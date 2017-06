Eén fout op social media kan je leven verpesten

Er was eens… een 30-jarige pr-dame genaamd Justine Sacco uit New York: een blanke vrouw met een goed salaris. Zoals vele anderen probeerde ze geestige tweets te plaatsen, vooral over reizen naar Zuid-Afrika: „Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!”, postte ze.

In eerste instantie reageerde niemand en dat verraste haar niet, aangezien ze slechts 170 volgers had. Maar na een elf uur durende vlucht ontplofte haar telefoon van de berichten en meldingen. Haar timeline was veranderd in een horrorshow die het tot de nummer 1 van de wereldwijde trends op Twitter schopte. Haar post vormde niet alleen het startsein voor een ideologische strijd, maar diende ook als vorm van entertainment. Uiteindelijk verwijderde Justine haar account en werd ze ontslagen.

Twee jaar na deze wereldwijd bekende gebeurtenis vertelt Justine in het boek So You’ve Been Publicly Shamed van John Ronson hoe moeilijk het leven voor haar was nadat mensen er via Google achter waren gekomen wat zij had gedaan. Online werd bekendgemaakt hoe zij huilde en leed aan slaapgebrek na het incident. En hoe het haar leven veranderde.

Reputatie naar de knoppen

Maar de case van Justine staat niet op zichzelf. En met verontschuldigingen aanbieden en smeken om vergeving kom je niet veel verder. Zelfs als je account verwijderd is, zal het internet altijd onthouden wat je gedaan hebt.

„Het is heel moeilijk om te herstellen van zoiets, want er is altijd wel iemand die je zal herinneren aan jouw actie. Niet alleen met screenshots, maar ook in het echte leven”, legt Brendesha Tynes van Southern California University uit aan Metro World News. „Je reputatie, alles wordt beïnvloed. Het zou met de tijd kunnen overwaaien, maar er is altijd wel iemand te vinden die je eraan zal herinneren.”

Toch worden er duizenden posts per dag geplaatst zoals die van Justine. Hoewel sommige gevallen veel aandacht krijgen, worden deze niet gereguleerd en kunnen ze ook niet voorkomen worden.

„Het idee van een fout suggereert dat er regels zijn en er een bepaalde indruk gewekt dient te worden… Ik twijfel er niet aan dat mensen kunnen herstellen van een fout, iedereen maakt er weleens een. Maar ‘fout’ klinkt vaag: buiten een sociale norm treden, de wet breken. Wat betekent het?”, vraagt Steven Caldwell Brown, een Schotse psycholoog en socialmedia-expert, zich af.

Het probleem van internet

Dat is het probleem van het internet – waar vrijheid van meningsuiting meer dan elders een groot goed is – waar je gekke, stomme of beledigende meningen kunt vinden. Je weet niet of wat jij online plaatst goed of fout is.

„Je moet de vernietigende effecten van degene die een post plaatst en degene die oordeelt bedenken”, stelt Brown. „Je moet erover nadenken welke invloed jouw posts hebben op je reputatie en hoe je de reputatie en privacy van iemand anders ermee beïnvloedt. Verplaats je in zijn of haar schoenen en klik dan pas.”

Tips van een expert

Larry Rosen, professor aan de California State University, geeft tips die pesten op social media kunnen voorkomen: