4 x Hier moet je op letten bij buitenlandse webshops

Een paar schoenen hier, een nieuwe broek daar, zo besteld via het internet. Geen gedoe met pashokjes en die bezorgtijd wordt ook steeds korter. Zelfs als het uit een ander land moet komen. En dus kiezen we steeds vaker voor buitenlandse webshops, zo blijkt uit de cijfers van CBS: Nederlanders kochten in 2016 voor ruim 1 miljard euro aan spullen bij buitenlandse webwinkels. Het gaat hier vooral om landen binnen de Europese Unie.

Dat is een stijging van maar liefst 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het meest populair zijn de schoenen en kledingstukken. Duitsland, Groot-Brittannië, België en Italië zijn de landen waar de meeste spullen vandaan komen: 80 procent van de aankopen komt uit deze landen.

Oeps, foutje?

Helaas gaat het online bestellen ook weleens fout, zeker wanneer de bestelling van ver moet komen. Met als gevolg een geplunderde bankrekening, te kleine items of een kat in de zak.

Met deze tips loop je minder risico op teleurstellingen:

1. Doe een betrouwbaarheidscheck

Een site kan er nog zo beeldig of professioneel uitzien, het kan een scam zijn van oplichters. Kijk dus altijd even bij het kopje ‘about’, of de contactpagina. Als de shop betrouwbaar is, staat daar op z’n minst iets meer dan alleen een e-mailadres of contactformulier. Een adres, telefoonnummer, voorwaarden of informatie over de levering zijn aspecten die erop kunnen wijzen dat de website betrouwbaar is. Wat ook altijd helpt is de bedrijfsnaam even googelen, in combinatie met ‘klacht’ of ‘complaint’. Wees extra voorzichtig bij sites die bomvol staan met spelfouten. In sommige gevallen zijn dit door een computer vertaalde pagina’s.

2. Veel verzendkosten

Denk je op een prachtige deal te zijn gestuit, moet je ineens verzendkosten betalen die het gehele bedrag ineens verdubbelen. Soms zijn de verzendkosten zo hoog, dat je het artikel beter in Nederland kunt kopen. Vaak staat er op de webshop al wel een kopje waarbij je kunt zien hoeveel je moet betalen om het product te laten shippen. Het gewicht speelt hier natuurlijk ook een rol bij. Sommige webshops rekenen geen kosten voor het verzenden. Het Chinese miniinthebox.com stuurt artikelen gratis en ook het populaire AliExpress vraagt soms niets. AliExpress-liefhebbers kunnen trouwens hun hart ophalen, want het Chinese bedrijf (dat ook een warehouse in Duitsland heeft) gaat een samenwerking aan met PostNL, waardoor pakjes binnen vijf tot zeven dagen bezorgd kunnen worden.

3. Size does matter

Het internet staat er vol mee: hilarische fails waarbij mensen wél het juiste product toegestuurd kregen, maar dan in een piepklein formaat. Hartstikke leuk als je een miniatuurclub begint maar verder weinig zinvol. Check dus altijd goed de maat die bij het product staat en ga niet alleen af op de foto.

4. Mail nooit persoonlijke gegevens

Je zit helemaal in the heat of the moment en hebt bijna die prachtig geprijsde camera bemachtigd. Alleen dan wordt je creditcard ineens geweigerd, waarna het bedrijf in kwestie vraagt of je even je gegevens mailt om het te checken. Een echt betrouwbaar bedrijf zal dit waarschijnlijk nooit vragen, dus geef deze persoonlijke gegevens nooit. Bovendien kan je mailtje makkelijk in verkeerde handen vallen.

Overigens kan betalen met een creditcard wel handig zijn bij buitenlandse webshops die geen app hebben waarmee je met iDeal kan betalen. Veel banken hanteren namelijk aankoopverzekeringen of geven extra garantie op aankopen die worden gedaan met een creditcard.

Wat je altijd moet doen bij online aankopen is je boerenverstand gebruiken. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook.