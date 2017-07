Hiermee (her)ontdek je Game of Thrones

17 juli start in Nederland alleen bij Ziggo het zevende seizoen van het met 38 Emmy Awards bekroonde Game of Thrones®. Speciaal voor alle beginnende kijkers én trouwe Game of Thrones fans is er nu de Guide of Thrones Messenger van Ziggo; een interactieve chatbot die je snel up-to-date brengt over de serie.

Guide of Thrones geeft je korte samenvattingen over belangrijke momenten en personages uit de serie. Met of juist zonder spoilers, afgestemd op hoeveel je al gezien hebt en wat je nog wil weten. De tool werkt op Facebook Messenger en is toegankelijk voor iedereen met een Facebook account.

Guide of Thrones is de uitkomst voor een beginnende kijker maar ook voor de doorgewinterde fan die snel weer in de serie wil komen, en is gebaseerd op een interactief script geschreven door kenners.

Ongekend populair

Hoe zat het ook alweer precies? Hoe liep dat af? Waarom heeft iedereen het de hele tijd over Game of Thrones?! Of je nou nog geen minuut gezien hebt of het einde van seizoen zes nog op je netvlies staat gebrand; het gonst al tijden over deze populaire serie met haar veelgeprezen internationale sterrencast.

Voor iedereen die 0 of juist 60 afleveringen heeft gezien

Misschien heb je nog niet eerder de tijd gevonden om te beginnen met het bekijken van de serie bij Ziggo Movies & Series XL of L. Met het nieuwe seizoen op komst op 17 juli is dit hét ideale moment om te beginnen, en de Guide of Thrones Messenger gaat je helpen om de wereld van Westeros te ontdekken. Want met zoveel verschillende personages en heftige intriges verspreid over zes seizoenen kan Game of Thrones® best overweldigend zijn.

Dit staat je te wachten

Zelfs fervente kijkers vragen zich regelmatig af hoe het ook alweer allemaal zat. En ook voor hen is de Guide of Thrones een interactieve geheugensteun. Wie staat er op de kill list van Aria Stark en waar is de Drakenmoeder nu? De Guide of Thrones zorgt er dus voor dat je helemaal fris en up-to-date begint aan het zevende seizoen dat start op 17 juli, alleen bij Ziggo natuurlijk.

Zo werkt het

De Guide of Thrones Messenger open je met je eigen account in Facebook Messenger. De interactieve gids begrijpt de emoji’s die je het stuurt via de chat. De bot leidt jou als antwoord op je vragen en input, in de vorm van tekst en emoji’s, door de wereld van Westeros. Er zijn vele personages, gebeurtenissen, verbanden en intriges te (her)ontdekken. Afhankelijk van hoeveel je al hebt gezien bepaal je zelf of je wel of geen spoilers krijgt. De ontdekkingstocht door deze kwaliteitsserie stuur je zelf en interactief samen met de Guide of Thrones. Voorpret gegarandeerd!

Dus wil jij kunnen meepraten bij de koffie over de serie waar de hele wereld over praat? Klik dan hier om geen aflevering meer te missen en hier om de Ziggo Guide of Thrones zelf te proberen. #WinterIsHere.