Nietvoordepoes: wat vrouwen meemaken op hun werk

Een baas die vraagt: „Nu je al zo lang single bent, hoe zorg je ervoor dat je seks hebt?” En: „Nu we sponsor zijn van een raceteam, ga jij dan ook in zo’n mooi strak pakje op de motorkap liggen?” Oké, nog eentje dan: „Door de manier waarop jij je kleedt, moet ik wel naar je borsten staren.”

Nee, we beschrijven hier geen gesprek in de kroeg of op een festival. Dit zijn opmerkingen die vrouwen ‘gewoon’ op hun werk te horen krijgen. Een kwart van de vrouwen tussen 18 en 30 jaar oud heeft op de werkvloer te maken met seksueel getinte grappen, intieme vragen over het privéleven of kijken naar de borsten. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers.

Huftergedrag

Volgens Willy van Berlo, programmacoördinator bij Rutgers, is het niet bij alle bedrijven schering en inslag. „Op plaatsen waar veel mannen werken en een hiërarchische bedrijfsstructuur is, komt seksisme veel vaker voor. Ook in de zorg en horeca gebeurt het veel.” Weten mannen dan niet wat ze doen? „Ze doen het af als grappen. Maar aan de andere kant weten ze natuurlijk heus wel dat het huftergedrag is.”

Wanneer is iets een grap? En wanneer gaat het om seksuele intimitatie? „Voor degene die het overkomt is het vaak helemaal geen grap. Seksuele intimidatie kan een grote impact hebben, ook als het zogenaamd onschuldig bedoeld is. Slachtoffers moeten er meteen duidelijk over zijn dat ze niet van het gedrag gediend zijn, en het desnoods aankaarten bij een vertrouwenspersoon”, zegt Van Berlo. Soms is seksisme op de werkvloer helemaal niet bewust. „Het is er heel erg ingesleten. De laatste tijd is er wel veel aandacht voor, merk ik. We moeten bij iedereen tussen de oren krijgen dat je dit niet doet. Dat besef moet doordringen.”

Seksuele intimidatie

Metro besloot zelf op onderzoek uit te gaan en vroeg een aantal vrouwen of zij weleens last hebben van seksuele intimidatie op het werk. Het aantal reacties was overweldigend. In de video hieronder kun je horen wat vrouwen zoal om hun oren krijgen op de werkvloer.

Die quotes liegen er niet om. Maar hoe kun je als vrouw nu iets doen aan dergelijk gedrag op het werk? Er zijn trucjes om serieuzer genomen te worden, vertelt Anne Ardon, oprichter van het feministische platform Stellingdames. Zo kun je bijvoorbeeld afspraken maken met andere vrouwen op de werkvloer. „Ideeën van vrouwen worden vaker minder serieus genomen. Als je afspreekt dat iemand anders benadrukt dat het een goed idee is, word je sneller serieus genomen en ineens wel gehoord. Zo versterk je het.”

Tijdens vergaderingen kan dat ook handig zijn. „Als je iemand aankijkt als je iets zegt tijdens een vergadering, dan heeft die persoon sneller de neiging om je te onderbreken. Als je een vrouw aankijkt die je niet onderbreekt, kun je de tijd nemen die jij nodig hebt om je verhaal te vertellen. Zonder dat iemand halverwege inbreekt in jouw verhaal met allerlei vragen.”

Onaardig

Ook als het gaat om neerbuigende of seksistische opmerkingen kun je een afspraak maken met collega’s. „Als er zo’n opmerking naar jou wordt gemaakt, kan iemand anders er wat van zeggen”, is de tip van Ardon. „Het is best lastig om mensen aan te spreken op seksisme, men gaat snel steigeren. Je kunt het daarom ook als ‘onaardig’ bestempelen. Zeker als je iemand aanspreekt die belangrijk is voor je werk. Zo zeg je er wel wat van, maar breng je je positie niet in gevaar.”

Ebru en Elfie: de perfecte comeback

Hoe reageer jij op seksistische opmerkingen op de werkvloer? Heb je altijd direct een antwoord klaar of bedenk je, net als wij, pas een paar uur later een retegoeie comeback? In dat laatste geval is deze voor jou: Metro-columnisten Ebru Umar en Elfie Tromp bedenken alvast een paar vlijmscherpe comebacks waar zelfs die seksistische collega niet omheen kan. Gaan we:

Heb jij (m/v) te maken gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer, voelde je je niet serieus genomen of wil je een ander verhaal hieraan gerelateerd delen? Gebruik de hashtag #nietvoordepoes op Facebook, Instagram en Twitter.

OVER METRO'S DOSSIERS

In Metro's Dossiers vertellen we een serie verhalen rondom een thema waar millennials tegenaan lopen. Ditmaal: seksisme op de werkvloer, hoe deal jij daarmee?