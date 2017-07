Millennials zouden maar verwend zijn. Niet kunnen omgaan met ook maar de kleinste tegenslag. Uber te laat? Huilen. Geen vast contract? Nog meer huilen. Dus gaan we onszelf maar zoeken in Azië, met geld van papa en mama. Toch? Helemaal niet, zeggen journalisten en mede-millennials Anouk Kemper, Suzette Hermsen en Lianne Marije Sanders. Op komische en schaamteloze wijze beschrijven zij in 'Zeik niet zo!' hoe ze het doodnormale leven ervaren. Een leven vol prangende vragen als ‘zien mensen mijn zweetsnor?’ en ‘waarom wordt deze man niet hard?’ Speciaal voor Metro: Ik hoef niet altijd overal alles uit te halen.

Sommige mensen vinden het heel belangrijk dat je ‘er alles uithaalt’. Uit je dag, uit je werk, uit je talent, uit je vakantie, uit je hobby, uit je comfortzone - maakt niet uit, zolang je maar tot het gaatje gaat. Ik word al moe als ik daar aan denk. Het enige waar ik alles uit haal, is een Mona puddinkje. Met van die ribbels, ja. Manoeuvreer ik mijn lepeltje namelijk moeiteloos doorheen.

Ik zoek de grenzen niet zo op. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met hardlopen en loop soms eens een rondje van zes kilometer, dan weer van acht en als ik echt wild doe, van twaalf. Ik heb me nog nooit ingeschreven voor een wedstrijd en train niet met een schema om sneller en fitter te worden. Het zou maar zomaar kunnen dat ik hier een stuk beter in kan worden dan ik nu ben, maar ik hoef niet zo nodig.

Wanneer je de hele godganse tijd van jezelf uit je comfortzone moet stappen, op zoek naar avontuur, schipper je in mijn ogen continu tussen teleurstelling en euforie. Dolgelukkig ben je wanneer je weer een dag keihard hebt gewerkt, je fitnessdoel voor die week hebt behaald en nog een biertje hebt gedaan met je vrienden (jij leeft hoor, jaja), maar alle keren dat je niet het onderste uit de kan hebt gehaald, blijf je gedesillusioneerd achter. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar je kunt nou eenmaal niet de hele dag high intensity-trainingen volgen, viral gaan en presentaties geven aan het managementteam. Sterker nog: vaak gebeurt er op een dag gewoon niet zoveel spannends en is je hoogtepunt het laatste kaasbroodje bij de lunch. Dat nog koud was ook.

Ook op vakantie weten sommige mensen hun onophoudelijke gretigheid niet los te laten. Zo was ik afgelopen jaar in Indonesië om mezelf te vinden (HAHA nee natuurlijk niet, dan zou ik mezelf met dit boek even compleet belachelijk maken, was gewoon op vakantie joh) en daar trof ik mensen die van de adrenaline nog geen half uur met een kokosnoot op het strand niks konden doen. Eindeloos waren ze namelijk bezig met hun to do-list, of beter gezegd, hun to see-list, van alle bezienswaardigheden in Indonesië die zonder twijfel bekeken moesten worden. Want zonder rijstveld geen rei(j)s. Dan sloegen ze ‘s avonds happy hour over, zodat ze ‘s ochtends een of andere vulkaan konden beklimmen. Hadden ze daar echt zin in? Nee, dat niet, maar je bent op Lombok en dan ga je.

Meestal zijn de mensen wiens levensmotto ‘uit je comfortzone gaan’ is, ook heel ‘avontuurlijk’. Zo stuitte ik dit voorjaar op Anne-Kim uit Boer Zoekt Vrouw. Afgelopen seizoen deed er een boer mee uit Zambia, Marc (weinig inhoud, leuke kop, je kent ze wel), en die koos uiteindelijk voor Anne-Kim die OOK al in Zambia woonde. Niet echt uit je comfortzone, maar goed, ik was allang blij dat iemand het langer dan een nacht met de beste man uithield. Ik vind het heerlijk om me tijdens zo’n seizoen dan te verdiepen in alle boeren en hun vrouwen op de bijbehorende website (eh ja, dan ga ik dus wel tot het gaatje) en zo stuitte ik op het profiel van Anne-Kim. Dat was duidelijk: het meisje hield van ‘avontuur’. Alles moest avontuurlijk: haar werk, haar vakanties, haar relaties, haar leven. Zolang ze maar lekker de grenzen opzocht. Maar Anne-Kim had rood haar en ik dacht eigenlijk vooral: lieve schat, je zit in Afrika. Als jij je een dag niet insmeert, heb je al avontuur genoeg.

Ik ga dus niet zo vaak uit m’n comfortzone, ben niet avontuurlijk en zit niet de hele dag het onderste uit de kan te schrapen. En daar ga ik helemaal goed op. ‘Oh, eigenlijk ben je dus maar gewoon saaie trut?’ Ja, misschien wel. Maar daar haal ik dan wel alles uit.

Fragment uit: 'Zeik niet zo!', Lianne Marije Sanders

DE AUTEURS VAN ‘ZEIK NIET ZO’, WIE ZIJN DAT EIGENLIJK?

Lianne Marije Sanders (28), Suzette Hermsen (29) en Anouk Kemper (30) leren elkaar kennen op de burelen van LINDAnieuws. Ze ontdekken dat ze een gemeenschappelijke hobby delen: klagen. Over het weer, de lunch, mannen: over alles eigenlijk. Is het dan enkel gezeik wat de klok slaat? Neen! De drie vinden elkaar in hun humor en lol in het schrijven. Lianne Marije doet dat onder meer voor ELLE, Suzette voor Glamour en Anouk voor Het Parool.

Samen maken ze ‘ZEIK NIET ZO - het echte leven van de millennial’. Een goudeerlijk, gênant en geinig boekie over al waar de jongere mensch mee te schaften heeft. Van te weinig likes op Insta en irritante ouders tot poepen bij je vriend en ernstig liefdesverdriet. (Het één is overigens niet per se een gevolg van het ander.)

Niet zeiken, gewoon lezen.

