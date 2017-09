Hiphop domineert Nederlandse popmuziek

Hiphop- en reggaetonformatie Broederliefde was vorig jaar de meest gestreamde act op Spotify in Nederland. De Rotterdamse groep gaf daarmee wereldsterren als Drake, Justin Bieber en Coldplay het nakijken. Het was voor het eerst dat een binnenlandse act meer gestreamd werd dan een internationale ster. Ja, hiphop is niet meer weg te denken uit het oer-Hollandse muzieklandschap.

Lil' Kleine, Ronnie Flex, Boef

Ook in de charts overheersen Nederlandse hiphop en – dit voegen we even toe om te voorkomen dat hiphop-puristen op hun achterste benen gaan staan – urban (verzamelnaam voor hiphop vermengd met r&b, reggae(ton) en pop). Wat heet: deze laatste week van augustus bestaat de complete top drie in de Album Top 100 uit Nederlandse platen uit dat genre. De nieuwe Lil’ Kleine staat op 1, die van Ronnie Flex op 2 en SFB completeert het podium. Ook Boef (op 6), Riffi (7) en Josylvio (9) bevolken de top tien.

In de lijst met vaakst gestreamde tracks op Spotify, de Netherlands Top 50, is het van hetzelfde laken een pak. Vijf noteringen bij de eerste tien: Lovely Body (ondanks de titel wel degelijk Nederlandstalig) van SFB en Ronnie Flex, Krantenwijk van Lil’ Kleine en Boef, Cartier van Dopebwoy, Chivv en 3robi, Op de Weg van Equalz, Adje en CHO en Loterij van Lil’ Kleine en Ronnie Flex.

Ed Sheeran verpulverd

Nederlandse hiphop bloeit als nooit tevoren, dus. Maar hoeveel geld er precies in de in omgaat, is lastig te zeggen, zegt Jaap Bruynen, algemeen directeur van branchevertegenwoordiger van de Nederlandse muziekindustrie NVPI. ,,We hebben alleen cijfers van de totale markt nationaal en internationaal, en geen onderverdeling in genres. Dat is jammer, maar die gegevens krijgen we niet. Spotify, heel belangrijk in de hiphopscene, geeft geen cijfers prijs.”

Dan nog maar even wat Nederlandse mijlpalen uit 2017 om de kop boven die artikel te staven. Toen de ongemeen populaire rapper Boef afgelopen maart zijn album Slaaptekort uitbracht, stond hij met alle zestien nummers in de top 20 van Spotify Nederland. Met 4.6 miljoen streams werd hij bovendien de meest gestreamde artiest op één dag. Hij verpulverde daarmee het vorige record (3 miljoen) dat op naam stond van Ed Sheeran. Nog eentje: deze week nog werd bekend dat Lil' Kleine deze maand met zijn nieuwe plaat Alleen 1.84 miljoen unieke luisteraars bereikt heeft, een record voor een Nederlandstalige artiest.

Appelsap en Woo-Hah

Nederlandse hiphop en urban doet het ook live goed. Check de agenda’s van populaire podia als Melkweg, P60, Club Vie en Bitterzoet en je ziet dat je er om de haverklap terecht kunt voor hiphopfeesten, urban avonden en shows. De markt van urban festivals is een snel groeiende. Encore, dat twee weken terug zijn derde editie beleefde, is uitgegroeid tot een groot festival. Appelsap, ook in Amsterdam, is eveneens succesvol en Woo-Hah in Tilburg, dat dit jaar 30.000 bezoekers trok, wordt elk jaar groter.

Ook de traditionele festivals trekken steeds meer liefhebbers van Hollandse hiphop; kijk naar de uitpuilende tenten bij de shows van Jonna Fraser en Ronnie Flex afgelopen Lowlands. Het eerder genoemde Broederliefde stond dit jaar in Het Kasteel in hun eigen Spangen voor tienduizend toeschouwers en staat er komend jaar zelfs twee keer. Afgelopen december verzorgden Rico, Sticks (ooit deel van het legendarische Opgezwolle) en Typhoon in een uitverkochte Ziggo Dome het grootste hiphopconcert ooit in Nederland.

Hiphopblind

Niets dan hoge cijfers en superlatieven dus, maar in het medialandschap zie je dat gek genoeg nog steeds maar mondjesmaat terug. Dj Angelique Houtveen van 3FM – speciaal aangetrokken om voor meer diversiteit op de playlists te zorgen - vertelde vorig jaar dat de nationale popzender lang blind is geweest voor hiphop. ,,Doordat bij de samenstelling van de Top 40 niet meer alleen gekeken wordt naar verkoopcijfers, maar ook naar streaming, is nu duidelijk geworden waar jongeren naar luisteren. Hiphop is heel populair bij de jeugd”, zei ze vorig jaar tegen de Volkskrant.

De traditionele media hobbelen er dus een beetje achteraan en proberen de schade nu in te halen. Of, zoals Frenna van SFB onlangs zie: ,,Ze hebben het genegeerd en zien nu pas hoe groot het geworden is.”

METRO GAAT LOS

Metro gaat vanavond op stap in Rotterdam! Je spot ons in Club Vie tijdens WE ARE; we gaan een genadeloos potje los op een snoeiharde set Banger, Hiphop, R&B en Urban beats en gaan dat natuurlijk live streamen op Facebook. Voor het diepere beatwerk, lekkere tekst en goeie moves weet je waar je zijn moet. Beetje lief zijn voor onze cameracrew hè?

OVER METRO DOSSIER

Elk weekend duikt Metro de diepte in! Hoe? Elke zaterdag vind je bij ons verhalen over de meest spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!

Onze beste auteurs, vormgevers, filmmakers en fotografen stellen deze bazige dossiers voor je samen. Zo heb jij op maandag gegarandeerd een tof verhaal om te delen met vrienden en collega's. Met Metro Dossier ben je helemaal up to date. Stop met koppensnellen en verwen je hersencellen!

Ditmaal: hiphop. Hoe Nederhop opkwam en inmiddels niet meer weg te denken is uit de Nederlandse hitlijsten.