Elke dag je horoscoop via Metro’s nieuwe chatbot

Metro heeft iets nieuws: een gloednieuwe chatbot die elke dag jouw horoscoop bezorgt op je smartphone. Elke ochtend stuurt onze bot jou een verse horoscoop via Facebook Messenger, zodat je precies weet wat je vandaag te wachten staat. Superhandig toch?

Je kunt je aanmelden voor onze horoscoopservice via deze link of in de Facebook Messenger-app. Zoek op ‘metrohoroscoop’ en stuur een bericht met de tekst AAN DE SLAG. Je kunt vervolgens jouw sterrenbeeld kiezen en aangeven of je je horoscoop elke dag, elke week of elke maand wil ontvangen. En uiteraard mag je ook zelf het tijdstip bepalen waarop je de berichten wil ontvangen. Zo hoef je het geen dag meer zonder de sterren te doen.

Metro’s horoscoopbot is gebouwd door Wireless Services, ontwikkelaar van geavanceerde chatbots via alle sociale kanalen. Berichtenapps zoals Facebook Messenger worden steeds vaker en intensiever gebruikt. Naast de nieuwe Metro-app, website, krant en natuurlijk onze aanwezigheid op social media, wil Metro ook dit nieuwe platform gebruiken om de doelgroep te bereiken. In eerste instantie met een horoscoopservice, omdat we gemerkt hebben dat dit een populair onderdeel is van de dagelijkse routine van onze gebruikers. Maar mochten jullie als Metro-lezers andere goede ideeën hebben voor een bot, dan nemen we die natuurlijk ook onder de loep!