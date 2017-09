Def P.: ‘Lil' Kleine en zo vind ik maar bullshit'

Pascal Griffioen (Def P.) heeft geen mobiele telefoon. Hij zou er in deze tijden, waarin zowel Nederlandstalige hiphop als social media hoogtijdagen beleven moeilijk mee wegkomen waarschijnlijk. Dat denkt de voormalig frontman van Osdorp Posse, Nederlands eerste echte Nederlandstalige hiphopgroep, zelf ook. “Nu moet je als artiest driekwart van de tijd op social media doorbrengen om een beetje mee te kunnen draaien. Vroeger moest je opvallen met je muziek en deed mond-op-mondreclame de rest. Het is een heel andere wereld geworden.”

Griffioen – 47, tatoeages, bril, nog hetzelfde tengere postuur als in de hoogtijdagen van O.P. – loopt door zijn atelier, gelegen aan een keurige straat vol bakfietsen in Amsterdam-Oost. Tussen de prachtige schilderijen van zijn hand – hij verzorgde ook altijd het artwork van Osdorp Posse – hangen foto’s van zijn schattige dochtertjes en gouden platen. Meer dan tweehonderdduizend albums verkocht Osdorp Posse.

Moeite

,,Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nauwelijks volg wat er gebeurt”, zegt Griffioen over de Nederlandstalige hiphop van nu. ,,Mijn vrouw heeft een fulltime job en mijn kinderen vragen bijna honderd procent van mijn aandacht. In het kleine beetje tijd dat ik nog over heb doe ik nog weleens iets aan hiphop. Vorig jaar ben ik omdat ik dertig jaar in het vak zat nog het land in geweest met de 30xPi-tour. Kostte me heel veel moeite. Ben je om vijf uur ’s ochtends terug na een optreden in Zeeland en staan je kinderen om zes uur bij je bed te springen. Helemaal gaar was ik na die tour.”

‘Per ongeluk’ hoort hij wel eens wat hiphop van eigen bodem langskomen op de radio. ,,Genoeg om te weten dat ik niks mis”, zegt hij gevat. “Maar de dingen die je op de radio hoort zijn natuurlijk het topje van de ijsberg. De interessante dingen gebeuren altijd onderaan die berg, en daar pik ik nog wel eens iets van mee. Elke maand ga ik naar De Rauwe School, een hiphopfeest hier in Amsterdam en daar zie ik toffe undergrounddingen. Lil' Kleine en zo vind ik maar bullshit."

Geld door meelopen

,,De rapwereld is heel erg veranderd”, stelt hij. ,,Qua invulling is het bijna het omgekeerde geworden van wat het was. Wat hiphop zo interessant maakte was dat het de zwarte variant was van de punk. Het ging tegen de maatschappij in en het gaf de stemlozen een stem, ook via graffiti en dat soort dingen. Het was een soort tegenbeweging, niet commercieel. Als je op wilde vallen of respect krijgen, moest je origineel zijn. Het was een scene die iets te melden had. Nu krijg je respect als je veel geld verdient. En hoe verdien je veel geld? Door juist met de massa mee te lopen, alles na te doen wat hip is en zo weinig mogelijk te zeggen.”

Lekker wijf

Halverwege de jaren negentig was Osdorp Posse zo populair dat de de fans in slaapzakken voor Griffioens deur lagen. Vijf jaar daarvoor waren ze ineens landelijk bekend geworden dankzij een item in het VPRO-programma Onrust, waarin Def P. zittend in een volle tram ‘Ik zat in tram 5 en m’n lul stond stijf want naast mij zat een lekker wijf’ rapte. ,,Dat filmpje was het startschot voor één groot avontuur. Van studentenfeest tot kraakpand, we zeiden overal ja tegen. In 1994 zegden we onze baantjes op (Griffioen werkte als grafisch vormgever) en werden we professioneel.”

Terugkijkend noemt hij de O.P.-show op Lowlands 1995 het absolute hoogtepunt. “Die was het spraakmakendst. Het podium stortte in en fans probeerden de tent neer te halen. Daar hebben mensen het nu nog over. Het heeft zelfs een Triviant-vraag opgeleverd. ‘Welke band brak er in 1995 letterlijk en figuurlijk door op het Lowlands-podium?’

OVER METRO DOSSIER

Elk weekend duikt Metro de diepte in! Hoe? Elke zaterdag vind je bij ons verhalen over de meest spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!

Onze beste auteurs, vormgevers, filmmakers en fotografen stellen deze bazige dossiers voor je samen. Zo heb jij op maandag gegarandeerd een tof verhaal om te delen met vrienden en collega's. Met Metro Dossier ben je helemaal up to date. Stop met koppensnellen en verwen je hersencellen!

Ditmaal: hiphop. Hoe Nederhop opkwam en inmiddels niet meer weg te denken is uit de Nederlandse hitlijsten.