Ben ik gameverslaafd?

In het Metro Dossier van deze week duiken we in de wereld van gaming, volgen we Jorien die hun brood met spelen verdienen, bekijken we hoe de toekomst van gaming eruit ziet en stellen we de vraag: wanneer ben je gameverslaafd?

„Wanneer de rest van je leven eronder gaat lijden", aldus Regina van den Eijnden, onderzoekster op het gebied van gameverslaving aan de Universiteit Utrecht. In de DSM-5, het diagnostische handboek voor psychiatrische problemen, zijn voor Internet Gaming Disorder negen criteria opgenomen. Indien je op vijf van de negen punten hoog scoort, ben je volgens de DSM-5 'gameverslaafd'.

obsessie toenemende tolerantie ten opzichte van je eigen gamegedrag controleverlies het verliezen van interesse in andere levensaspecten ondanks op de hoogte zijn van de slechte invloed toch doorgaan met gamen onthoudingsverschijnselen liegen over gebruik games gebruiken om te ontsnappen aan de werkelijkheid het laten verslechteren van werk/sociale relaties

Weten of je gameverslaafd bent? Doe hier een zelftest.

Ditmaal: gamen. Hoe gameverslaafd is Nederland? Wat spelen we, hoe spelen we, zeggen we weleens afspraken af om te kunnen gamen en wat als je je brood verdient met gamen?

