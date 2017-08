Gebruik je geen drugs, hoor je er dan niet meer bij?

Als we recente onderzoeken moeten geloven, staat de huidige generatie jongeren bij het minste of geringste feest, festival of verjaardagsfeestje strak van de drugs. Wij zijn benieuwd of dat echt zo is, dus besloten we het de mensen te vragen waar het over gaat. Daar gaat 'ie!

Wat zou er gebeuren als je tegen vrienden zegt dat je weleens een pilletje gebruikt? En als je datzelfde doet bij je ouders? Of je collega’s? Je baas? Wij zijn heel erg benieuwd hoe sociaal geaccepteerd drugsgebruik is onder Nederlandse jongeren en in hoeverre je het gevoel hebt buiten de boot te vallen als je geen (hard)drugs gebruikt. Help ons aan antwoorden en vul de vragenlijst hier - uiteraard geheel anoniem - in!

De resultaten van de enquete vind je op zaterdag 19 augustus in de Metro-app en op Metronieuws.nl!