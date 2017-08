‘Als we hadden gewacht, hadden we Levi niet gehad’

Vrouwen wachten steeds langer met het krijgen van kinderen, vaak omdat ze eerst nog willen reizen, een geschikte woning zoeken of een stabiele werksituatie willen hebben. ‘Kinderen komen nog wel’ is dan al snel de gedachte.

Bij Mariëtte Luyckx (27) uit Purmerend was dat een paar jaar geleden juist heel anders. „Mijn man Daniël (29) en ik wilden al vroeg kinderen. We wilden niet van die ouders zijn die straks te uitgeblust zijn om met ze te spelen. Carrière maken kan later ook nog. Ons zoontje Levi is nu 4,5 jaar oud. Ik ben heel erg blij met hem, zeker nu blijkt dat het bij Levi blijft.”

Bij Daniël is namelijk dikkedarmkanker geconstateerd. „Helaas een ongeneeslijke vorm. Hij wordt nu palliatief behandeld, een verzorging die erop gericht is om het lijden te verlichten. De verwachting is dat hij nog vijftien maanden te leven heeft. Als we langer hadden gewacht met onze kinderwens, hadden we Levi waarschijnlijk nooit samen gekregen.”

Samen gelukkig oud worden, zit er voor Daniël en Mariëtte niet in en dat doet pijn. „Maar we hebben het een plek kunnen geven”, zegt Mariëtte. „Soms vergeten we het zelfs. Laatst waren we uit eten en op het eind begon Daniël te huilen. Toen ik vroeg waarom, zei hij: ‘Ik heb tijdens het eten geen moment aan die kanker gedacht.’”

Genieten van gezin

De boodschap dat Daniël ongeneeslijk ziek was, zette het leven van het stel op zijn kop. „Toen we met het verschrikkelijke nieuws geconfronteerd werden, vroeg ik aan Daniël wat hij wilde: Moet ik stoppen met werken? Moeten we het huis verkopen zodat we kunnen reizen? Maar Daniël is niet zo’n reiziger. Hij is niet iemand die per se Amerika moet hebben gezien of zo. Hij wil vooral van zijn gezin genieten en veel tijd doorbrengen met ons. We gaan vaak weekendjes weg en doen leuke dingen. Zo hebben deze week nog een indoor skydive gemaakt.”

De zware momenten zijn het, als ineens het besef komt dat Daniël zijn zoon niet zal zien opgroeien. „Hij wil Levi de ellende besparen die gaat komen. Als die gedachten opkomen, is hij erg verdrietig. Ik word weer erg verdrietig als ik hem daarmee zie worstelen. We maken veel foto’s en willen een soort van dagboek bijhouden, maar dat schiet er vaak bij in. Het is moeilijk om de boel bij te houden en je wil ook niet iedere gebeurtenis een lading meegeven.”

Tijd samen

Levi weet dat zijn papa erg ziek is en snel dood zal gaan, maar hoe hij ermee omgaat, is soms gissen voor Mariëtte en Daniël. „Tja, vierenhalf is wat dat betreft wel een rotleeftijd. We weten ook niet goed hoe we hem kunnen begeleiden. Er is wel kinderbegeleiding bij dit soort gevallen, maar die start pas vanaf zes jaar.”

Voor zichzelf denkt ze niet te ver vooruit. „Een maand voordat we het verschrikkelijke nieuws kregen, startte ik mijn eigen bedrijf. Soms denk ik aan stoppen. Maar we hebben er veel geld in gestopt en het is ook een afleiding. Het houdt me op de been. Voor mij is de tijd die we nu nog samen hebben het belangrijkste. Wat daarna komt zie ik wel. Ik ben nog jong, maar wat wil ik straks? Wil ik wel of geen nieuwe man? Wel of geen nieuwe kinderen? Het zijn van die gedachtespinsels waar ik nog niet aan wil denken. Ik weet het niet, ik wil het ook nog niet weten de komende vijftien maanden.”

Zij kregen bewust jong kinderen

Hoewel veel vrouwen expres wachten met kinderen krijgen, is er ook een grote groep vrouwen die bewust op jonge leeftijd zwanger wordt. Een greep uit de reacties die we hebben ontvangen:

Sanne Schelling: „Ik was 25 jaar toen ik Lisa kreeg. Mijn man Jarno en ik waren er gewoon aan toe. We waren negen jaar samen en het voelde gewoon als een logische vervolgstap. We zijn niet van die reizigers, onze woning was groot genoeg en we hebben allebei een baan. De voorwaarden waren er. Als dat niet het geval was, hadden we misschien nog wel even gewacht. Ik hecht veel waarde aan dingen en personen dichtbij me. Het leven is niet voorbij met kinderen. We denken wel aan een tweede kind, maar ik heb nu net een nieuwe baan. We wachten dus nog even, maar het moet ook niet te lang duren. Anders is het leeftijdsverschil met Lisa te groot.”

Dana van Laecken: „Ik ben 25 jaar en woon in Gentbrugge. In België wachten de vrouwen ook langer met kinderen dan vroeger. Mijn oudste Emma is 2,5 en mijn zoontje Emiel is nu negen maanden. Ik wilde zo snel mogelijk zwanger worden. Tom en ik waren net een jaar samen toen we al over kinderen begonnen. Tijdens een rondreis door Duitsland besloten we om ‘het’ gewoon te doen. Hoewel de kinderwens groot was, werd de beslissing ook een beetje in een opwelling genomen. Je bent op vakantie en verliefd. Als het niet meteen raak was geweest, was ik waarschijnlijk weer met de pil gestart. We woonden toen in een klein appartementje en ik zat ik mijn examenjaar van mijn bachelor Orthopedagogie. Toen mijn buik zichtbaar werd, hoorde ik op school het gefluister en voelde ik de blikken in mijn rug priemen. Niet alleen van de studenten, maar ook de leerkrachten. Ook de familie moest wennen. Natuurlijk wil ik ook reizen maken. Maar dat moet dan maar even wachten. Ik zie het als een voordeel om jong kinderen te hebben. Tom en ik zijn jong en energiek en als de kinderen straks ouder zijn, zijn we dat nog steeds. ”

