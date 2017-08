Als je baas de grootste seksist op de werkvloer is

Uit eigen onderzoek van Metro blijkt dat 61 procent van onze lezers weleens te maken heeft gehad met seksisme op de werkvloer. Bijna 40 procent van die groep geeft aan dat het een baas was die zich schuldig maakte aan seksisme.

„Zorgwekkend”, vindt Marianne Cense, onderzoeker en interventie-ontwikkelaar bij Rutgers, een organisatie die pleit voor seksuele rechten en gezondheid. Zij vindt het vooral heftig dat veel geënquêteerden aangeven dat het een baas was die zich ongepast gedroeg. „Een vervelende opmerking van een collega kan al heel naar zijn, maar als het je baas is, weegt het vaak nóg zwaarder. Je verhouding met de baas is vaak iets waar je niet makkelijk iets aan kunt veranderen. Een baas zou de sfeer en de veiligheid op de werkvloer juist op een positieve manier moeten beïnvloeden.”

Seksisme op Facebook

Wat Cense ook zorgen baart, is dat uit de Metro-enquête blijkt dat het veel jonge mensen overkomt. „Bijna zeventig procent van degenen die de vragenlijst heeft ingevuld, is tussen de 18 en 34 jaar. Een groot deel van die groep heeft in zijn of haar korte loopbaan dus al te maken heeft gehad met seksisme op de werkvloer. Dat vind ik heftig. Het volgt in mijn optiek de cultuur van Facebook en andere social media waar veel denigrerende opmerkingen over vrouwen worden gemaakt. Dat is niet de werkvloer, maar het hangt natuurlijk wel samen. De cultuur waarin snel wordt geoordeeld dat een vrouw een slet zou zijn als ze bepaalde kleding draagt.”

Maar het zijn niet alleen vrouwen die lijden onder seksisme op de werkvloer. 35,8 procent van de formulieren is ingevuld door een man. „Je ziet dat vrouwen veel meer last hebben van seksisme op de werkvloer dan mannen, even grof uitgerekend 75 procent tegen 33 procent. Je ziet dat het bij mannen veelal gaat om vervelende opmerkingen en veel minder om handtastelijkheden. Bij vrouwen scoren vervelende opmerkingen het hoogst, maar leveren ook handtastelijkheden en ‘collega bezorgde me een naar gevoel’ flinke percentages op.”

'Het was toch een grapje?'

Op de vraag wat je kunt doen om het seksisme in je werkomgeving aan te pakken blijft Cense een moment stil. „Dat is niet zo makkelijk”, klinkt het dan. „Vaak wordt het afgedaan met opmerkingen als ‘dat is een grapje’, ‘maak het niet te groot’ of ‘stel je niet aan’. Terwijl er in die wordcloud bij de resultaten van jullie enquête woorden als ‘vernederd’, ‘beledigd’ en ‘gekleineerd’ staan, woorden kortom waaruit blijkt dat seksisme op de werkvloer hard aankomt. Degene die het aankaart wordt als lastig beschouwd.”

„Je kunt je verhaal doen bij een vertrouwenspersoon. Elke werkgever is verplicht, via de arbowet, om beleid te hebben, om werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie, en daar valt dit onder. Ze moeten klachten serieus nemen en een vertrouwenspersoon benoemen, in of buiten de organisatie. Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken welke stappen je kunt zetten.”

Om het bij de wortel aan te pakken vindt Cense dat pubers moet worden duidelijk gemaakt dat seksisme verkeerd is en zeker niet grappig. „De moraal die eronder zit moet op de scholen worden aangepakt. Bij een vak als maatschappijleer moet aandacht worden besteed aan hoe er naar vrouwen wordt gekeken.”

OVER METRO'S DOSSIERS

In Metro's Dossiers vertellen we een serie verhalen rondom een thema waar millennials tegenaan lopen. Ditmaal: seksisme op de werkvloer, hoe deal jij daarmee?