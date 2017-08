Milou (21) vecht tegen vernedering van vrouwen

De Amsterdamse Milou Deelen (21) staat op tegen seksisme en vernedering. Eerder dit jaar postte ze een filmpje op Facebook – inmiddels bijna een miljoen keer bekeken - over slutshaming bij het studentencorps en eind vorige maand stuurde ze een lezersbrief naar Het Parool nadat een bezoeker van de horecagelegenheid waar ze werkt schaamteloos foto’s onder haar rokje had gemaakt.

Hoe komt het volgens jou dat zo weinig vrouwen zich openlijk kritisch uitspreken over seksisme?

Het is een taboe, het heeft te maken met schaamte en veel vrouwen durven het niet. ‘Dat is nu eenmaal de samenleving waar we in leven’, hoor je ook vaak. Ze denken dat je er niets aan kunt veranderen.

Waarom sta jij wel op de barricaden?

Omdat ik persoonlijk geconfronteerd word met seksisme en dat op een gegeven moment niet meer trok. Ik dacht: dit moet naar buiten worden gebracht. Ik vind dat er dingen moeten veranderen. Maar ik denk dat je als je iets substantieel wilt veranderen je je mond moet opentrekken.

Wat waren de gevolgen van het ermee naar buiten komen voor jou?

In de eerste plaats superveel reacties van mensen die erachter staan. Maar ook heel veel negatieve reacties. Dat is verre van leuk. Maar als dat nodig is om het bespreekbaar te maken vind ik het dat waard. Soms moet je je persoonlijke verhaal naar buiten brengen om een maatschappelijk probleem aan te kaarten, denk ik.

Kreeg je ook negatieve reacties na je ingezonden brief over die klant die foto’s onder je rokje maakte?

Heel veel. Sommigen leggen het probleem bij mij, die vinden me een aandachtshoer. Ook kreeg ik teksten als: ‘had je maar geen rokje moeten aantrekken’. Echt ziek vind ik dat. ‘Wat een toeval dat het weer net háár moet overkomen’, lees ik ook. Het is helemaal geen toeval! Het gebeurt veel meer maar daar wordt niet over gepraat. Die negatieve reacties komen alleen maar binnen via social media. Van mensen zich achter hun computer verschuilen. Er is op straat nog nooit iemand naar mij toegekomen die ‘hé aandachtshoer’ zei.

Hoe kan seksisme volgens jou worden aangepakt?

Als iemand het antwoord op die vraag heeft zou dat top zijn. Ik denk dat je het in ieder geval bespreekbaar moet maken. Er over praten dus. Daarmee kun je ervoor zorgen dat mensen zich er bewust van worden en er iets verandert.