Huurhuisjungle: ‘€800? Ik bied €1200 per maand!’

In de vrije sector zijn ook huurprijzen niet heilig. Net als op de koopmarkt bieden potentiële huurders geregeld meer dan de vraagprijs om maar een woning te kunnen bemachtigen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) hoort dit steeds vaker.

Tegen elkaar opbieden voor een huurwoning. Het gebeurt steeds vaker op de huidige krappe en oververhitte woningmarkt. De NVM is laatst nog benaderd door een partij voor een bouwproject in de vrije sector waarbij deze huurders tegen elkaar wil laten opbieden.

‘Het heeft geen zin’

De NVM is niet blij met deze ontwikkeling en ziet het nut er ook niet van in. „Verhuurders zijn gebaat bij een langdurige huur met langdurig rendement”, zegt Roeland Kimman van NVM. „Stel een huurwoning staat voor 800 euro in de markt, maar na het opbieden is er iemand die er 1200 euro voor betaalt. Dan weet je als huurder dat je snel iets anders moet gaan zoeken, omdat je te veel betaalt voor wat het waard is. Dan wordt huren nog tijdelijker en daar heeft zowel de huurder als de verhuurder niets aan.”

Op de oververhitte koopmarkt is het opdrijven van de prijs heel normaal geworden. In Amsterdam wordt 67 procent van de huizen boven de vraagprijs verkocht. Landelijk is dat 22,5 procent. Dit slaat nu over op de huurmarkt, zij het (nog) niet op zo’n grote schaal. Kimman komt het steeds vaker tegen in de populaire gebieden zoals in de Randstad en Groningen. „Het leeft wel in de steden. Dat komt door de druk op de woon- en huursector”, gaat Kimman verder.

Junglesysteem

„Er wordt zelfs geboden op nieuwbouwwoningen. Een ontwikkelaar die duizend woningen bouwt, krijgt daar 18.000 aanmeldingen voor. Dan zijn er mensen die meer gaan bieden. Het is aan de projectontwikkelaar of makelaar om te bepalen hoe hiermee om te gaan en wat de verkoopstrategie wordt. Als de spelregels maar duidelijk en eerlijk zijn en de huurder weet waar hij aan toe is.”

Tegen elkaar laten opbieden in de vrije huursector mag dus gewoon, maar zo worden wel „om in Tour de France-termen te blijven, bergen van de buitencategorie gecreëerd”, zegt Kimman. „Deze manier van opbieden is een soort junglesysteem. Daar kun je geen marktregels bij verzinnen.” Kimman noemt de markt dan ook „krankjorum in bepaalde gebieden”.

Koop onmogelijk

Veel mensen die hoger aan het bieden zijn geslagen, zouden waarschijnlijk liever gaan voor een koopwoning. Maar voor jonge starters die vanuit hun ouderlijk huis of studentenwoning moeten beginnen, is dat haast onmogelijk. Zo moeten ze eigen geld hebben om in het huis te investeren, omdat je vanaf volgend jaar alleen 100 procent van de marktwaarde van een woning via een hypotheek kan lenen, en een arbeidscontract of relevante werkervaring als flexwerker.

„Het is lastig voor een jonge starter en in de klasse van rond de 200.000 euro is het veel drukker. Er is veel concurrentie van particuliere beleggers die hoog bieden. Op dit moment gaat 7 tot 8 procent van de woningen naar deze beleggers. Hun geld is niets meer waard op de bank, dus vastgoed is aantrekkelijk. En in de huursector staan ook grote rijen en gaan mensen dus ook meer bieden.”

Een op de drie jongeren tussen de 18 en 34 jaar woont op dit moment niet in de gemeente waar hij of zij zou willen wonen, blijkt uit een enquête van Metro. Bijna de helft zegt dat dit komt omdat ze het niet kunnen betalen. En bijna 10 procent omdat anderen ze steeds voor zijn. 70 procent zegt momenteel niet te wonen in een huis waarin hij of zij het liefst zou willen wonen.

