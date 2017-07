De brei die burn-out heet

Burn-out is een diagnose waar je mooi klaar mee bent. Ben je jong en opgebrand, dan is de zoektocht naar de juiste zorg lang en de behandeling kostbaar. Metro onderzocht of er wel echt sprake is van een ‘burn-outepidemie’ onder jongeren en voor welke bomen je moet oppassen in dat woud van regelingen en voorschriften. „Het moet om mensen gaan, niet om geld.”

Over het algemeen is iedereen het met elkaar eens in instantieland: burn-out is een groot maatschappelijk probleem. Ga maar na: van de 8,3 miljoen werkende Nederlanders kampen er 996.000 met gevoelens van emotionele uitputting. Dat is 12 procent, waar het tien jaar geleden ‘nog maar’ 8 procent was, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport Burn-out uit 2014. Daarbij zit die 12 procent het langst thuis. Sommigen zelfs zo lang, dat ze na twee jaar tobben hun baan verliezen en in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terechtkomen. Een derde van de mensen met een WIA-toekenning krijgt die vanwege psychische klachten. Burn-out en overspannenheid staan op nummer 2 in het lijstje ‘komt het vaakst voor’.

Dan nu de jongeren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreert al een aantal jaar een grafiek, waaruit blijkt hoe vaak burn-outklachten zoals emotionele uitputting, ’s ochtends moe opstaan en je leeg voelen, gerapporteerd worden door jongeren tussen 25 en 35 jaar. Waar TNO in 2014 nog ‘tuttut, hoho’ deed, door te zeggen dat burn-out weliswaar onder 30- tot 34-jarigen het vaakst voorkwam, laten de jongste CBS-cijfers uit 2016 zien dat dit type klachten zich bij steeds jongere mensen manifesteert. Bij 17,1 procent van de 25- tot 35-jarigen, om precies te zijn. Tussen de 35- en 45-jarigen kampt 14,8 met psychische klachten.

De baas betaalt

Ben je er nog? Ja? Fijn. Houd even vol, want nu wordt het interessant.

Dus: burn-out is een groot probleem. Je zou denken: alle hens aan dek. Mensen met een burn-out werken tot ze op zijn, zitten lang thuis en verdwijnen vaak in een uitkering. Dat kost allemaal geld. De regering vindt, omdat burn-out werkgerelateerd is, dat de werkgever moet opdraaien voor het (betalen van) herstel. Die stuurt de opgebrande werknemer naar de arboarts en stelt een re-integratietraject op. Ook dat heeft haken en ogen, waarover straks meer.

Maar.

Jongeren werken flexibel, als zzp’er of krijgen een kortdurend contract. Van die 25- tot 35-jarigen heeft weliswaar 64 procent nog altijd een vast contract, maar daar staat 25 procent met een flexibel contract en 9 procent zzp’ers tegenover, veel meer dan in andere leeftijdsgroepen.

Dwaling

Met die cijfers in je achterhoofd, is dit hoe de regering vanaf 2012 te werk ging. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid voert een beleid van ‘zinnig en zuinig’ en heeft daarom de buikriem aangehaald om te besparen op de zorgkosten. Zoals: het schrappen van de behandeling van aanpassingsstoornissen (zoals een burn-out) uit de Zorgverzekeringswet. Volgens de minister rezen die kosten namelijk de pan uit, omdat de zorgverleners te vaak 'ja' zeiden op een volledige behandeling. Daarom moest de vergoeding ervan uit het basispakket.

„Dat is een politieke dwaling”, stelt Judith Veenendaal. Zij is directeur van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De Vereniging probeerde in 2011 en 2012 te voorkomen dat aanpassingsstoornissen uit de Zorgverzekeringswet verdwenen. „Het woord aanpassingsstoornis klinkt heel licht, maar we hebben het hier wel degelijk over een serieuze aandoening. Het is niet van ‘praat eens wat meer met de buurvrouw’, of ‘ga een wandeling maken’. Dat hebben deze mensen allemaal al gedaan. Ze hebben recht op een juiste behandeling. Sterker, dat zou een verzekerd recht moeten zijn. Stel je eens voor dat je zoiets bij een gebroken been zou doen.”

Aanpassingsstoornissen, betoogt ze, staan niet voor niets in de DSM, het classificatiesysteem waarmee psychologen en psychiaters diagnoses stellen. „De DSM is een taal tussen professionals, maar wordt steeds meer misbruikt door de overheid en politici. Terwijl ze vaak niet eens goed begrijpen wat er staat.”

