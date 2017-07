Met deze VR-gadget voel je kou en pijn

Gek op virtual reality maar mis je toch nog iets als je met een bril op aan het gamen bent? Daar gaat een eind aan komen. Een nieuwe VR-gadget zorgt ervoor dat je hitte, kou en zelfs pijn kunt voelen als je augmented reality ervaart.

Hitte en kou

De Thermoreal is een klein, flexibel apparaat dat thermo-elektrisch is. In korte tijd kan het apparaat opwarmen of juist afkoelen. Dat hangt af van de virtuele omgeving waar je inzit. Ook kan het apparaat pijn stimuleren door kou en hitte tegelijk naar verschillende oppervlakten van Thermoreal te sturen, waardoor je het gevoel hebt dat iemand je knijpt, weet Daily Mail. De hardware kan worden geïmplementeerd in joysticks, handschoenen, stoelen of pakken.



Je hoeft niet bang te zijn dat je verbrandt of bevriest: hij wordt niet warmer dan 40 graden en niet kouder dan vier graden. Het kan ook zijn dat je heel langzaam wordt opgewarmd, waardoor je het gevoel krijgt dat je ergens inwandelt.

Meer zintuigen

TEGway, het bedrijf achter deze nieuwe gadget, zit gevestigd in Zuid-Korea. Ze hopen iets nieuws toe te voegen aan de virtual reality-ervaring. „Op dit moment gebruik je alleen de zintuigen zien en horen als je je in een virtual reality bevindt”, schrijven ze op hun website. „Wij geloven dat onze thermo-elektrische gadget dat drastisch gaat veranderen.” Een VR-ervaring zou met voelen nog realistischer moeten worden.

De nieuwe uitvinding werd vorige week op een techbeurs in San Francisco gepresenteerd. Hij is ongeveer zo groot als een afstandsbediening en heeft de vorm van een cylinder. Het is nog wel even wachten tot we 'm kunnen kopen: er is nog geen fabrikant gevonden.