‘Fuck succes, dat is wat ik nu denk’

Maaike Helmer kreeg ruim acht jaar geleden een burn-out. Het veranderde haar kijk op succes drastisch. Ze is founder van het eerste online magazine over alles wat met stress te maken heeft, stressedout.nl. Haar conclusie: succes is what you make of it.

Jij zegt #fucksucces, waarom?

‘Om dat goed uit te leggen denk ik dat het goed is om te vertellen hoe ik daarbij ben gekomen. In 2008 kreeg ik een burn-out, daar is het eigenlijk mee begonnen.’

Hoe kwam dat?

‘Ik werkte in die tijd bij een vrouwenblad, Yes. Voor mij op dat moment echt een droombaan. Elke dag interviews, afwisselend. Ik vond het bijvoorbeeld ook heel leuk om na te denken over hoe het blad kon samenwerken met adverteerders – dat noemen ze tegenwoordig contentmarketing - en over inzet van social media. Dat was niet mijn baan, maar ik vond het wel heel boeiend allemaal.’

Waarom kreeg je dan tóch een burn-out?

‘Zoals je weet bestaat Yes niet meer en in die tijd ging het ook al niet goed. Regelmatig kwam de uitgever bij ons praten om te zeggen dat het blad elk moment kon omvallen. Ik wilde héél graag een vast contract. Achteraf denk ik omdat ik mezelf niet durfde te waarderen om wie ik was. Ik voelde me een beetje een vreemde eend in de bijt; ik was bang dat een op een andere werkplek ze mijn diverse interesses helemáál niet zouden kunnen begrijpen. Eerst werkte ik vanuit passie en toewijding, maar omdat ik bang was dat ik eruit zou vliegen, werd ik krampachtig.’

En toen?

‘Ik hoopte mezelf onmisbaar te kunnen maken, dus ging ik een soort ‘masterplan’ uitdenken. Dat zorgde ervoor dat ik uiteindelijk alleen nog maar met werk bezig was. In de trein, in de supermarkt, onder de douche, ’s nachts in bed. Ik dacht alleen maar: ‘Wat kan ik doen zodat ze echt denken: die Maaike mogen we niet laten gaan…’

Ik voel wel een beetje de burn-out aankomen hier…

‘Het begon met gepieker en uiteindelijk kwamen daar andere klachten bij; ik kon me niet meer concentreren, werd vergeetachtig, voelde me gejaagd en tot slot verminderde mijn weerstand enorm. Om de haverklap lag ik van de rails met een zware griep of een verkoudheid die omsloeg in een voorhoofdsholte ontsteking, ik werd grootverbruiker antibiotica, want ik wilde wel dóór. En op een dag probeerde ik de trein naar mijn werk te pakken, stond ik op het station van Leiden en begreep ik niet meer hoe een treinstation werkt. My system crashed. Al die mensen, al die geluiden, die treinen, borden… Ik raakte in paniek en heb de bus terug genomen - het busnummer kon ik me nog net herinneren. Daarna zat ik thuis met een burn-out. Door de hulp van een psycholoog – die naar mijn risicogebieden keek – en een haptonoom – die me hielp weer ‘in mijn lichaam te komen’ kwam ik er weer bovenop. Maar dat vast contract kreeg ik niet. Ik vloog eruit.’

Lullig, na zo’n burn-out…

‘Eerst vond ik het echt vreselijk ja, maar na een tijdje realiseerde ik me dat het ergens een zegen was. Ik merkte dat ik mezelf altijd had beperkt met het label ‘journalist’, ik wilde eigenlijk ook graag voor merken werken bijvoorbeeld. Dus dat ging ik doen. Omdat stress me ook daarna bleef bezighouden en ik merkte dat veel mensen behoefte hadden aan een plek waar ze naartoe konden voor informatie, en daarvoor geen online magazine was, besloot ik het eerste online magazine over stress te bouwen: stressedout.nl.’

En wat bedoel je dan met #fucksucces? Ben jij tegen succes?

‘Haha, dat beslist niet. Maar het lijkt wel alsof we niet meer anders kunnen dan elkaar de ogen uitsteken met hoe goed we het doen op een schaal die we met zijn allen hebben verzonnen.’

Leg uit?

‘Ik denk dat je definitie van succes heel persoonlijk is, en dat dat ook goed is. Het gaat erom waar jíj persoonijk gelukkig van wordt. Ik haal er veel voldoening uit als mijn werk en mijn persoonlijkheid samenvallen. Ik ben gewoon erg gelukkig, als ik al mijn nieuwsgierigheid kwijt kan en ik veel afwisseling heb. Voor mij is werk belangrijk. Maar als succes voor jou betekent dat is dat je niet echt enorm passie vindt in je werk maar wél in reizen en werkt om die passie mogelijk te maken, is dat toch ook oké? We maken elkaar ook helemaal gek met foto’s van perfecte levens op social media. Bepaal zelf wat jij fijn vindt, geniet daarvan en wat anderen doen moeten zij weten. Jij bent goed genoeg zoals je bent. Ik vind het trouwens ook goed om te laten zien dat niet altijd alles perfect gaat; juist door ook onze kwetsbaarheden te delen, zijn we compleet, ervaren we het leven compleet. Het leven is nu eenmaal niet perfect.’

Kan iedereen gelukkig zijn?

‘Ik vind geluk tegenwoordig overschat. Het is soms zelfs een beetje eng hoe wij als maatschappij met geluk omgaan. Alsof er helemaal geen tegenslagen mogen zijn, je echt alleen maar gelukkig moet zijn.’

Want dat is niet zo?

‘Zo is het leven niet. Ik ben superblij met wat ik doe, maar ook wat ik doe is gewoon weleens helemaal klote. Alles heeft een prijs, daar lijken we niet meer aan gewend. Alles moet mooi, leuk en goed zijn. Het gaat erom of de hoeveelheid ‘shit’ kleiner is dan de hoeveelheid ‘cool’. Hoeveel ‘shit’ kun je aan en ben je bereid te verdragen, dat is een goede vraag om jezelf soms te stellen. En overheerst de shit, kijk of je daaraan iets kunt veranderen. Soms kan dat, soms niet. Dan moet je je afvragen hoeveel je er nog bij kunt hebben en of er een way out is. Want met een burn-out ben je soms nog veel verder van huis.’

