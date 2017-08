Alle jongeren zeggen ja tegen MDMA

Sommige cijfers wil je niet geloven. Uit onze eigen omgeving wisten we al dat drugsgebruik steeds normaler wordt gevonden. Maar misschien ligt dat wel aan de kringen waarin wij verkeren ;-) Dat uit een Metro-onderzoek zou blijken dat bijna tweederde van de jongeren het gebruik van harddrugs normaal vindt, hadden we niet gedacht. Toch is het zo.

Gros ‘neemt weleens wat’

Van de deelnemers aan onze enquête gebruikt 63,8 procent weleens harddrugs, of heeft dit in het verleden gebruikt. 36,2 procent van de geënquêteerden heeft nog nooit drugs gebruikt.

Vooral xtc is enorm populair onder de jongeren die meededen aan onze enquête: van de mensen die weleens drugs gebruiken, gaf 59 procent aan vooral xtc te gebruiken, gevolgd door cocaïne (16 procent) en amfetamine (speed of pep) met 12 procent. Andere drugs die door een klein percentage worden gebruikt, zijn LSD, GHB en ketamine.

Verandering uitgaanslandschap

Van onze respondenten geeft 84 procent aan te denken dat het xtc-gebruik de laatste jaren is toegenomen. Volgens het Trimbos-instituut, dat op landelijk niveau onderzoek doet naar verslaving en verslavingszorg, lijken jongeren vooral gemákkelijker in aanraking te komen met uitgaansdrugs. „Maar of het drugsgebruik onder jongeren de afgelopen jaren ook daadwerkelijk is gestegen, valt op basis van de huidige statistieken nog niet te zeggen. Wel wekken onderzoeken onder studenten, en party- en festivalbezoekers de indruk dat er sprake is van een stijging van het gebruik.”

Daarnaast lijkt er een trend gaande waarbij het taboe op het gebruik van geestverruimende middelen langzaam opgeheven wordt; we praten er makkelijker over met elkaar. „We merken dat er opener over drugs wordt gesproken onder jongeren. Ook schrijven media er veel over, waardoor het lijkt alsof er een enorme stijging in het drugsgebruik is. Dit is echter niet het geval. Maar het taboe om erover te spreken is inderdaad wél minder”, aldus het Trimbos-instituut.

Volledige acceptatie

De Metro-enquête onderstreept dit: 93,1 procent bespreekt zijn of haar drugsgebruik met vrienden, een kwart met de ouders en een op de drie jongeren praat zelfs met collega’s over het gebruiken van harddrugs. Slechts 1,9 procent praat er met niemand over. Onze ouders praten er zelf ook redelijk open over: 68 procent van de ondervraagden zegt dat er aan de keukentafel ‘een beetje’ tot ‘zeer open’ wordt gesproken over harddrugs.

Op onze oproep om openlijk te vertellen over drugsgebruik werd flink gereageerd: ruim 50 mensen wilden hun verhaal doen, onder wie Daniel Lichthart (18): „Bij mijn ouders thuis wordt er gelukkig openlijk over gesproken. Ze weten niet precies wat ik doe, maar wel dát ik wat doe. Zolang ik verantwoord drugs gebruik en oppas met wat ik doe, vinden ze het goed.”

Ook verslavingstherapeut Elly Helsloot ziet in haar praktijk een verandering: „Dat er steeds openlijker over wordt gepraat, kómt omdat steeds meer mensen drugs gebruiken. Vanuit mijn praktijk kom ik natuurlijk vooral in aanraking met de keerzijde: de problemen. Maar ook ik neem een trend waar: soft- en harddrugsgebruik vertonen een parallel met alcoholgebruik - het wordt steeds meer geaccepteerd. Ging het vroeger nog om een kleine scene die drugs gebruikt, tegenwoordig is dit voor jongeren vaak de hele omgeving.”

‘Drugs is verrijking van mijn leven’

Een overweldigende meerderheid (71 procent) van de ondervraagde jongeren die zegt weleens harddrugs te gebruiken, beschouwt drugs als een verrijking van het leven. „Iedereen is zo lief voor elkaar”, zegt een Metro-lezer. „Het geeft me zo’n ontzettend lekker gevoel”, zegt een ander. Ook veel gehoord: „Het is lekker cheap, veel goedkoper dan alcohol.”

Sterker nog: wie geen drugs gebruikt, mist iets, aldus 67 procent van de mensen die onze enquête invulden en zelf drugs gebruiken: „Een festival zonder is leuk, maar met nog net iets leuker”, zegt een lezer. „Het is een extra dimensie in je leven”, stelt een lezeres.

Zowel Jellinek als het Trimbos-instituut wil niet inhoudelijk reageren op de Metro-enquête. Een gemiste kans, aldus GGZ-verslavingsdeskundige Herm Kisjes: „Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan een enquête die door ruim 4100 personen is ingevuld! Uiteraard is het belangrijk om nuance aan te brengen in onderzoek waar door de doelgroep en wijze van vragen stellen een vertekenend beeld kan ontstaan. Tegelijkertijd geeft de uitkomst van deze enquête wél belangrijke vragen en zorgen aan die door overheid, onderzoeksinstituten en zorginstellingen meegenomen zouden moeten worden met de vraag in hoeverre gezondheidsrisico's door drugsgebruik zijn toegenomen.”

Over dit onderzoek

De drugs-enquête van Metro werd uitgevoerd onder 4118 mensen tussen de 18 en 34 jaar; zij vulden de 27 vragen tellende vragenlijst volledig in. 555 mensen vulden de enquête gedeeltelijk in. Deze resultaten zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

