Vroeger kreeg je gewoon kinderen, nu plan je het

Alles moet leuk zijn in het leven van de millennial: studie, werk en relatie. En als het niet leuk is, verander je gewoon van baan of wissel je je partner in voor een leuker exemplaar. Daardoor worden Nederlanders steeds later vader of moeder, stelt Jan Latten, hoogleraar hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofddemograaf bij het CBS.

„De wereld is groter geworden en daarmee zijn ook onze doelen veranderd. Als je in de jaren tachtig aan iemand vroeg wat zijn doel in het leven was, was het antwoord bijvoorbeeld ‘voor anderen zorgen’. De millennial heeft als doel ‘genieten van het leven’. Ze zijn opgegroeid in een welvarende tijd waarin zelfontplooiing vooropstond. Alles moet leuk zijn: je studie, je werk, je relatie. En als het niet leuk is, verander je van baan of partner nog voordat je samen een kind hebt. En ja, dat is van invloed op het geboortecijfer.”

Kinderen op de planning

Kinderen krijgen is daardoor steeds meer onderdeel geworden van de maakbaarheidsgedachte, vindt Latten. „Vroeger kreeg je vanzelf kinderen, nu plan je het. En wat doe je met dingen die je kunt plannen? Die plan je op het moment dat het jou het beste uitkomt.”

Dat is echter niet de enige reden waarom we steeds later aan kinderen beginnen. „De ‘voorbereidingstijd’ is ook langer geworden. Mensen leren langer door, daarna zoeken ze een baan en partner. Sommige twintigers zullen ongetwijfeld al een kinderwens hebben, maar hebben nog geen baan of een partner.”

Feest voor hoogopgeleide mannen

Naast de langere voorbereidingstijd zijn ook de eisen die vrouwen stellen aan hun partner hoger geworden, zegt Latten. „Het is al een aantal jaren een feit dat er meer vrouwen dan mannen zijn met een hogere opleiding. Al die vrouwen willen ook een man met een hogere opleiding. Want als je partner - net als jij - een hoge opleiding heeft genoten, is de kans groter dat je kind ook goed terechtkomt. Voor hoogopgeleide mannen een feest, omdat tussen hoogopgeleide vrouwen een flinke concurrentiestrijd woedt. Het duurt daardoor langer voordat een vrouw een geschikte partner vindt, met wie ze aan kinderen wil beginnen.”

Financiële stabiliteit is ook een belangrijke voorwaarde. „Vroeger was het zo dat het geboortecijfer omhoogschoot als het economisch goed ging. Maar hierin lijkt de laatste jaren verandering te komen. We hebben te maken met een flexibele arbeidsmarkt. Mensen krijgen minder snel een vaste baan aangeboden. Een vaste baan geeft financiële stabiliteit. Zo lang die uitblijft, wachten sommigen met kinderen. Ik zie deze situatie de komende jaren niet veranderen.”

