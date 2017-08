8 rookreclames die nu echt niet meer zouden kunnen

Roken in het vliegtuig? Prima! Een peukje opsteken in de trein? Joh, geen probleem. Reclame maken voor een saffie? Zeker! Althans, zo ging het nog niet zo heel lang geleden...

Sinds 2002 is het in Nederland echter verboden reclame te maken over tabak. Het verbod op tabaksreclame was het gevolg van een aanscherping van de Tabakswet. Je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar deze reclames werden uitgezonden. Ja, echt!

#1: 'Ik rook altijd als ik werk...'

#2: Dokter, wat doet u nu?!

#3: Oneindig rookplezier

#4: Lekker lang

#5: 'Frisse' lucht

#6: Weg met die filtersmaak

#7: Reclame zonder sigaret

#8: Lof der tabak

Over Metro's Dossiers

In Metro's Dossiers vertellen we een serie verhalen rondom een thema waar millennials tegenaan lopen. Ditmaal: roken. We zouden peuken massaal links laten liggen. Maar is dat zo? Hoe hip vinden we roken nog anno 2017?