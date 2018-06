'Zonder kernwapen valt Noord-Korea van wereldpodium'

Vooruitgang! Fantastisch! Geschiedschrijving! President Donald Trump kwam bijna superlatieven tekort om zijn tevredenheid over de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un samen te vatten. In Singapore kwamen ze overeen dat ze hard gaan werken aan een complete denuclearisering van het Koreaanse schiereiland.

De intentie is er, maar wereldwijd werd direct de vraag gesteld wat er daadwerkelijk terecht zal komen van alle plannen. Ook Wim van der Bijl twijfelt over het voornemen van Kim en Trump. De Noord-Koreakenner uit Utrecht heeft vroeger meer dan twintig keer een bezoek gebracht aan het land. Vanwege zijn werk als postzegelhandelaar werd hij in 1998 voor het eerst uitgenodigd, wat het startschot bleek van een lange reeks reizen naar Noord-Korea. Toen hij in 2011 foto’s maakte van de armoede op het platteland werd hij echter opgepakt en twee weken lang vastgehouden.

Positiever

Sindsdien heeft Van der Bijl het land niet meer bezocht, maar schuift hij nog altijd naar het puntje van zijn stoel als Noord-Korea in het nieuws is. Zo ook de afgelopen dagen rond de top tussen Kim en Trump. Op voorhand dacht de postzegelhandelaar de ontmoeting op niets zou uitlopen. „Ik had het vermoeden dat die twee elkaar na een paar minuten beu zouden zijn, maar nu hebben ze zelfs een gezamenlijke verklaring ondertekend. Dat is positiever dan ik had gedacht. Een paar maanden geleden scholden ze elkaar tenslotte nog de huid vol.”

Maar dat is zo’n beetje het enige lichtpuntje van het gesprek tussen de twee leiders, zegt Van der Bijl. „Kim Jong-un zal namelijk zijn kernwapens nóóit inleveren. Zijn opa, vader en hijzelf hebben het heel slim gespeeld door kernwapens te ontwikkelen, waardoor ze een grote internationale speler zijn geworden. Het zijn goede pokerspelers. Denk je dat Noord-Korea zonder kernwapens ook maar iets voorstelt? Nee, dus. Dan wil geen enkele wereldleider meer met Kim praten, simpelweg omdat het land dan niets meer voorstelt. Als hij zijn kernwapens inlevert kan hij gelijk een enkeltje naar Den Haag boeken, omdat hij dan voor het Internationaal Gerechtshof wordt gesleept.”

Hoeveel is deze handdruk uiteindelijk waard? Foto: AFP

Van der Bijl zegt dat de leider van Noord-Korea de recente geschiedenis als voorbeeld heeft hoe het mis kan gaan. „Neem Khadaffi, de leider van Libië, die onder druk van de Amerikanen zijn atoomideeën liet varen. Twee jaar later was hij dood. Kim is natuurlijk niet achterlijk. Hij wil niet van het wereldtoneel verdwijnen. Zonder kernwapens in zijn bezit had hij nooit aan tafel met Trump gezeten.”

De postzegelhandelaar had liever een positiever verhaal afgestoken, maar hij moet nu eenmaal reëel zijn, zegt hij. „Ik hoop op het beste voor de Noord-Koreaanse bevolking, want het zijn echt heel lieve en eerlijke mensen. Alleen hun leider is een beetje gek. Ergens diep van binnen hoop ik op een volksopstand tegen Kim, maar die kans is erg klein. De bevolking is ervan overtuigd dat zij de beste leider ter wereld hebben en dat andere landen jaloers zijn op hoe hun land wordt geleid. Althans, dat zeggen ze, want ze laten nooit het achterste van hun tong zien. Ze durven zich niet negatief uit te laten. Ik hoop dat dit gesprek uiteindelijk toch nog iets positiefs oplevert doordat bijvoorbeeld de sancties tegen Noord-Korea omlaag worden geschroefd en er meer en beter voedsel komt voor de bevolking. De ‘inner circle’ van Kim heeft het heel goed, maar op het platteland is er nog altijd heel veel armoede.”