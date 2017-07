Zeg maar dag tegen je droomhuis?

De woningmarkt is oververhit. Voor starters en zelfs doorstromers wordt het steeds moeilijker om ertussen te komen. Kluswoningen staan voor de hoofdprijs te koop en rijke ouderen leggen contant geld neer voor starterswoningen. En de huizenprijzen blijven maar stijgen en stijgen. Wat is jouw woonsituatie op dit moment? Wat zijn jouw woonwensen en hoe verloopt je zoektocht naar je droomhuis? Wij zijn benieuwd naar de situatie op de woningmarkt voor jonge mensen. Dus ben jij op zoek naar een droomhuis? Doe dan mee met onze enquête!