Zes maanden thuis

Ben je burned-out, dan kom je bij de huisarts terecht. Die heeft praktijkondersteuners in dienst. Vaak zijn dat hulpverleners en verpleegkundigen met een hbo-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Beide komen echter pas in actie bij ‘langdurige psychische klachten’, voor er ook maar sprake kan zijn van doorverwijzen naar psychologische zorg. En in dit geval is langdurig ook écht langdurig: een half jaar.

„Je moet dus langer dan zes maanden voor die psychische klachten in behandeling zijn bij de huisarts”, vertaalt Maaike Meeuwis. Zij startte burned-out.nl, een blog waarin ze uiteenzet welke rechten en plichten een opgebrande werknemer heeft. De uitgeklede basiszorg is haar een doorn in het oog. „Geef je eindelijk toe dat je een burn-out hebt, moet je zes maanden wachten op gespecialiseerde hulp. Het is allemaal heel duur en vooral ook: heel onnodig.”

Doe maar depressie

Sommige professionals binnen de geestelijke gezondheidszorg vinden dat ook: 63 procent vindt het oké om binnenskamers een burn-out te behandelen en dat naar buiten toe met een diagnose depressie af te doen, zodat de behandeling wél vergoed wordt. Want, zo zegt deze groep: „De patiënt maakt het niet uit welke diagnose eraan hangt, wel dat het vergoed wordt.” Dat staat te lezen in een onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2015 liet uitvoeren onder 660 behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg. NZa-woordvoerder Sietske Ligtvoet laat per mail weten niet te kunnen zeggen hoe vaak dat exact voorkomt, maar dát het voorkomt, is bekend.

„Dat verwijt van misdiagnoses is heel makkelijk”, vindt Judith Veenendaal. „Maar niks is zo zwart-wit in het leven. Een professional die een angststoornis of een depressie behandelt bij een patiënt die ook burn-out is, fraudeert niet. Vaak gaat het om een combinatie van factoren.”

Hallo arbeidsconflict

Ook bij een werkgever is het oppassen geblazen. Maaike Meeuwis ziet op haar blog verhalen voorbijkomen waaruit blijkt dat werkgevers proberen burn-out van tafel te vegen door het te vermommen als een arbeidsconflict. Dat gaat dan zo, zet ze uiteen: „De medewerker meldt zich ziek met stressklachten, komt bij de bedrijfsarts, die tot de conclusie komt dat die klachten ontstaan zijn door een conflict. Vaak is dat conflict juist de druppel waardoor de emmer overliep bij de werknemer. De bedrijfsarts stelt mediation voor, waartoe die medewerker zich helemaal niet in staat voelt en waardoor de stressklachten verergeren. De werkgever voert de druk op en voor je het weet passen baas en medewerker niet meer bij elkaar. Maar, omdat de bedrijfsarts oordeelde dat er geen sprake was van ziekte, kan de baas van zijn medewerker af door middel van een vaststellingsovereenkomst. Daar is de werkgever bij gebaat, maar de werknemer niet.”

Een medewerker die écht ziek is, schiet hier niets mee op, zegt Meeuwis: „Zo’n conflict is vaak het resultaat van een lange aanloop naar een burn-out toe. Door de manier waarop ermee omgegaan wordt, lijkt het in de eerste plaats om geld te gaan, niet om de mens.”

In een ideale wereld, zegt Meeuwis, is de psychologische zorg – ook in het geval van een burn-out – verzekerd voor iedereen. „Veel mensen gaan zich met je bemoeien als je burned-out raakt. Je baas, de bedrijfsarts, de arbodienst: ze verwachten allemaal iets van je. Die psycholoog zit er alleen maar om jou te helpen.”

Tussen wal en schip

Dubbele gevoelens richting werkgever zijn niet vreemd. Maaike Helmer richtte stressedout.nl op, het eerste online magazine over stress en burn-out. Van haar lezers hoort ze regelmatig dat protocollen te wensen overlaten en dat werknemers het gevoel hebben een kostenpost te zijn voor hun werkgever in plaats van menselijk kapitaal. „Zorg omtrent burn-out valt uiteindelijk vaak tussen wal en schip, met alle gevolgen van dien. Soms hebben mensen met een burn-out het gevoel maar wat te zwemmen tussen - onverzekerde en niet altijd kwalitatief goede - zorg, behoefte aan herstel en plichtsgevoel naar hun werkgever toe.”

