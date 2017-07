Wie zijn er verantwoordelijk voor jouw burn-out?

Toen ik een burn-out had, maakte ik me druk over veel dingen. Ik vond bijvoorbeeld dat ik moest re-integreren. En wel zo snel mogelijk. Want mijn werkgever betaalde gewoon elke maand mijn salaris. En ik? Ik deed helemaal niks. Vond ik zelf. Ik kon ook helemaal niets trouwens. Daar was ik letterlijk te zwak voor. De meeste uren van de dag bracht ik door op de bank onder een dekentje. Als ik dan zin had om iets te eten (dat gebeurde overigens niet zo vaak), sleepte ik mezelf naar de koelkast. Als er iets in zat, at ik het op. Als ik niets vond, ging ik weer terug naar de bank. Naar de supermarkt durfde ik vaak niet. Daar was ik veel te angstig voor.

Ik vond ook dat ik geen plezier mocht hebben. Dat had ik sowieso niet, want ik bekeek het leven door een nogal grijze bril met zwarte vegen. Maar ook even lopen in het park of langs de Amstel mocht ik niet van mezelf. Want dan leek het net alsof ik een dagje vrij had. Koffiedrinken op een terras? Nee… ik ben toch ziek? Stel je voor dat ik iemand tegenkwam.

Als ik het zo opschrijf, klinkt dit natuurlijk te belachelijk voor woorden. En ik hoop dat jij dat ook vindt. Toch was het mijn normale gedachtepatroon in die tijd. Het was één grote knoop van gedachten. Of een soort soep. Het was in ieder geval een bende.

Het was tijd om die bende op te ruimen en om mijn gedachtepatronen te ordenen, maar ook dat verliep niet heel soepel. Ik was geschokt toen ik ontdekte dat het niet wordt vergoed door zorgverzekeraars als je met een burn-out bij de psycholoog komt. Een burn-out wordt niet gezien als een opzichzelfstaande ziekte in het DSM (het classificatiesysteem waarmee psychologen en psychiaters diagnoses stellen) en wordt daarom meestal als aanpassingsstoornis gekwalificeerd. En die wordt sinds 2012 niet meer vergoed. Psychologen stellen daarom massaal een andere diagnose dan burn-out, zodat je alsnog bij je zorgverzekeraar aan kunt kloppen. Bijzonder.

Als je met een burn-out kampt, heb je al zoveel problemen. De angst om je baan te verliezen of – als je nog student bent – de angst hoe je ooit een baan kunt vinden en goed kunt presteren. De angst of je ooit wel weer de ‘oude’ wordt. En misschien wel de vraag of je de oude nog wilt worden. Want wat je toen deed, leidde in ieder geval niet tot het juiste resultaat. Heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht die hij hier schendt?

Hoe zit het eigenlijk met je werkgever, heeft die een zorgplicht? Ik vind van wel, de wet vindt dat trouwens ook. Ikzelf was in de gelukkige omstandigheid dat mijn werkgever mijn gesprekken bij een psycholoog vergoedde. En zelf betaalde ik een coach die mij ook ondersteunde in mijn herstelproces.

Zoals altijd maken de wet en andere regels dit soort zaken enorm ingewikkeld. En dat is iets wat je er nou net niet óók nog bij kan hebben als je met een burn-out ziek op de bank ligt.

In een van mijn eerste gesprekken met mijn psycholoog kreeg ik de vraag: ‘Wat is jóuw aandeel geweest in dit hele verhaal?’. Ik was in shock. En ik moest huilen. Ik was boos omdat ze dit durfde te vragen. En ik was boos op mezelf. Omdat ik wist dat ze gelijk had.

Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor jouw grenzen. Jij bent de enige die aan kan geven of iets wel of niet kan. Jij bent degene die kan weigeren. Niet je werkgever of je docent. Niet je moeder. Jij.

Ik besef dat dit hard kan overkomen. Zo bedoel ik dit niet. En ik besef ook dat je soms geen keuze hebt. Omdat het nou eenmaal ‘normaal’ is in de wereld waarin jij werkt, leeft en studeert. Zoals het ook normaal was in de wereld waarin ik werkte en leefde. Maar soms is goed ook goed genoeg en doordraven in perfectie helpt niet.

Einstein zei ooit: ‘We cannot solve our problems by using the same kind of thinking we used when we created them’. Het is goed is om tijdig te kijken naar waar jij vastloopt. Om het voortaan anders aan te kunnen pakken en erger te voorkomen.

Over Annelies Vette

Annelies Vette (1979) is coach en gespecialiseerd in stress en burn-out. Het is haar persoonlijke missie om stress en burn-out problematiek bespreekbaar te maken in het bedrijfsleven. Zij gebruikt hiervoor zowel haar persoonlijke verhaal als haar corporate achtergrond. Dit doet zij door middel van coaching en het geven van lezingen en workshops. Wil je meer van Annelies' persoonlijke burn-out verhaal lezen? Hier schreef ze er een aantal rauwe en eerlijke blogs over.

OVER METRO'S DOSSIERS

Metro brengt vanaf nu elke maand een serie verhalen rondom een thema waar millennials tegenaan lopen. In de maand juli gaan we het elke zaterdag hebben over stress en burn-outs: hoe komt het toch dat het lijkt alsof onze generatie massaal op de bank bij de psycholoog ligt en bovenal: hoe voorkom je dat je zelf met een burn-out eindigt? We deden een enquête onder ruim 1800 lezers, en vroegen experts en ervaringsdeskundigen naar hun visie op burn-outs. Allemaal met maar een doel: het taboe op burn-outs doorbreken.

