna is een goede variant, het is niet zo hard en het is intiemer.”

Lynton wil in de toekomst ook zelf pornografische video's gaan produceren, maar de nadruk moet dan wel liggen op de inhoud. „Het mooiste zijn om een beetje informatieve pornovideo's te kunnen maken."