Helmer raakte zelf in in 2008 burn-out (hoe dat ging en hoe ze daar nu over denkt, kun je hier lezen) en ging een re-integratietraject in. „Mijn baas deed erg haar best. En toch ervoer ik ook druk. Als ze belde, vond ik dat fijn en tegelijkertijd een belasting.” Ook de druk vanuit de arbodienst vond ze niet altijd heel prettig. „De insteek is: je moet weer aan het werk. Ik kon, natuurlijk ook door die burn-out, niet goed bepalen of de bedrijfsarts handelde in mijn belang of dat van mijn werkgever. Dat maakte het soms ingewikkeld.”

Of je betaalt het zelf

Helmer besloot zelf op zoek te gaan naar een goede psycholoog en haptonoom, omdat ze de beste zorg wilde voor haar situatie. „En omdat ik niet wilde vasthouden aan een vooraf bepaalde hoeveelheid behandelingen, heb ik ze zelf betaald.” Ongeveer 1000 euro heeft dat gekost – dat de rekening voor een burn-outbehandeling in de duizenden euro’s kan lopen, is geen uitzondering trouwens – maar dat had Helmer ervoor over. „Ik wilde dit bij de wortel aanpakken en niet over vijf jaar weer in precies dezelfde situatie zitten. Dan maar even zuinig aan een jaartje. Ja, dat was zuur, maar niet goed herstellen was gewoon geen optie.”

Judith Veenendaal van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen is net als Maaike Meeuwis van mening dat psychologische zorg door BIG-geregistreerde specialisten een verzekerd recht is, ook in het geval van een aanpassingsstoornis. „Want niet iedereen heeft de financiële middelen om zelf een behandeling te betalen.” Daarom blijft haar vereniging aandringen bij de politiek dat het anders moet. „Al zullen we niets bereiken tot er een nieuw kabinet zit.”

In de kou staan

„Als je dat allemaal hoort, kun je alleen maar concluderen dat de overheid jongeren in de kou laat staan. Een burn-out is het worst case scenario”, zegt Robin Metz. Samen met Peter Jongkoen gooit hij het met het nieuwe online coachingsbedrijf Fomia over een totaal andere boeg: „Voorkomen dat het zover komt. Dat is nog altijd beter en goedkoper dan genezen.”

De kiem van al die opgebrande jongeren ligt volgens Metz in het onderwijs. „Dat is verouderd, gaat niet uit van individuele talenten en sluit niet meer aan op de arbeidsmarkt. Koppel dat aan hoe jong je al moet weten waar je heen wilt, en je krijgt een overdosis aan studenten die kiezen voor een zo breed mogelijke opleiding.”

Metz zegt dat niet zomaar. Niet alleen koos hij zelf zo’n opleiding („Met als gevolg dat ik als trainee al dagelijks met tegenzin de auto in stapte en bijna burned-out raakte”), het is ook de uitkomst van een onderzoek dat aan de basis ligt van Fomia. Een jaar lang struinden Metz en Jongkoen seminars, bibliotheken en campussen af, en interviewden daar honderden studenten. Jongkoen: „Vaak vertelden ze ons dat ze al tijdens hun opleiding te horen kregen: je zou eens met een psycholoog moeten praten, bijvoorbeeld als het afstuderen te lang duurt. Maar vervolgens moeten ze dat zelf uitzoeken.”

249 euro

Een ander belangrijk inzicht dat ze tijdens hun onderzoek opdeden: jongeren vinden coaches duur en stoffig. Dat kan anders, digitaler, meer van deze tijd, dachten de twee ondernemers. Daarom tuigden ze een online traject op, met onder andere Skype-sessies met een persoonlijke coach, begeleiding en motivatie via WhatsApp en begeleidende video’s die helpen bij het uitvoeren van opdrachten.

„Het idee is dat je dit thuis op de bank kunt doen”, zegt Jongkoen. „Zo houden we het betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.” Een traject van drie Skype-sessies met een coach en opdrachten met follow-up kost 249 euro. „Al valt dat naar behoefte uit te breiden. Ieder mens is anders, natuurlijk”, zegt Jongkoen. De ambities zijn groot. „We willen op den duur onze gebruikers ook gaan bemiddelen naar een baan die echt als een handschoen past.”

Is drie sessies wel genoeg om dit soort twijfels de baas te worden? Belooft Fomia een quick fix? „Vooropgesteld”, zegt Metz, „heb je een burn-out, dan ben je met drie sessies niet te helpen.” Maar, voegt Jongkoen toe: „Hoe vroeger je iets doet met al die twijfels, hoe eerder je je eigen pad vindt.”

